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Limska borelioza
Simptomi in bolezni

Limska borelioza je le ena izmed njih: 6 nevarnih okužb, ki jih prenašajo klopi

N.R.A.
02. 06. 2026 11.48
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S toplim vremenom prihaja sezona klopov, ki poleg borelioze prenašajo še pet drugih nevarnih okužb. Preverite, na kaj morate biti pozorni.

Topli dnevi nas vabijo v naravo, a s seboj prinašajo tudi sezono klopov, ki so v zadnjih letih vse bolj nevarni. Strokovnjaki opažajo, da se število obiskov v bolnišnicah zaradi ugrizov teh majhnih bitij vztrajno povečuje, sezona pa se začenja vedno prej. Klopi niso le nadloga, ampak prenašalci resnih okužb, ki v telo vstopijo ob njihovem ugrizu.

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Večina ljudi najprej pomisli na boreliozo, vendar klopi prenašajo še vsaj pet drugih bolezni, ki imajo lahko v nekaterih primerih še resnejše posledice. Pomembno je vedeti, da dlje ko je klop prisesan, večje je tveganje, da zbolite. Zato je temeljit pregled telesa po vsakem sprehodu v naravi nujen prvi korak k preventivi.

Limska borelioza
Limska boreliozaFOTO: AdobeStock

Katere bolezni nam lahko prenesejo klopi?

Ste vedeli, da znameniti rdeči krog po ugrizu klopa ne pomeni vedno iste oblike? Pri boreliozi se ta lahko pokaže kot bleda lisa ali celo modrikast obroč, včasih pa ga sploh ne opazimo. Posledice nezdravljene borelioze so lahko strašljive, od ohromelosti obraznih mišic do neustavljivih bolečin. A borelioza ni edina težava. Obstaja tudi anaplazmoza, ki nas položi v posteljo s simptomi, ki jih zlahka zamenjamo za močan prehlad ali gripo. Ker sta obe bolezni bakterijski, sta s primernimi zdravili popolnoma obvladljivi, vendar pa je nujno, da se ob prvem sumu odpravite v ambulanto k svojemu zdravniku.

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Ko ugriz klopa povzroči alergijo na rdeče meso

Ste si kdaj predstavljali, da zaradi klopa ne bi smeli več jesti zrezkov? To se zgodi pri sindromu alfa-gal. Vaš imunski sistem po ugrizu klopa prepozna snov v rdečem mesu kot sovražnika, kar vodi v močne alergijske reakcije, drisko in celo nevarno dušenje. Žal za to še ni zdravila, ljudje se morajo enostavno odpovedati mesu. Še ena nevarna bakterijska bolezen je erlihioza. Njena prva faza vključuje slabost in visoko vročino, če pa se je ne zdravi, lahko napade možgane ali povzroči resne težave s strjevanjem krvi. Posebej pri otrocih se ob tem pogosto pojavi rdečkast izpuščaj po telesu.

Klop
KlopFOTO: AdobeStock

Pozor: nekatere bolezni klopov so izjemno nevarne. 

Posebno kategorijo predstavlja babezioza, ki jo za razliko od bakterijskih okužb povzročajo parazitski organizmi iz rodu Babesia. Ti paraziti invadirajo eritrocite in povzročajo njihovo razgradnjo, kar vodi v hemolitično anemijo. Klinična slika se giblje od asimptomatske do kritične kardiovaskularne nestabilnosti, še posebej pri imunokompromitiranih pacientih ali osebah brez vranice.

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Za preprečevanje tovrstnih patologij strokovnjaki priporočajo ne le redno samopregledovanje, temveč tudi dokumentiranje oziroma fotografiranje klopa. Identifikacija morfoloških značilnosti parazita lahko kliničnemu osebju olajša oceno specifičnih epidemioloških tveganj in izbiro ustrezne diagnostične poti.

Vir: glossy.espreso

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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