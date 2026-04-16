Tiha grožnja, ki prizadene že vsako šesto osebo

Kot poroča Index.hr, ima danes to obliko bolezni že vsaka šesta oseba, kar pomeni kar 144-odstotni porast v primerjavi s preteklimi desetletji. The Guardian dodaja, da bi lahko do leta 2050 z njo živelo skoraj dve milijardi ljudi, kar predstavlja globalno zdravstveno krizo, ki se odvija tiho – pogosto brez simptomov.

Kaj je metabolna bolezen jeter?

Metabolna bolezen jeter (v novejši terminologiji MASLD - metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease) je stanje, pri katerem se v jetrih kopiči maščoba, ne zaradi alkohola, temveč zaradi presnovnih motenj. Kot pojasnjujejo na Mayo Clinic in WebMD, gre za posledico dejavnikov, kot so: - inzulinska rezistenca, - debelost, - povišan krvni tlak, - motnje v presnovi maščob, - sladkorna bolezen tipa 2. Bolezen se lahko razvije v naprednejšo obliko – MASH (prej NASH), ki vključuje vnetje in brazgotinjenje jeter.

icon-expand Jetra FOTO: AdobeStock

Zakaj je porast tako dramatičen?

Kot piše The Guardian, je glavni razlog globalni porast debelosti in sladkorne bolezni, ki sta neposredno povezana z razvojem maščobne bolezni jeter. Index.hr poudarja, da se bolezen pojavlja tudi pri ljudeh, ki niso izrazito pretežki, vendar imajo presnovne motnje, kar pomeni, da je populacija tveganja širša, kot smo mislili. Verywell Health in Healthline dodajata, da k hitremu porastu prispevajo tudi: - sedeč življenjski slog, - prehrana z veliko sladkorja in predelanih ogljikovih hidratov, - kronični stres, - pomanjkanje spanja.

icon-expand Jetra FOTO: AdobeStock

Kako prepoznati metabolno bolezen jeter?

Kot opozarjajo na Mayo Clinic, bolezen pogosto poteka brez simptomov, zato jo mnogi odkrijejo šele ob napredovali okvari jeter. Kadar se simptomi pojavijo, so lahko: - utrujenost, - nelagodje ali pritisk pod desnim rebrnim lokom, - nepojasnjeno pridobivanje teže, - povišani jetrni encimi na krvnih testih. Ker so simptomi nespecifični, strokovnjaki poudarjajo pomen rednih preventivnih pregledov, zlasti pri ljudeh s presnovnimi dejavniki tveganja.

icon-expand Ker so simptomi nespecifični, strokovnjaki poudarjajo pomen rednih preventivnih pregledov. FOTO: AdobeStock

Kakšne so posledice, če bolezni ne zdravimo?

Kot poroča Index.hr, lahko nezdravljena metabolna bolezen jeter vodi v: - napredovalo brazgotinjenje (cirozo), - odpoved jeter, - povečano tveganje za srčno-žilne bolezni, - večje tveganje za raka jeter. The Guardian opozarja, da bo bolezen v prihodnjih desetletjih postala eden vodilnih vzrokov za presaditev jeter.

icon-expand Zamaščena jetra FOTO: AdobeStock

Kako zmanjšati tveganje in upočasniti napredovanje bolezni?

Temelj obvladovanja bolezni je sprememba življenjskega sloga, ki vključuje: - zmanjšanje telesne teže (tudi 5–10 % lahko pomembno izboljša stanje jeter), - uravnoteženo prehrano z manj sladkorja, nasičenih maščob in predelanih živil, - redno telesno aktivnost, - nadzor krvnega sladkorja in krvnega tlaka, - zmanjšanje vnosa alkohola, čeprav bolezen ni alkoholnega izvora. Kot piše The Guardian, se razvijajo tudi nova zdravila, vendar so trenutno najučinkovitejši ukrepi še vedno tisti, ki ciljajo na presnovno zdravje.

Zakaj je pomembno ukrepati?

Metabolna bolezen jeter je tiha, a hitro rastoča epidemija. Ker pogosto poteka brez simptomov, jo ljudje odkrijejo prepozno. Strokovnjaki, ki jih navaja Index.hr, opozarjajo, da bo breme bolezni v prihodnjih desetletjih eksplodiralo, če ne bomo ukrepali na ravni posameznika in javnega zdravja.