Poletni stres za ledvice
Simptomi in bolezni

Zdravniki opozarjajo: sedenje lahko sklepe obrabi hitreje, kot si mislite

N.R.A.
06. 05. 2026 03.20
Vsakodnevne navade pogosto oblikujejo naše dolgoročno zdravje. A nekaterih se ne zavedamo, dokler ni prepozno.

Ena izmed njih je še posebej zahrbtna – večina ljudi jo počne vsak dan, ne da bi slutila, da lahko dolgoročno vodi v hude okvare sklepov. Zdravniki opozarjajo: če te navade ne prekinete pravočasno, si lahko v le nekaj letih trajno poškodujete hrustanec, zmanjšate gibljivost in si povzročite kronične bolečine.

Zakaj pride do obrabe hrustanca?
Zakaj pride do obrabe hrustanca?

Tiho uničenje: kaj se dogaja v telesu?

Kot pojasnjujejo strokovnjaki na Mayo Clinic, sklepi delujejo kot gibljive povezave med kostmi, obdane s hrustancem, sinovialno tekočino in vezi. Ko se ta naravna zaščita začne obrabljati, pride do povečanega trenja, vnetij in postopne izgube funkcije. Če tej obrabi ne nasprotujemo pravočasno, lahko pride do osteoartritisa – stanja, ki močno zmanjša kakovost življenja.

SklepiFOTO: AdobeStock

Katera navada je kriva?

Kot poudarja WebMD, je dolgotrajno sedenje brez premikov ena najbolj škodljivih navad za sklepe – še posebej kolenske, kolčne in ledvene. Večurno sedenje v pisarni, na kavču ali v avtu upočasni prekrvavitev, zmanjša mazanje sklepov s sinovialno tekočino in poveča togost. Hrustanec v sklepu se začne dobesedno "sušiti", kar vodi v hitrejšo obrabo.

Bolečina v kolenih: kdaj je potrebna zamenjava kolena?
Bolečina v kolenih: kdaj je potrebna zamenjava kolena?

Zakaj ravno 5 let?

Raziskave kažejo, da se pri ljudeh, ki dnevno sedijo več kot 8 ur brez rednih prekinitev, že po 3 do 5 letih pojavijo prvi znaki degenerativnih sprememb, kot je opisano na John Hopkins Medicine. Te spremembe se sprva kažejo kot občutek togosti, bolečine pri vstajanju in zmanjšana gibljivost – a če navade ne spremenimo, sledi postopna invalidnost.

SklepFOTO: Dreamstime

Telo vas opozarja – poslušajte ga

Med najpogostejše znake, da sklepi trpijo zaradi sedečega načina življenja, sodijo:

- jutranja togost, ki traja več kot 30 minut,

- bolečina pri hoji po stopnicah ali vstajanju,

- pokanje v kolenih in kolkih,

- bolečina v križu po sedenju,

- občutek "težkih" sklepov.

Če se ti znaki ponavljajo, ne gre več za utrujenost – gre za začetno fazo obrabe.

Pokate členke? Po branju boste s tem prenehali
Pokate členke? Po branju boste s tem prenehali

Kaj lahko storite takoj?

Kot svetujejo na Verywell Health, je ključ do zdravih sklepov v gibanju. To ne pomeni, da morate vsak dan v telovadnico – dovolj je, da vsakih 30–45 minut vstajate, se pretegnete, nekaj minut hodite ali opravite lahke raztezne vaje. Drugi pomembni ukrepi:

Poskrbite za ustrezno hidracijo, saj je hrustanec večinoma sestavljen iz vode.

Uživajte dovolj omega-3 maščobnih kislin (laneno seme, mastne ribe), ki zmanjšujejo vnetja.

Poskrbite za zadosten vnos vitamina D in kalcija.

Zmanjšajte vnos procesirane hrane in sladkorja, saj ti sprožajo vnetne procese.

HrbtenicaFOTO: AdobeStock

Preventiva je vedno boljša kot zdravljenje

Ko se hrustanec enkrat uniči, ga telo ne more več obnoviti. Kot opozarja The Healthy, je ohranjanje gibljivosti sklepov z majhnimi, a doslednimi spremembami ključno za dolgoročno zdravje. Ljudje, ki se zavedajo te nevarnosti in v svoj dan vključijo vsaj 30 minut zmernega gibanja, imajo znatno nižje tveganje za artritis, bolečine in omejeno gibljivost v starosti.

Tako lahko neizražena čustva vplivajo na naše telo
Tako lahko neizražena čustva vplivajo na naše telo

Bodite pametnejši od navade, ki vas uničuje

Ne čakajte, da postane bolečina stalnica. Sklepi vam vsak dan omogočajo gibanje, delo, objeme, tek, ples – a jih pogosto jemljemo za samoumevne. Od danes naprej jih postavite na prvo mesto.

Viri: Mayo Clinic, WebMD, Verywell Health, John Hopkins Medicine, The Healthy

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
sklepi bolečine v sklepih obraba hrustanca zdravje sklepov
