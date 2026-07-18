Ne gre za lenobo: zakaj ste brez energije, čeprav dovolj spite

Strokovnjaki opozarjajo, da vzrok ni nujno pomanjkanje spanja, težava je lahko v kakovosti spanca, življenjskem slogu ali celo v zdravstvenem stanju. Občutek stalne izčrpanosti mnogi hitro pripišejo lenobi, pomanjkanju motivacije ali "slabemu dnevu". V resnici je utrujenost zapleten simptom, ki lahko nastane zaradi številnih dejavnikov.

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Spite dovolj, vendar vaš spanec ni kakovosten

Ena najpogostejših napak je prepričanje, da je pomembno samo število ur spanja. Odrasel človek lahko spi osem ur, vendar se telo v tem času ne spočije dovolj, če je spanec pogosto prekinjen ali ne doseže dovolj globokih faz. Vzroki so lahko : - pogosto nočno prebujanje, - smrčanje, - spalna apneja, - nemirne noge, - stres in tesnoba, - neustrezen spalni ritem. Pri spalni apneji se na primer med spanjem večkrat prekine dihanje, kar lahko prepreči kakovosten počitek, čeprav oseba na videz spi dovolj dolgo.

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Morda niste zaspani, samo brez energije

Strokovnjaki opozarjajo, da utrujenost in zaspanost nista ista stvar. Če komaj držite oči odprte in bi čez dan zaspali, gre lahko za pomanjkanje kakovostnega spanca. Če pa ste budni, vendar brez energije, motivacije in z občutkom "prazne baterije", so lahko vzroki drugačni – od stresa in prehrane do hormonskih ali zdravstvenih težav.

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Kronični stres lahko izčrpa telo

Dolgotrajen stres je eden najpogostejših razlogov, zakaj se ljudje počutijo izčrpane, tudi če dovolj spijo. Ko je telo dalj časa v stanju pripravljenosti, se lahko spremeni delovanje živčnega sistema, spanec postane manj kakovosten, možgani pa težje preklopijo v stanje počitka. Pogosti znaki, da je v ozadju lahko stres : - težko se zjutraj zbudite, - težko se osredotočite, - hitro postanete razdražljivi, - imate občutek, da vas počitek ne napolni. Strokovnjaki poudarjajo, da duševna obremenitev lahko povzroča resnično telesno utrujenost – ne gre zgolj za "pomanjkanje volje".

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Pomanjkanje železa je pogost, a spregledan razlog

Eden izmed pogostih vzrokov dolgotrajne utrujenosti je pomanjkanje železa oziroma slabokrvnost. Železo je pomembno za tvorbo hemoglobina, beljakovine v krvi, ki prenaša kisik po telesu. Če ga je premalo, lahko celice dobijo manj kisika, posledica pa je lahko: - utrujenost, - slabša koncentracija, - vrtoglavica, - občutek šibkosti, - zadihanost pri naporu. Pomanjkanje železa je še posebej pogosto pri ženskah zaradi menstruacijskih izgub krvi, vendar se lahko pojavi pri vseh.

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Tudi ščitnica lahko vpliva na vašo energijo

Ščitnični hormoni vplivajo na presnovo in raven energije. Pri zmanjšanem delovanju ščitnice (hipotiroidizmu) se lahko pojavijo: - stalna utrujenost, - občutek upočasnjenosti, - povečanje telesne teže, - občutek mraza, - suha koža, - slabša koncentracija. Ker so simptomi pogosto postopni, jih ljudje velikokrat pripišejo staranju ali napornemu življenju.

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Premalo gibanja lahko povzroči še več utrujenosti

Morda se sliši nelogično, vendar premalo telesne aktivnosti pogosto vodi v manj energije. Redno gibanje izboljšuje delovanje srca in krvnega obtoka, pomaga uravnavati stres ter lahko izboljša kakovost spanja. Pri ljudeh, ki so večino dneva sedeči, se lahko pojavi začaran krog: manj gibanja, manj energije, še manj aktivnosti, še več utrujenosti. Strokovnjaki zato priporočajo, da začnete z majhnimi spremembami, na primer z vsakodnevnimi sprehodi.

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Prehrana lahko vpliva bolj, kot si mislite

Telo za normalno proizvodnjo energije potrebuje dovolj hranil. Pogosti prehranski razlogi za pomanjkanje energije so: - premalo beljakovin, - premalo železa, - pomanjkanje vitamina B12, - prenizek vnos kalorij, - velika nihanja krvnega sladkorja. Če čez dan pogosto posegate po sladkih prigrizkih, lahko hitro dvignete energijo, vendar sledi tudi hiter padec, zaradi katerega se počutite še bolj utrujene.

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Včasih je utrujenost znak bolezni

Večina primerov utrujenosti je povezana z življenjskim slogom, vendar strokovnjaki opozarjajo, da dolgotrajne izčrpanosti ne smemo vedno ignorirati. Utrujenost je lahko povezana tudi z: - sladkorno boleznijo, - boleznimi srca, - kroničnimi okužbami, - avtoimunskimi boleznimi, - depresijo, - nekaterimi zdravili, - kroničnim sindromom utrujenosti.

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Kdaj je čas za obisk zdravnika?

Če utrujenost traja več tednov, se slabša ali vpliva na vaše vsakodnevno življenje, je smiselno poiskati vzrok. Posebej bodite pozorni, če se poleg pomanjkanja energije pojavijo: - nepojasnjeno hujšanje, - nočno potenje, - težko dihanje, - bolečine v prsih, - izrazita šibkost, - spremembe razpoloženja, - težave s spanjem.

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Majhne spremembe lahko pomagajo

Če ste pogosto brez energije, lahko poskusite: - hoditi spat in vstajati ob podobni uri, - omejiti alkohol zvečer, - poskrbeti za dovolj beljakovin in raznoliko prehrano, - vsak dan vključiti nekaj gibanja, - zmanjšati uporabo zaslonov pred spanjem, - najti način za sproščanje stresa. Stalna utrujenost ni vedno znak, da ste premalo disciplinirani ali da se "premalo trudite". Včasih je to način, kako telo opozarja, da potrebuje spremembo ali pa da je treba poiskati skriti vzrok.