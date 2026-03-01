Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje

Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih? Strokovnjaki opozarjajo na ključne znake

Nenadna bolečina v prsih je eden najpogostejših razlogov za obisk urgentne ambulante. Kot navaja my.clevelandclinic, je lahko posledica srčnih, pljučnih, prebavnih ali mišičnoskeletnih težav, zato je pravilna ocena simptomov ključna. Ker se bolečina pogosto pojavi nenadno in brez opozorila, strokovnjaki poudarjajo, da je pomembno razumeti, kateri znaki nakazujejo resno stanje.

Najpogostejši srčni vzroki nenadne bolečine v prsih

Srčni infarkt

Srčni infarkt je eden najnevarnejših vzrokov nenadne bolečine v prsih. Harvard Health pojasnjuje, da se bolečina pogosto pojavi kot močan pritisk, stiskanje ali pekoč občutek, ki se lahko širi v roko, vrat ali čeljust. Kardiolog Dr. Michael J. Blaha iz Johns Hopkins Medicine opozarja, da se ob infarktu pogosto pojavijo tudi slabost, potenje in občutek bližajoče se izgube zavesti. Takšna kombinacija simptomov zahteva takojšnjo medicinsko pomoč.

icon-expand Bolečina v prsih FOTO: AdobeStock

Angina pektoris

Angina pektoris nastane zaradi zmanjšanega pretoka krvi skozi koronarne arterije. Kot piše Mayo Clinic, se bolečina običajno pojavi ob naporu ali stresu in popusti ob počitku. Če se bolečina pojavi v mirovanju ali traja dlje kot običajno, lahko pomeni nestabilno angino, ki je predhodnik srčnega infarkta.

Vnetje srčne mrene (perikarditis)

Perikarditis povzroča ostro bolečino, ki se poslabša pri vdihu ali ležanju. NIH poroča, da se bolečina pogosto izboljša, ko se bolnik nagne naprej, kar je eden značilnih kliničnih znakov.

icon-expand Bolečina v prsih FOTO: AdobeStock

Pljučni vzroki nenadne bolečine v prsih

Pljučna embolija

Pljučna embolija je življenjsko ogrožajoče stanje, pri katerem krvni strdek zamaši pljučno arterijo. Verywell Health navaja, da se bolečina pojavi nenadno, pogosto ob globokem vdihu, spremljajo pa jo težko dihanje, pospešen srčni utrip in občutek tesnobe. Gre za urgentno stanje, ki zahteva takojšnje ukrepanje.

Pnevmotoraks

Pnevmotoraks, torej zrak v plevralni votlini, povzroči nenadno ostro bolečino v prsih in občutek pomanjkanja zraka. WebMD poroča, da se pogosto pojavi pri mladih, visokih posameznikih ali pri bolnikih z obstoječimi pljučnimi boleznimi.

icon-expand Bolečina v prsih FOTO: AdobeStock

Prebavni vzroki nenadne bolečine v prsih

Gastroezofagealna refluksna bolezen

Gastroezofagealna refluksna bolezen lahko povzroči pekočo bolečino v prsih, ki je podobna srčni bolečini. Health pojasnjuje, da se simptomi pogosto pojavijo po obroku ali v ležečem položaju, kar pomaga razlikovati refluks od srčnega infarkta.

Krč požiralnika

Krč požiralnika lahko povzroči močno, stiskajočo bolečino, ki posnema srčni infarkt. Kot piše Verywell Health, se bolečina lahko pojavi nenadno in traja od nekaj minut do več ur.

icon-expand Gastroezofagealna refluksna bolezen FOTO: iStock

Mišičnoskeletni vzroki nenadne bolečine v prsih

Vnetje medrebrnih mišic

Vnetje medrebrnih mišic ali poškodba prsne stene lahko povzroči lokalizirano bolečino, ki se okrepi ob pritisku ali gibanju. Johns Hopkins Medicine navaja, da je takšna bolečina pogosta po fizičnem naporu ali dolgotrajnem kašljanju.

Kostohondritis

Kostohondritis je vnetje hrustanca med rebri in prsnico. Mayo Clinic poroča, da gre za pogost vzrok bolečine pri mlajših odraslih, bolečina pa je običajno ostra in lokalizirana.

icon-expand Kostohondritis FOTO: iStockphoto

Kdaj je nenadna bolečina v prsih znak resne bolezni?

Nenadna bolečina v prsih je posebej nevarna, kadar jo spremljajo težko dihanje, omotica, potenje, slabost, bolečina v roki ali čeljusti, izguba zavesti ali občutek močne tesnobe. Harvard Health opozarja, da so ti simptomi lahko znak srčnega infarkta ali pljučne embolije, zato je nujno, da takoj poiščete zdravniško pomoč.

Kako ukrepati ob nenadni bolečini v prsih

Če se bolečina pojavi nenadno, je najpomembnejše, da ostanete mirni in ocenite spremljajoče simptome. Verywell Health poudarja, da ne smete ignorirati bolečine, ki traja več kot nekaj minut, se stopnjuje ali jo spremljajo težave z dihanjem. V takšnih primerih je nujen takojšen klic na številko za nujno pomoč. Pri blažjih, ponavljajočih se bolečinah, ki niso povezane z naporom, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom, ki bo opravil ustrezne preiskave.

Nenadna bolečina v prsih je simptom, ki ga nikoli ne smete podcenjevati. Čeprav je lahko posledica nenevarnih stanj, kot so mišične napetosti ali prebavne težave, lahko v določenih primerih nakazuje resno bolezen, ki zahteva hitro ukrepanje. Poznavanje opozorilnih znakov in pravočasno iskanje strokovne pomoči lahko bistveno izboljšata izid zdravljenja in zmanjšata tveganje za zaplete.