Nenadna omotica sredi vročine? To je lahko prvi znak dehidracije možganov

Mnogi temu ne pripisujejo posebnega pomena – a prav ti simptomi so pogosto prvi znaki dehidracije, ki ne vpliva zgolj na telo, ampak neposredno na možgane. In to hitreje, kot si mislite. Možgani so izjemno občutljivi na spremembe v ravnovesju tekočin. Kot pojasnjuje Mayo Clinic, lahko že blaga dehidracija zmanjša mentalno ostrino, zmožnost koncentracije in ravnotežje – pri hujši dehidraciji pa pride tudi do omotice, zmedenosti in celo kolapsa. Poleti je tveganje še večje, saj tekočine izgubljamo s potenjem, dihanjem in pogosto ne pijemo dovolj.

Preberi še Razlog, zakaj se lahko pojavlja vrtoglavica, vas bo presenetil

ZAKAJ VROČINA TAKO MOČNO VPLIVA NA MOŽGANE?

Pri visokih temperaturah telo izgublja tekočino hitreje kot običajno – in če izgube ne nadomestimo sproti, se zmanjša volumen krvi, kar vpliva na dotok kisika in hranil do možganov. Poleg tega se elektrolitsko ravnovesje v telesu poruši, kar lahko povzroči zmedenost, slabost, vrtoglavico in težave s koordinacijo. Možgani so sestavljeni iz približno 75 % vode. Ko je tekočine premalo, se možgansko tkivo dobesedno 'skrči', kar povzroča občutek napetosti, utrujenosti in neprijetnega pritiska v glavi. Cleveland Clinic poudarja, da dehidracija močno vpliva tudi na kognitivne funkcije – od kratkoročnega spomina do hitrosti razmišljanja.

icon-expand Vrtoglavica FOTO: AdobeStock

KAKO PREPOZNATI ZGODNJE ZNAKE, DA DEHIDRACIJA VPLIVA NA MOŽGANE?

– Nenadna omotica, občutek izgube ravnotežja. – Megleno razmišljanje, težave s koncentracijo. – Glavobol ali neprijeten pritisk v glavi. – Nenavadna utrujenost brez jasnega razloga. – Suha usta, temen urin, zmanjšano uriniranje. – Občutek tesnobe ali razdražljivost brez povoda. Če opazite katerega od teh znakov po tem, ko ste bili izpostavljeni vročini ali fizičnemu naporu, je nujno, da takoj prenehate z aktivnostjo, poiščete senco in začnete z rehidracijo.

Preberi še Glavobol po sončenju? Morda ni kriva le dehidracija

KAKO PREPREČITI DEHIDRACIJO IN ZAŠČITITI MOŽGANE

– Redno pijte vodo, ne le ko ste žejni. Poleti lahko potrebujete od 2,5 do 3 litre vode dnevno. – Ne zanašajte se na sladkane napitke, energijske pijače ali ledene kave – pogosto poslabšajo dehidracijo. – V vročih dneh uživajte živila z visoko vsebnostjo vode – kumare, bučke, lubenico, pomaranče. – Dodajte elektrolite, če ste se močno potili (npr. naravna mineralna voda, kokosova voda ali napitek z limono in ščepcem soli). – Izogibajte se intenzivni telesni aktivnosti med 10. in 16. uro. Če se ji ne morete izogniti, pijte vsaj vsakih 15–20 minut. – Omejite alkohol, ki še dodatno izsušuje telo.

icon-expand Dehidracija FOTO: Adobe Stock

KDAJ POISKATI ZDRAVNIŠKO POMOČ?

Če omotico spremljajo zmedenost, nejasen govor, nezmožnost hoje, hitro bitje srca ali občutek, da boste izgubili zavest, je nujno poiskati zdravniško pomoč. Težja oblika dehidracije lahko povzroči vročinsko izčrpanost ali celo vročinsko kap – kar je življenjsko ogrožajoče stanje.

Preberi še Tako si lahko pomagate, če vam primanjkuje železa

Poletje naj bo čas sprostitve, ne skritih tveganj za zdravje. Nenadna omotica ni nekaj, kar bi smeli prezreti – še posebej, če se pojavi sredi vročega dne. Vaši možgani vas z razlogom opozarjajo, da nekaj ni v ravnovesju.