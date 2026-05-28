Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa

Občasno prebujanje sicer ni nič nenavadnega. Če pa se določeni simptomi pojavljajo pogosto, lahko kažejo tudi na zdravstvene težave, ki jih ne bi smeli ignorirati.
Pogosto prebujanje med 2. in 4. uro zjutraj
Zdravniki pojasnjujejo, da se številni ljudje redno zbujajo v zgodnjih jutranjih urah. Razlog ni vedno stres ali slabe spalne navade. Pogosto nočno prebujanje je lahko povezano z:
- povišanim stresnim hormonom kortizolom,
- težavami s krvnim sladkorjem,
- hormonskimi spremembami,
- anksioznostjo,
- motnjami spanja.
Pri nekaterih ljudeh telo ponoči reagira na padec krvnega sladkorja, zaradi česar pride do nenadnega prebujanja, občutka nemira ali hitrega srčnega utripa.
Nočno potenje ni vedno nedolžno
Če se ponoči pogosto zbujate prepoteni, bodite pozorni, predvsem če se to dogaja več tednov zapored. Nočno potenje lahko povzročijo:
- hormonske spremembe,
- menopavza,
- okužbe,
- težave s ščitnico,
- nekatera zdravila,
- kronični stres.
Strokovnjaki opozarjajo, da je pomembno spremljati tudi druge simptome, kot so utrujenost, izguba telesne teže ali dolgotrajna vročina.
Hitro bitje srca med spanjem
Nekateri ljudje se ponoči zbudijo z občutkom razbijanja srca. Čeprav je lahko vzrok stres ali večerna kava, včasih telo opozarja tudi na:
- motnje srčnega ritma,
- tesnobo,
- previsok vnos alkohola,
- težave s spanjem,
- hormonsko neravnovesje.
Če se simptomi pogosto ponavljajo ali jih spremljata omotica in bolečina v prsih, zdravniki priporočajo pregled.
Zakaj telo simptome pogosto pokaže ponoči?
Med spanjem je telo v drugačnem stanju kot čez dan. Ker ni zunanjih motenj, so številni telesni procesi bolj izraziti. Ponoči lahko bolj občutimo:
- spremembe srčnega utripa,
- nihanja sladkorja v krvi,
- težave z dihanjem,
- refluks,
- hormonske spremembe.
Prav zato mnogi prvič opazijo simptome ravno ponoči.
Kdaj obiskati zdravnika?
Strokovnjaki svetujejo, da simptome vzamete resno predvsem:
- če trajajo več tednov,
- če se stopnjujejo,
- če motijo spanec skoraj vsako noč,
- če jih spremljajo utrujenost, hujšanje ali bolečine.
Občasno prebujanje sicer še ne pomeni bolezni. Toda telo pogosto opozarja prej, kot si mislimo.
Kaj lahko storite že danes?
Pri težavah s spanjem lahko pomagajo:
- reden urnik spanja,
- manj alkohola in kofeina zvečer,
- omejevanje zaslonov pred spanjem,
- več gibanja čez dan,
- uravnotežena prehrana.
Če pa se simptomi kljub temu nadaljujejo, je smiseln pogovor z zdravnikom.
Telo nam pogosto pošilja signale veliko prej, preden pride do resnejših težav. Včasih se prvi opozorilni znak pokaže prav ponoči.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV