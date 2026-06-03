Pet napak, ki uničujejo vaše sklepe – mnogi jih počnejo vsak dan

Ocenjuje se, da vsaj tretjina ljudi po 50. letu starosti vsak dan čuti bolečine v sklepih zaradi osteoartritisa. To stanje ni le nadležna spremljevalka starosti, temveč resna težava, ki lahko močno omeji naše vsakodnevne dejavnosti. Marsikdo napačno verjame, da so krivi le geni, a v resnici na obrabo sklepov močno vplivajo dejavniki, na katere imamo vpliv sami.

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Dr. Cruz Fernández-Espartero razlaga, da lahko nepravilna drža, neustrezna obutev in napačno vadba postopoma uničujejo naše telo. Poleg genetskih dejavnikov so tisti, ki so v naših rokah, ključni za to, kako se bomo počutili čez deset ali dvajset let, zato je pomembno, da simptome prepoznamo pravočasno.

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Sedeč življenjski slog kot glavni sovražnik vaših sklepov

Pomanjkanje gibanja je eden od ključnih dejavnikov, ki pospešujejo osteoartritis, čeprav nanj pogosto pozabimo. Kot pravi dr. Fernández-Espartero, sklepni hrustanec za svoje preživetje nujno potrebuje gibanje, saj le tako iz sklepne tekočine črpa hranilne snovi. Če se ne gibamo dovolj, mišice okoli sklepov oslabijo, kar pomeni, da sklepi nimajo več zadostne opore. To sčasoma vodi do večje nestabilnosti, močnejših bolečin in pospešene obrabe, saj so sklepi neposredno izpostavljeni vsem silam ob hoji ali premikanju. Aktiven življenjski slog torej ni le vprašanje kondicije, temveč ključno orodje za ohranjanje vitalnih sklepnih struktur.

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Odvečni kilogrami močno povečajo pritisk na kolena in koke. Vsak korak pod obremenitvijo pospeši nepopravljivo obrabo vašega hrustanca.

Nenavadna krivca: Zakaj dehidracija in stres uničujeta sklepe?

Morda se sliši nenavadno, toda voda, ki jo spijete, je neposredno povezana z zdravjem vaših kolen. Sklepni hrustanec večinoma sestavlja voda, ki mu daje elastičnost. Ko smo dehidrirani, hrustanec postane krhek in hitreje poka. Podoben vpliv ima stres, ki v telesu sprošča hormone, kot je kortizol. Ti hormoni rušijo naravno ravnovesje in povečujejo nagnjenost telesa k vnetjem, kar vodi do večje togosti sklepov. Dr. Fernández-Espartero poudarja, da stres celo spremeni način, kako naši možgani interpretirajo bolečino, zaradi česar nas vse skupaj boli bolj in dlje časa, kot bi nas sicer.

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Kako pravilno telovaditi: Aktivnosti, ki sklepom koristijo

Telesna aktivnost je ključna, vendar morate vedeti, katera vadba je za vas varna. Zdravnica dr. Cruz Fernández-Espartero priporoča dejavnosti, ki ne obremenjujejo sklepov premočno. Plavanje in hoja v vodi sta idealna, saj voda nosi večino vaše teže in tako ščiti hrustanec. Zelo koristno je tudi sobno kolesarjenje, saj ohranja sklepe v gibanju, a brez udarcev. Pazite se trkov in sunkovitih gibov; tek po asfaltu ali dvigovanje težkih bremen brez pravilne tehnike lahko vaše stanje hitro poslabša. Če se odločite za vaje za moč, jih vedno izvajajte počasi in se posvetujte s strokovnjakom, da ne bi povzročili še večje škode s slabimi gibi.