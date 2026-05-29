Ta simptom ignorira 90 % ljudi – a pogosto napoveduje bolezen

Po podatkih strokovnjakov je eden takih simptomov stalna utrujenost, ki jo kar 90 % ljudi pripiše stresu, slabemu spancu ali preobremenjenosti. A v resnici je lahko to eden prvih znakov resne bolezni – od hormonskih motenj, pomanjkanja hranil pa vse do srčno-žilnih ali celo rakavih obolenj.

Utrujenost ni vedno 'normalna'

Kot opozarja Mayo Clinic, kronična utrujenost – zlasti takšna, ki traja več kot nekaj tednov – ni nekaj, kar bi smeli ignorirati. Gre za znak, da telo nekje izgublja ravnotežje. Ko izključimo očitne vzroke (premalo spanja, čustveni stres, fizična izčrpanost), se pogosto izkaže, da gre za prikrito motnjo, ki se šele razvija.

Preberi še Izčrpanost brez razloga? Morda gre za sindrom kronične utrujenosti

Najpogostejši skriti vzroki utrujenosti, ki napovedujejo bolezen

1. Anemija (pomanjkanje železa ali B12)

Kot poroča WebMD, anemija povzroča zmanjšano oskrbo telesa s kisikom. Simptomi vključujejo utrujenost, omotico, bledico in pospešen srčni utrip. Pogosto je prvi znak le občutek, da nimate več tiste prave energije.

icon-expand Utrujenost FOTO: AdobeStock

2. Ščitnična disfunkcija

Hipotiroidizem (prenizko delovanje ščitnice) pogosto povzroča utrujenost, meglo v glavi, porast telesne mase in občutek mraza. Zdravniki na Verywell Health opozarjajo, da gre za pogosto spregledan razlog, zlasti pri ženskah po 30. letu.

Preberi še Bolezni ščitnice: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

3. Neodkrita sladkorna bolezen tipa 2

Po podatkih Health se utrujenost pogosto pojavi že v preddiabetični fazi. Visoka raven sladkorja v krvi zavira pravilno presnovo glukoze in pušča telo brez goriva – kar občutimo kot izčrpanost, tudi po spanju.

Preberi še Simptomi zahrbtne bolezni, zaradi katere mnogi trpijo leta

4. Kronična vnetja ali avtoimunska bolezen

John Hopkins Medicine navaja, da kronična utrujenost lahko signalizira vnetni odziv telesa, še preden se razvijejo drugi simptomi. Gre za alarm, da telo bije boj z nečim, česar mi še ne zaznavamo.

icon-expand Utrujenost FOTO: AdobeStock

5. Motnje spanja, ki jih ne zaznate

Na myClevelandClinic pojasnjujejo, da spalna apneja ali motena arhitektura spanja (pogosta prebujanja, površinski spanec) povzročajo dnevno utrujenost, tudi če spite 8 ur. Brez testiranja jih pogosto ne odkrijemo.

Preberi še Se zjutraj zbujate vedno bolj utrujeni? To je tiha navada, ki vam uničuje energijo

Kaj poleg utrujenosti še kaže na skrito bolezen?

- izguba apetita ali nenadna želja po sladkem, - razdražljivost, nihanja razpoloženja, - nepojasnjena bolečina v mišicah ali sklepih, - občutek "meglenosti" v glavi, - jutranja togost ali glavoboli, - spremenjeno blato ali prebava. Ti simptomi so pogosto blagi in nemoteči – a skupaj tvorijo sliko, ki je pomembna za zgodnjo diagnozo.

icon-expand Utrujenost FOTO: AdobeStock

Kdaj k zdravniku?

Če je utrujenost: - prisotna več kot 2–3 tedne brez jasnega razloga, - poslabšana zjutraj ali se ne izboljša čez dan, - spremljana s kakšnim od zgornjih simptomov, ... je smiselno opraviti osnovne laboratorijske preiskave: ščitnični hormoni, vitamin B12, železo, CRP, glukoza in krvna slika.

Preberi še Ko utrujenost ni več normalna: 5 bolezni, ki se začnejo s padcem energije

Kaj lahko naredite sami – a ne zamenjajte tega z zdravniško pomočjo

- Poskrbite za dovolj kakovostnega spanja – temna soba, brez ekranov vsaj 1 uro pred spanjem. - Uvedite uravnoteženo prehrano z beljakovinami, zelenjavo, dobrimi maščobami. - Pijte dovolj tekočine – dehidracija pogosto povzroča utrujenost. - Gibajte se dnevno – tudi zmerna hoja poveča cirkulacijo in mitohondrijsko aktivnost. - Omejite alkohol in sladkor – oba motita naravno energijsko ravnovesje telesa.

Preberi še 5 razlogov za utrujenost

Telo vas vedno opozori – vprašanje je, ali ga slišite

Utrujenost ni slabost ali lenoba. Je eden najstarejših obrambnih mehanizmov telesa, ki nam pove: Nekaj ni v redu. Poslušajte to sporočilo – pogosto vas lahko pravočasno opozori na bolezen, še preden postane resna.