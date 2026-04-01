Kdaj glivice na nohtih postanejo nevarne in kaj lahko storite

Glivice na nohtih so zelo pogosta težava, ki lahko prizadene vsakogar. Čeprav jih marsikdo najprej dojema predvsem kot estetski problem, gre v resnici za okužbo, ki zahteva potrpežljivo in dosledno zdravljenje. Pomembno je tudi razumeti, da rezultatov ni mogoče doseči čez noč. Zdravljenje lahko traja 9 do 12 mesecev, saj mora zdrav noht postopoma zrasti in nadomestiti okuženega. Prav zato je najbolj smiselno, da se zdravljenja lotimo čim prej: idealno že več mesecev pred poletjem.

Zakaj se glivice na nohtih sploh pojavijo?

Glivične okužbe nohtov povzročajo mikroorganizmi, ki uspevajo v toplem in vlažnem okolju. Stopala so za njihov razvoj skoraj idealno mesto, saj večino dneva preživijo v zaprtih čevljih, kjer je pogosto toplo in vlažno. Še posebej se tveganje poveča v okoljih, kot so garderobe, športni centri, bazeni ali savne, kjer lahko glivice zlahka preidejo z ene osebe na drugo. Okužba se pogosto začne neopazno. Sprva se na robu nohta lahko pojavi majhna bela ali rumenkasta lisa, ki jo marsikdo zamenja za mehansko poškodbo. Sčasoma se lahko spremeni barva večjega dela nohta, noht postane moten in izgubi svoj naravni lesk. V nekaterih primerih se začne tudi odebeljevati ali lomiti. Več informacij o tem, kako nastanejo glivične okužbe stopal in nohtov, lahko preberete tukaj.

Znaki, ki jih ne smemo prezreti

Simptomi glivične okužbe se lahko razvijajo postopoma. Pogosto ljudje spremembe opazijo šele, ko se noht že vidno spremeni. Med pogostimi znaki so tudi simptomi glivične okužbe kože, kot so povečano potenje stopal in neprijeten vonj, ki pogosto spremlja glivično okužbo nohtov. Na nohtih so vidne spremembe v barvi in strukturi nohtov. Pojavijo se lahko beli, rumenkasti ali rjavkasti madeži, nohti pa postanejo motni in izgubijo svoj naravni sijaj. Sčasoma se lahko noht tudi odebeljuje, postane bolj krhek ali se začne lomiti. Takšne spremembe niso le estetska težava. Če okužbe ne zdravimo, se lahko postopoma razširi na druge nohte ali celo na kožo stopal in tudi na druge ljudi. Zato strokovnjaki svetujejo, da se ob prvih znakih okužbe posvetujemo s strokovnjakom in zdravljenje začnemo čim prej. Zgodnje ukrepanje pogosto pomeni tudi več možnosti za uspešno zdravljenje.

Zakaj zdravljenje glivic na nohtih traja tako dolgo?

Veliko ljudi preseneti podatek, da zdravljenje glivične okužbe nohtov lahko traja skoraj leto dni. Razlog je predvsem v naravni rasti nohtov. Nohti na nogah rastejo precej počasi, zato je potrebno precej časa, da nov, zdrav noht postopoma izrine okuženega. Pri starejših ljudeh pa je rast nohtov še počasnejša, kar lahko zdravljenje dodatno podaljša. Med zdravljenjem je pomembno, da terapijo izvajamo redno in po navodilih. Če zdravljenje prekinemo prezgodaj, se lahko glivice hitro znova razmnožijo, saj lahko v globljih plasteh nohta še vedno ostanejo prisotne. To pomeni, da zdravljenje ni le vprašanje izbire ustreznega sredstva, ampak tudi vztrajnosti in doslednosti.

Pogoste zmote o glivicah na nohtih

Kljub temu da so glivice na nohtih zelo razširjene, o njih kroži veliko napačnih informacij. Eden najpogostejših mitov je, da gre zgolj za kozmetično težavo, ki ne zahteva zdravljenja. Drugi pogosto verjamejo, da se bodo glivice sčasoma same od sebe umaknile. V resnici pa se okužba brez zdravljenja običajno ne izboljša, ampak lahko napreduje. Prav tako je pomembno vedeti, da lahko okužen noht deluje kot vir okužbe za druge nohte ali celo za druge ljudi v gospodinjstvu. Več o pogostih mitih in dejstvih o glivicah na nohtih lahko preberete tukaj.

Kako izbrati ustrezno zdravljenje?

Ko opazimo prve znake glivic na nohtih, je priporočljivo poiskati nasvet strokovnjaka. V zgodnjih fazah okužbe se pogosto uporabljajo lokalna zdravila, ki delujejo neposredno na mestu okužbe. Takšna oblika zdravljenja je lahko primerna za blage do zmerne okužbe nohtov. (Blaga okužba je tista, ki se začne na sprednjem robu nohta in prizadene največ četrtino njegove površine, medtem ko zmerna okužba prav tako izvira iz sprednjega roba, vendar prizadene do polovice površine nohta.) Ena izmed možnosti je tudi zdravilni lak za nohte Exoter, ki vsebuje protiglivično učinkovino terbinafin. Terbinafin deluje proti širokemu spektru dermatofitnih glivic. Ko se uporablja v obliki zdravilnega laka, se nanese neposredno na prizadeti noht, kjer deluje lokalno na mestu okužbe.

Učinkovina se postopoma kopiči v nohtu in tako doseže koncentracijo, ki lahko deluje proti glivicam. Zdravilni lak je namenjen zdravljenju blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Posebnost takšne terapije je tudi, da piljenje nohtov pred nanosom ni potrebno, lak pa se po nanosu posuši v približno 30 sekundah. V začetnem obdobju se uporablja pogosteje, nato pa redkeje, kar omogoča preprosto vključitev v vsakodnevno rutino.

Spremljanje napredka je pomemben del zdravljenja

Ker zdravljenje glivic na nohtih traja dlje časa, je koristno redno spremljati spremembe na nohtu. Marsikomu pomaga, če občasno fotografira prizadeti noht, saj tako lažje opazi postopno rast zdravega dela nohta. Pomembno je tudi vedeti, da lahko okužba še vedno ostane prisotna v nohtu, tudi če je ta na prvi pogled videti že precej bolj zdrav. Prav zato je pomembno, da zdravljenje nadaljujemo tako dolgo, kot je priporočeno. Doslednost pri zdravljenju je eden najpomembnejših dejavnikov uspeha.

Kako preprečiti širjenje glivic v družini?

Glivice se lahko širijo tudi med družinskimi člani, predvsem v skupnih prostorih, kot so kopalnice ali garderobe. Zato je dobro upoštevati nekaj osnovnih higienskih navad. Priporočljivo je uporabljati lastno brisačo za stopala, redno menjavati (pamučne) nogavice ter nositi zračno obutev, ki omogoča stopalom, da ostanejo suha. V prostorih, kjer hodimo bosi, na primer v bazenih ali savnah, je priporočljivo uporabljati natikače. Takšni preprosti ukrepi lahko bistveno zmanjšajo možnost prenosa okužbe. Dodatne informacije o zaščiti družinskih članov pred glivicami lahko najdete tukaj.

Zdravje nohtov je dolgoročna naložba