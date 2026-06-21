Vročina lahko spremeni krvni tlak: teh simptomov ne ignorirajte

Še posebej pozorni morajo biti starejši, kronični bolniki, ljudje z že diagnosticirano hipertenzijo in vsi, ki jemljejo zdravila za uravnavanje krvnega tlaka. Kot piše Mayo Clinic , se poleti pojavlja več nepredvidljivih nihanj, ki jih ljudje pogosto spregledajo.

Katera živila vam lahko pomagajo pri visokem krvnem tlaku?

Poleti se telo naravno odziva na visoke temperature s širjenjem žil, da se lahko ohladi. A ta prilagoditev pomeni, da se krvni tlak zniža. Če k temu dodamo še dehidracijo, prekomerno potenje in neustrezen vnos elektrolitov, lahko pride do nenadnih padcev ali celo nevarnih nihanj tlaka. Po podatkih Cleveland Clinic je poleti pogosto prisotna ortostatska hipotenzija – padec tlaka ob vstajanju – ki povzroči omotico ali celo izgubo zavesti.

- Utrujenost, ki ni povezana z dejavnostjo.

- Glavoboli, ki so hujši v vročini.

Kaj se zgodi, če pride do visokega krvnega tlaka?

Kot opozarja WebMD , so padci tlaka nevarni, ko povzročijo vrtoglavico, padce, slabost ali celo kratkotrajno izgubo zavesti. Tudi previsok tlak poleti – denimo zaradi kombinacije stresa, slabe hidracije in napačne prehrane (preveč soli ali alkohola) – lahko vodi v resnejše zaplete, kot so srčni infarkt ali možganska kap.

1. Pijte dovolj tekočine. Poleti telo izgubi več vode, zato je hidracija ključna. Izogibajte se alkoholu in sladkim pijačam.

2. Jejte živila, bogata z elektroliti. Zlasti kalij (banane, avokado) in magnezij (oreščki, stročnice).

3. Izogibajte se ekstremni vročini. Ne hodite ven med 11. in 17. uro, če to ni nujno.

4. Prilagodite zdravila. Poleti se lahko potreba po določenih zdravilih spremeni – kot piše Verywell Health, naj to nikoli ne poteka brez posveta z zdravnikom.

5. Spremljajte tlak doma. Merite ga dvakrat dnevno, zlasti če že imate diagnosticirano hipertenzijo.

6. Počivajte v senci in hladite telo. Prekomerno znojenje lahko poslabša simptome, če izgubljate preveč tekočine in elektrolitov.