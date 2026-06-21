Vročina lahko spremeni krvni tlak: teh simptomov ne ignorirajte

Še posebej pozorni morajo biti starejši, kronični bolniki, ljudje z že diagnosticirano hipertenzijo in vsi, ki jemljejo zdravila za uravnavanje krvnega tlaka. Kot piše Mayo Clinic, se poleti pojavlja več nepredvidljivih nihanj, ki jih ljudje pogosto spregledajo.
Zakaj krvni tlak poleti niha?
Poleti se telo naravno odziva na visoke temperature s širjenjem žil, da se lahko ohladi. A ta prilagoditev pomeni, da se krvni tlak zniža. Če k temu dodamo še dehidracijo, prekomerno potenje in neustrezen vnos elektrolitov, lahko pride do nenadnih padcev ali celo nevarnih nihanj tlaka. Po podatkih Cleveland Clinic je poleti pogosto prisotna ortostatska hipotenzija – padec tlaka ob vstajanju – ki povzroči omotico ali celo izgubo zavesti.
Najpogostejši znaki, da vam poleti niha krvni tlak:
- Omotica, zlasti ob vstajanju.
- Glavoboli, ki so hujši v vročini.
- Utrujenost, ki ni povezana z dejavnostjo.
- Zamegljen vid.
- Povečano znojenje ali pretirana žeja.
- Hitro bitje srca ali občutek "preskakovanja".
- Slabost brez očitnega vzroka.
Kdaj so poletna nihanja nevarna?
Kot opozarja WebMD, so padci tlaka nevarni, ko povzročijo vrtoglavico, padce, slabost ali celo kratkotrajno izgubo zavesti. Tudi previsok tlak poleti – denimo zaradi kombinacije stresa, slabe hidracije in napačne prehrane (preveč soli ali alkohola) – lahko vodi v resnejše zaplete, kot so srčni infarkt ali možganska kap.
Kaj lahko storite za stabilen krvni tlak v vročih mesecih?
1. Pijte dovolj tekočine. Poleti telo izgubi več vode, zato je hidracija ključna. Izogibajte se alkoholu in sladkim pijačam.
2. Jejte živila, bogata z elektroliti. Zlasti kalij (banane, avokado) in magnezij (oreščki, stročnice).
3. Izogibajte se ekstremni vročini. Ne hodite ven med 11. in 17. uro, če to ni nujno.
4. Prilagodite zdravila. Poleti se lahko potreba po določenih zdravilih spremeni – kot piše Verywell Health, naj to nikoli ne poteka brez posveta z zdravnikom.
5. Spremljajte tlak doma. Merite ga dvakrat dnevno, zlasti če že imate diagnosticirano hipertenzijo.
6. Počivajte v senci in hladite telo. Prekomerno znojenje lahko poslabša simptome, če izgubljate preveč tekočine in elektrolitov.
Posebna pozornost pri starejših
Starejši imajo počasnejši odziv ožilja na temperaturne spremembe, zato so bolj izpostavljeni nenadnim padcem tlaka. Kot piše John Hopkins Medicine, se pri njih pogosteje pojavi omotica, ki vodi do padcev in poškodb.
Kaj pa, če jemljete zdravila za tlak?
Poleti se lahko potreba po antihipertenzivih zmanjša. Nekatera zdravila (zlasti diuretiki) še dodatno povečajo izgubo tekočine, kar pomeni, da je treba redno spremljati simptome in se z zdravnikom posvetovati o morebitni prilagoditvi odmerkov. Health priporoča, da imate vedno pri roki podatke o merjenjih, saj to zdravniku pomaga oceniti tveganje.
Na nihanje krvnega tlaka poleti pogosto pozabimo – a prav to je nevarno. Redno spremljanje simptomov, pravilna hidracija in osnovna previdnost lahko pomenijo razliko med sproščenim poletjem in urgentnim obiskom ambulante.
Viri: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, WebMD, Verywell Health, John Hopkins Medicine, Health
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV