Povečane bezgavke na vratu: kaj pomenijo in kdaj je čas za pregled?

Otekle bezgavke na vratu so eden najpogostejših razlogov, zaradi katerih ljudje poiščejo zdravniški nasvet.

Čeprav so pogosto povsem nenevaren znak, da se telo bori proti okužbi, lahko v določenih primerih nakazujejo tudi resnejše zdravstvene težave. Kot poroča my.clevelandclinic, so otekle bezgavke na vratu (cervikalna limfadenopatija) pogoste tako pri otrocih kot pri odraslih.

Kaj so bezgavke in zakaj sploh otečejo?

Bezgavke so majhne, fižolaste strukture limfatičnega sistema, ki delujejo kot filtri za viruse, bakterije in druge škodljive delce. Kot piše Mayo Clinic, bezgavke ujamejo povzročitelje bolezni, da se ti ne razširijo po telesu. Ko imunski sistem zazna nevarnost, se bezgavke aktivirajo, povečajo in postanejo občutljive. To je naraven obrambni mehanizem telesa.

Najpogostejši vzroki za otekle bezgavke na vratu

Okužbe so najpogostejši sprožilec

Kot poroča Health, so okužbe daleč najpogostejši razlog za otekanje bezgavk na vratu. Gre lahko za: - virusne okužbe (prehlad, gripa, mononukleoza) - bakterijske okužbe (angina, okužbe zob, okužbe kože) - vnetja ušes ali sinusov Dr. Jordana Haber, specialistka urgentne medicine, poudarja, da otekle bezgavke skoraj vedno pomenijo, da telo aktivno reagira na okužbo v bližini vratu, glave ali zgornjih dihal. Ta izjava je skladna tudi z ugotovitvami Health.

Avtoimunske bolezni

Kot piše Verywell Health, lahko otekle bezgavke povzročijo tudi avtoimunske bolezni, kot sta lupus ali revmatoidni artritis. V teh primerih imunski sistem pretirano reagira in sproži vnetje po telesu.

Reakcija na zdravila

Nekatera zdravila lahko povzročijo limfadenopatijo kot stranski učinek. Verywell Health navaja, da se otekanje običajno umiri, ko se zdravilo preneha uporabljati.

Rakave bolezni (redko)

Kot opozarja Mayo Clinic, so rakave bolezni redkejši, a pomemben vzrok za otekle bezgavke. Gre lahko za: - limfome, - levkemijo, - metastaze drugih rakov. Dr. Indranil Mallick, onkolog, poudarja, da vztrajno povečane bezgavke, ki ne bolijo, zahtevajo dodatno diagnostiko, saj lahko nakazujejo maligno obolenje.

Kako prepoznati, ali so otekle bezgavke nevarne?

Čeprav so otekle bezgavke pogosto neškodljive, obstajajo opozorilni znaki, ki jih ne smemo ignorirati. Kot piše my.clevelandclinic, je priporočljivo poiskati zdravniško pomoč, če oteklina traja več kot dva tedna, se povečuje ali je trda in neboleča. Opozorilni simptomi vključujejo: - oteklina, ki traja več kot 14 dni, - trde, nepremične bezgavke, - nočno potenje, - nepojasnjeno hujšanje, - vztrajna vročina. Kot poroča Medical News Today, lahko takšni simptomi nakazujejo resnejše bolezni, zato je nujen pregled.

Kako poteka diagnostika?

Zdravnik bo najprej opravil klinični pregled, nato pa po potrebi naročil dodatne preiskave: - krvne preiskave, - ultrazvok vratu, - rentgen ali CT, - biopsijo bezgavke. Kot piše Mayo Clinic, je biopsija ključna, kadar obstaja sum na maligno obolenje.

Kako se zdravijo otekle bezgavke na vratu?

Zdravljenje je odvisno od vzroka. Kot poroča Verywell Health, se pri okužbah zdravljenje osredotoča na odpravo povzročitelja, pri virusih počitek in hidracija, pri bakterijah antibiotiki. Pri avtoimunskih boleznih se uporabljajo protivnetna in imunosupresivna zdravila, pri rakavih boleznih pa onkološko zdravljenje (kemoterapija, obsevanje, imunoterapija).

Kdaj je nujen obisk zdravnika?

Čeprav večina oteklin mine sama od sebe, je v Sloveniji priporočljivo obiskati zdravnika, če: - oteklina traja več kot dva tedna, - se hitro povečuje, - je trda ali neboleča, - jo spremljajo sistemski simptomi (vročina, nočno potenje, izguba teže). Kot poudarja my.clevelandclinic, je zgodnje ukrepanje ključno za pravočasno zdravljenje.

Otekle bezgavke na vratu so najpogosteje znak, da se telo bori proti okužbi. V večini primerov so neškodljive in minejo same. Kljub temu pa lahko v določenih primerih nakazujejo resnejše zdravstvene težave, zato je pomembno spremljati spremljajoče simptome in trajanje otekanja. Pravočasna diagnostika je ključna za uspešno zdravljenje.