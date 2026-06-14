Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti

Visok holesterol: tihi dejavnik tveganja za zdravje srca in ožilja

Holesterol, naravna maščobna snov, ki jo proizvaja telo in je prisotna v nekaterih živilih, je ključnega pomena za vitalne telesne funkcije, kot so gradnja celic, proizvodnja hormonov in pomoč pri prebavi. Vendar to ne velja, če je slabega holesterola preveč.

Preberi še Kaj resnično zvišuje holesterol v zajtrku? Niso jajca

Redki opozorilni znaki, ki se lahko pojavijo na telesu

Čeprav je večina primerov povišanega holesterola asimptomatska, je pomembno opozoriti, da genetska motnja, imenovana familjarna hiperholesterolemija (FH), ki prizadene približno enega od 250 ljudi, vključuje specifične kožne in očesne manifestacije. Po podatkih Britanske fundacije za srce (British Heart Foundation) so trije glavni vidni znaki: tendonski ksantomi, rumenkaste obloge, bogate s holesterolom, ki se pojavljajo na kitah prstov, kolenih ali Ahilovi tetivi in predstavljajo diagnostično pomemben podatek.

icon-expand Holesterol FOTO: AdobeStock

Drugi znak so ksantelazme, majhne, rumenkaste gomoljaste tvorbe, ki so običajno locirane v notranjem očesnem kotu ali okoli vek. Nazadnje se lahko razvije kornealni arkus, sivo-beli obroč, ki se pojavi na robu roženice. Pojav teh znakov nakazuje močno povišane vrednosti holesterola in zahteva takojšnje klinično vrednotenje in posvetovanje s specialistom.

Preberi še Kardiologi razkrivajo, katero olje naj bi bilo najboljši zaveznik za zdravo srce

"Visok holesterol je pogosto opisan kot 'tihi ubijalec', saj redko kaže opazne simptome, kar povečuje tveganje za srčni infarkt ali možgansko kap, ne da bi se posameznik tega zavedal."

Kaj povzroča povišan holesterol?

Etiologija hiperholesterolemije je multifaktorska in vključuje tako modifikabilne kot nemodifikabilne dejavnike. Pomemben prispevek k dislipidemiji ima nezdrava prehrana, zlasti visok vnos nasičenih maščob, kar slabi zmožnost jeter za odstranjevanje holesterola iz krvnega obtoka. Drugi klinično pomembni modifikabilni dejavniki vključujejo pomanjkanje fizične aktivnosti, prekomerno telesno težo in kajenje, ki znatno povečajo serumske koncentracije holesterola.

icon-expand Holesterol FOTO: Shutterstock

Poleg dejavnikov življenjskega sloga so prisotni tudi dejavniki, ki niso pod našim nadzorom: starost, pri kateri je povišan holesterol pogostejši pri starejših posameznikih, spol (moški so pogosteje prizadeti, medtem ko pri ženskah ravni holesterola narastejo po menopavzi zaradi zmanjšane ravni estrogena) in prisotnost specifičnih komorbidnosti, kot so ledvične bolezni, jetrne bolezni in sladkorna bolezen tipa 2, ki prav tako povečujejo tveganje.

Preberi še Niste utrujeni brez razloga – to je lahko prvi znak, da vam holesterol že dela škodo

Kaj storiti ob sumu na povišan holesterol?

V primeru opaženih vidnih znakov, kot so tisti opisani pri familijarni hiperholesterolemiji, ali splošne zaskrbljenosti glede ravni holesterola, je ključnega pomena, da čim prej obiščete svojega osebnega zdravnika. Ta vam bo priporočal preprost krvni test, ki je edina zanesljiva metoda za določanje koncentracij lipidov v serumu. Krvna analiza bo natančno pokazala, ali so vaše vrednosti holesterola in trigliceridov povišane, ter omogočila ustrezno oceno tveganja. V primeru potrjene hiperholesterolemije zdravnik poda smernice za celovito obvladovanje stanja. Za začetek se bo posvetoval z vami o prilagoditvah življenjskega sloga, ki predstavljajo temelj vsake terapije.