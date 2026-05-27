Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvo Bolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Razdražen želodec
Simptomi in bolezni

Bolečine v želodcu? Ti simptomi lahko kažejo na razjedo

N.R.A.
27. 05. 2026 03.34
0

Rana na želodcu ali želodčna razjeda je odprta poškodba na notranji steni želodca, ki nastane zaradi porušenega ravnovesja med želodčno kislino in zaščitno sluznico.

Lahko povzroči neprijetne bolečine in zaplete, če je ne zdravimo pravočasno. Po podatkih Mayo Clinic je želodčna razjeda ena najpogostejših prebavnih bolezni, ki prizadene milijone ljudi po svetu – pogosto neopazno, vse dokler se ne pojavijo resnejši simptomi.

Previdno: Takšni so simptomi, če hrana ne prehaja dobro skozi želodec
Preberi še
Previdno: Takšni so simptomi, če hrana ne prehaja dobro skozi želodec

KAJ POVZROČA RANO NA ŽELODCU?

Najpogostejši vzroki so:

- bakterija Helicobacter pylori, ki poškoduje zaščitno sluznico

- dolgotrajna uporaba nesteroidnih protivnetnih zdravil (npr. ibuprofen, aspirin)

- stres, zlasti v povezavi z drugimi dejavniki

- kajenje in alkohol, ki poslabšata draženje želodčne sluznice

- genetska nagnjenost ali kronične bolezni

Po podatkih Cleveland Clinic rana na želodcu nastane, ko agresivni dejavniki (kisline, encimi) presegajo obrambne sposobnosti sluznice.

Rana na želodcu
Rana na želodcuFOTO: AdobeStock

ZNAKI IN SIMPTOMI ŽELODČNE RAZJEDE

Simptomi se lahko pojavijo postopoma ali nenadoma. Med najpogostejšimi so:

1. Pekoča bolečina v zgornjem delu trebuha

To je najznačilnejši simptom. Bolečina se običajno pojavi med obroki ali ponoči, ko je želodec prazen, in se lahko začasno umiri po jedi ali zaužitju antacidov.

2. Napenjanje, občutek polnosti in spahovanje

Bolečina je pogosto povezana z neprijetnim občutkom teže v želodcu. Po poročanju Health lahko spremljajoči znaki vključujejo pogosto spahovanje in napenjanje po jedi.

Poletna prebava: 7 živil za lažji trebuh
Preberi še
Poletna prebava: 7 živil za lažji trebuh

3. Slabost ali celo bruhanje

Predvsem pri večjih razjedah lahko pride do draženja želodčne sluznice, kar povzroči občutek siljenja na bruhanje ali dejansko bruhanje – v hujših primerih tudi s primesmi krvi.

4. Izguba teka in telesne teže

Zaradi bolečine po obrokih se bolniki pogosto izogibajo hrani, kar lahko vodi v nenačrtovano hujšanje.

5. Temno blato ali kri v blatu

To je opozorilni znak krvavitve iz razjede. Po podatkih Johns Hopkins Medicine gre za resno stanje, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč.

Želodec
ŽelodecFOTO: AdobeStock

6. Anemija (slabokrvnost)

Dolgotrajna krvavitev iz razjede lahko povzroči padec ravni železa v krvi. Posledično se pojavijo utrujenost, bledica in zasoplost.

KDAJ JE TREBA K ZDRAVNIKU?

Nemudoma poiščite zdravniško pomoč, če opazite:

- hude bolečine v trebuhu, ki se stopnjujejo,

- bruhanje s primesmi krvi ali temno (kavno) bruhanje,

- črno, smolnato blato,

- omotico, šibkost ali izgubo zavesti,

- znake anemije (bledica, utrujenost, hitro bitje srca).

Zaradi želodčnih težav je obiskala zdravnika, neškodljiv simptom pa je razkril težko diagnozo
Preberi še
Zaradi želodčnih težav je obiskala zdravnika, neškodljiv simptom pa je razkril težko diagnozo

KAKO SE POSTAVI DIAGNOZA?

Zdravnik lahko predpiše:

- gastroskopijo: endoskopski pregled želodca za neposredno potrditev razjede,

- test na Helicobacter pylori: iz blata, krvi ali diha,

- laboratorijske preiskave krvi:  za ugotavljanje anemije ali vnetja.

Želodec
ŽelodecFOTO: AdobeStock

ZDRAVLJENJE ŽELODČNE RAZJEDE

Po navedbah WebMD zdravljenje temelji na:

- zaviralcih želodčne kisline (IPP): zdravila, ki zmanjšajo izločanje kisline in omogočajo celjenje razjede,

- odpravi bakterije H. pylori: običajno s kombinacijo antibiotikov,

- začasni izključitvi zdravil, ki dražijo želodec (npr. nesteroidni analgetiki),

- prehranskih spremembah: izogibanje začinjeni hrani, alkoholu, kofeinu,

- prilagoditvah življenjskega sloga: prenehanje kajenja, zmanjšanje stresa.

Kako se znebiti bolečine v trebuhu?
Preberi še
Kako se znebiti bolečine v trebuhu?

MOŽNI ZAPLETI, ČE RAZJEDE NE ZDRAVIMO

- krvavitev lahko vodi v hudo anemijo ali šok,

- perforacija; razjeda prebije steno želodca, kar zahteva urgentno operacijo,

- zožitev želodčnega izhoda; kronične razjede lahko povzročijo brazgotine in motijo prehod hrane,

- večje tveganje za raka želodca, zlasti pri okužbi z bakterijo H. pylori.

Rana na želodcu ni nekaj, kar bi smeli prezreti. Če imate ponavljajočo se bolečino v zgornjem delu trebuha, slabost ali druge zgoraj opisane simptome, je ključno, da poiščete zdravniško pomoč. Zgodnje zdravljenje je izjemno učinkovito – zapleti pa pogosto nastopijo prav zaradi odlašanja.

Viri: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, WebMD, Health, Johns Hopkins Medicine, Verywell Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
rana na želodcu simptomi razjeda simptomi kako prepoznati želodčno razjedo helicobacter pylori simptomi pekoča bolečina v želodcu črno blato razjeda zgaga in rana zdravljenje želodčne razjede kako izgleda rana na želodcu
Simptomi in bolezni

Imate drisko? Tako jo lahko hitro ustavite sami

Vizita.si 7 simptomov želodčne razjede
Vizita.si Previdno: Takšni so simptomi, če hrana ne prehaja dobro skozi želodec
Vizita.si Imate razdražljiv želodec? Predstavljamo 3 domača 'zdravila', s katerimi si lahko pomagate
Vizita.si Bolečine v trebuhu: kdaj jih ne smete ignorirati in kaj pomenijo
Vizita.si Zaradi želodčnih težav je obiskala zdravnika, neškodljiv simptom pa je razkril težko diagnozo
Vizita.si Zakaj vas po jedi boli želodec? Možni vzroki, ki jih je pametno preveriti
Vizita.si Kako pomiriti razdražen želodec
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1732