Bolečine v želodcu? Ti simptomi lahko kažejo na razjedo

Lahko povzroči neprijetne bolečine in zaplete, če je ne zdravimo pravočasno. Po podatkih Mayo Clinic je želodčna razjeda ena najpogostejših prebavnih bolezni, ki prizadene milijone ljudi po svetu – pogosto neopazno, vse dokler se ne pojavijo resnejši simptomi.

Preberi še Previdno: Takšni so simptomi, če hrana ne prehaja dobro skozi želodec

KAJ POVZROČA RANO NA ŽELODCU?

Najpogostejši vzroki so: - bakterija Helicobacter pylori, ki poškoduje zaščitno sluznico - dolgotrajna uporaba nesteroidnih protivnetnih zdravil (npr. ibuprofen, aspirin) - stres, zlasti v povezavi z drugimi dejavniki - kajenje in alkohol, ki poslabšata draženje želodčne sluznice - genetska nagnjenost ali kronične bolezni Po podatkih Cleveland Clinic rana na želodcu nastane, ko agresivni dejavniki (kisline, encimi) presegajo obrambne sposobnosti sluznice.

icon-expand Rana na želodcu FOTO: AdobeStock

ZNAKI IN SIMPTOMI ŽELODČNE RAZJEDE

Simptomi se lahko pojavijo postopoma ali nenadoma. Med najpogostejšimi so:

1. Pekoča bolečina v zgornjem delu trebuha

To je najznačilnejši simptom. Bolečina se običajno pojavi med obroki ali ponoči, ko je želodec prazen, in se lahko začasno umiri po jedi ali zaužitju antacidov.

2. Napenjanje, občutek polnosti in spahovanje

Bolečina je pogosto povezana z neprijetnim občutkom teže v želodcu. Po poročanju Health lahko spremljajoči znaki vključujejo pogosto spahovanje in napenjanje po jedi.

Preberi še Poletna prebava: 7 živil za lažji trebuh

3. Slabost ali celo bruhanje

Predvsem pri večjih razjedah lahko pride do draženja želodčne sluznice, kar povzroči občutek siljenja na bruhanje ali dejansko bruhanje – v hujših primerih tudi s primesmi krvi.

4. Izguba teka in telesne teže

Zaradi bolečine po obrokih se bolniki pogosto izogibajo hrani, kar lahko vodi v nenačrtovano hujšanje.

5. Temno blato ali kri v blatu

To je opozorilni znak krvavitve iz razjede. Po podatkih Johns Hopkins Medicine gre za resno stanje, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč.

icon-expand Želodec FOTO: AdobeStock

6. Anemija (slabokrvnost)

Dolgotrajna krvavitev iz razjede lahko povzroči padec ravni železa v krvi. Posledično se pojavijo utrujenost, bledica in zasoplost.

KDAJ JE TREBA K ZDRAVNIKU?

Nemudoma poiščite zdravniško pomoč, če opazite: - hude bolečine v trebuhu, ki se stopnjujejo, - bruhanje s primesmi krvi ali temno (kavno) bruhanje, - črno, smolnato blato, - omotico, šibkost ali izgubo zavesti, - znake anemije (bledica, utrujenost, hitro bitje srca).

Preberi še Zaradi želodčnih težav je obiskala zdravnika, neškodljiv simptom pa je razkril težko diagnozo

KAKO SE POSTAVI DIAGNOZA?

Zdravnik lahko predpiše: - gastroskopijo: endoskopski pregled želodca za neposredno potrditev razjede, - test na Helicobacter pylori: iz blata, krvi ali diha, - laboratorijske preiskave krvi: za ugotavljanje anemije ali vnetja.

icon-expand Želodec FOTO: AdobeStock

ZDRAVLJENJE ŽELODČNE RAZJEDE

Po navedbah WebMD zdravljenje temelji na: - zaviralcih želodčne kisline (IPP): zdravila, ki zmanjšajo izločanje kisline in omogočajo celjenje razjede, - odpravi bakterije H. pylori: običajno s kombinacijo antibiotikov, - začasni izključitvi zdravil, ki dražijo želodec (npr. nesteroidni analgetiki), - prehranskih spremembah: izogibanje začinjeni hrani, alkoholu, kofeinu, - prilagoditvah življenjskega sloga: prenehanje kajenja, zmanjšanje stresa.

Preberi še Kako se znebiti bolečine v trebuhu?

MOŽNI ZAPLETI, ČE RAZJEDE NE ZDRAVIMO

- krvavitev lahko vodi v hudo anemijo ali šok, - perforacija; razjeda prebije steno želodca, kar zahteva urgentno operacijo, - zožitev želodčnega izhoda; kronične razjede lahko povzročijo brazgotine in motijo prehod hrane, - večje tveganje za raka želodca, zlasti pri okužbi z bakterijo H. pylori. Rana na želodcu ni nekaj, kar bi smeli prezreti. Če imate ponavljajočo se bolečino v zgornjem delu trebuha, slabost ali druge zgoraj opisane simptome, je ključno, da poiščete zdravniško pomoč. Zgodnje zdravljenje je izjemno učinkovito – zapleti pa pogosto nastopijo prav zaradi odlašanja.