Bolečine v hrbtu? Odkrijte preproste načine za hitrejše olajšanje

Spanec

Bolečine v hrbtu lahko bistveno vplivajo na kakovost vašega spanca. Posledično se vzpostavi začaran krog, saj pomanjkanje ustreznega počitka pogosto še poglobi težave s hrbtenico, nepravilen spalni položaj pa bolečine dodatno stopnjuje. Priporočljivo je, da spite na boku, pri čemer si med kolena namestite blazino, ki bo zagotovila nevtralen položaj hrbtenice in ustrezno razbremenitev. V kolikor vam bolj ustreza spanje na hrbtu, pod kolena položite blazino za dodatno podporo. Za doseganje optimalne telesne poravnave in zagotavljanje udobja priporočamo uporabo čvrstejše vzmetnice.

icon-expand Hrbtenica FOTO: Adobe Stock

Dobra drža

Nepravilna telesna drža predstavlja pomemben dejavnik pri nastanku ter poslabšanju bolečin v hrbtenici, zlasti pri posameznikih, ki so izpostavljeni dolgotrajnemu sedečemu delu. Za preprečevanje tovrstnih težav svetujemo, da se izogibate sključeni drži nad delovno površino. Priporočljivo je ohranjati pokončen položaj trupa, s sproščenimi rameni in enakomerno oporo hrbta ob naslonjalo stola. Priporočamo uporabo ledvene blazine ali zvite brisače v predelu ledij za boljšo stabilizacijo, stopala pa naj bodo med sedenjem v celoti in stabilno položena na tla.

Preberi še Posledice pretiranega sedenja niso nedolžne

Zdravila iz lekarne

Za lajšanje bolečin v hrbtu se najpogosteje uporabljata dve vrsti zdravil brez recepta: nesteroidna protivnetna zdravila ter acetaminofen. Ker lahko omenjena pripravka povzročita določene stranske učinke in nista primerna za vse bolnike, vam svetujemo, da se pred pričetkom njihove uporabe posvetujete s svojim izbranim zdravnikom. Ob tem poudarjamo, da zdravila zgolj blažijo simptome in praviloma ne odpravijo osnovnega vzroka težav; klinične raziskave namreč potrjujejo, da je za učinkovito obvladovanje bolečine pogosto potreben celosten pristop oziroma kombinacija različnih terapevtskih metod.

icon-expand Protibolečinska zdravila na recept FOTO: Shutterstock

Protibolečinska zdravila na recept

Nekateri pacienti lahko za učinkovito lajšanje bolečin zahtevajo nesteroidna protivnetna zdravila ali analgetike na osnovi opioidov, ki so na voljo izključno na zdravniški recept. Zaradi zagotavljanja varnosti in preprečevanja tveganja čezmernega odmerjanja posameznih farmakoloških učinkovin je ključnega pomena, da se pred uporabo kateregakoli pripravka, vključno z zdravili brez recepta, posvetujete s svojim zdravnikom ali farmacevtom. Poleg navedenih terapevtskih možnosti vam lahko zdravnik za lajšanje bolečih mišičnih krčev predpiše tudi ustrezne mišične relaksante.

Preberi še To so lahko vzroki za bolečino v križu

Fizioterapija

Diplomirani fizioterapevti vam nudijo strokovno usposabljanje o pravilni telesni drži ter optimalnih vzorcih gibanja, ki zagotavljajo ustrezno razbremenitev hrbtenice in vzdržujejo njeno naravno poravnavo. Poleg tega vam bodo predstavili specializirane vadbene programe, namenjene krepitvi mišic trupa oziroma t. i. jedra, ki predstavljajo ključno oporo za vaš hrbet. Razvita mišična stabilnost telesnega jedra predstavlja eno najučinkovitejših metod za dolgoročno preprečevanje kroničnih bolečin v hrbtenici. Znanstvene raziskave potrjujejo, da postopno povečevanje fizične moči, prožnosti in vzdržljivosti pomembno zmanjšuje pojavnost bolečinskih sindromov, pri čemer je ključnega pomena doslednost in razumevanje, da izboljšanje stanja zahteva potreben čas.

icon-expand Hrbtenica FOTO: iStock

Ne počivajte z bolečim hrbtom

V preteklosti je medicinska stroka za zdravljenje bolečin v hrbtenici pogosto priporočala dolgotrajen počitek v postelji. Sodobna dognanja pa kažejo, da je mirovanje ena izmed najmanj priporočljivih strategij, saj lahko privede do poslabšanja simptomov in dodatnih zdravstvenih zapletov. Svetujemo vam, da počitek omejite na največ en do dva dni. Za uspešno okrevanje je ključnega pomena, da se čim prej vrnete k postopnemu gibanju. Raziskave potrjujejo, da je redna vadba eden izmed najučinkovitejših načinov za zmanjševanje bolečin; v ta namen vam priporočamo dejavnosti, kot so plavanje, hoja ali joga.

Preberi še Bolečine v nogah zaradi išiasa: Kako si pomagati?

Led in vročina

Dosledna aplikacija hladilnih obkladkov na boleče predele hrbta učinkovito zmanjšuje bolečino in vnetne procese, nastale kot posledica poškodb. Svetujemo, da postopek ponavljate večkrat dnevno, vendar v intervalih, ki ne presegajo 20 minut. Za zaščito kožne bariere je nujno, da ledeni obkladek predhodno ovijete v tanko tkanino. Po preteku nekaj dni priporočamo prehod na toplotno terapijo; uporaba grelnih blazin ali toplih obkladkov namreč bistveno pripomore k sprostitvi muskulature in pospešitvi prekrvavitve na prizadetem območju. Alternativno lahko uporabite tudi tople kopeli, ki delujejo sproščujoče. Zaradi preprečevanja opeklin ter morebitnih poškodb tkiva strogo odsvetujemo spanje z vklopljeno grelno blazino.

icon-expand Hrbtenica FOTO: Profimedia

Praktično zdravljenje

Ali masažna terapija predstavlja učinkovit pristop pri obvladovanju bolečin v hrbtu? Nedavne raziskave potrjujejo, da redno izvajanje masaže, v trajanju desetih tednov, znatno zmanjša simptome kroničnih bolečin ter izboljša splošno gibalno funkcijo posameznika. Čeprav so se ugodni učinki ohranili obdobje približno šestih mesecev, so po enem letu postopoma oslabeli. Kot komplementarna strokovna metoda se priporoča tudi hrbtenična manipulacija, ki jo izvaja pooblaščen specialist; omenjeni poseg dokazano prispeva k blaženju strukturnih nepravilnosti ter k uspešni obnovi optimalne mobilnosti hrbtenice.

Preberi še Bolečine v hrbtu skrivajo vaša neizražena čustva

Stimulacija živcev

Raziskave na področju inovativnih terapevtskih pristopov, usmerjenih v živčno stimulacijo za blaženje kroničnih bolečin v hrbtu, še aktivno potekajo. V primeru, da standardni konservativni postopki ne zagotovijo želenega terapevtskega učinka, lahko zdravnik kot komplementarno metodo priporoči akupunkturo. Nadalje se kot ena izmed kliničnih možnosti ponuja transkutana električna živčna stimulacija, pri kateri se z aplikacijo blagih električnih impulzov učinkovito blokirajo nevrološki signali bolečine.

icon-expand Drža FOTO: iStock

Spinalne injekcije

Zdravstveni strokovnjak vam lahko v primeru kroničnih bolečin v hrbtenici priporoči aplikacijo spinalne injekcije. Specialistični zdravniki, usmerjeni v protibolečinsko zdravljenje, pri svojem delu uporabljajo različne terapevtske metode; tako lahko denimo uporaba kortikosteroidov bistveno prispeva k zmanjšanju vnetnih procesov, ki so vzrok za nelagodje. Zaradi preprečevanja potencialnih neželenih učinkov strokovnjaki pogosto omejijo število tovrstnih aplikacij na letni ravni. V primeru, da izbočen medvretenčni disk izvaja pritisk na živec, vam lahko kirurg svetuje diskektomijo, s katero se odstrani del herniiranega tkiva. Za dolgoročno stabilizacijo hrbtenice se izvaja tudi spinalna fuzija. Ob tem je treba upoštevati, da vsak kirurški poseg nosi določena tveganja in ne zagotavlja nujno pričakovanih rezultatov, zato se ti postopki v medicinski praksi obravnavajo kot skrajna možnost zdravljenja.