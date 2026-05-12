Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvo Bolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Bolečina v hrbtu
Simptomi in bolezni

Bolečine v hrbtu? Odkrijte preproste načine za hitrejše olajšanje

N.R.A.
12. 05. 2026 03.31
0

Vas tarejo bolečine v hrbtenici in ste se znašli v položaju, ko ne najdete ustrezne rešitve? Bolečina v hrbtu ima lahko raznovrstne vzroke, vendar za vsako težavo in spremljajoče simptome obstajajo ustrezni terapevtski pristopi. Uspešnost obravnave je vselej pogojena s simptomatiko in izvorom težav, zato vam v nadaljevanju predstavljamo najpogostejše vzroke in potencialne rešitve.

Spanec

Bolečine v hrbtu lahko bistveno vplivajo na kakovost vašega spanca. Posledično se vzpostavi začaran krog, saj pomanjkanje ustreznega počitka pogosto še poglobi težave s hrbtenico, nepravilen spalni položaj pa bolečine dodatno stopnjuje. Priporočljivo je, da spite na boku, pri čemer si med kolena namestite blazino, ki bo zagotovila nevtralen položaj hrbtenice in ustrezno razbremenitev. V kolikor vam bolj ustreza spanje na hrbtu, pod kolena položite blazino za dodatno podporo. Za doseganje optimalne telesne poravnave in zagotavljanje udobja priporočamo uporabo čvrstejše vzmetnice.

Hrbtenica
HrbtenicaFOTO: Adobe Stock

Dobra drža

Nepravilna telesna drža predstavlja pomemben dejavnik pri nastanku ter poslabšanju bolečin v hrbtenici, zlasti pri posameznikih, ki so izpostavljeni dolgotrajnemu sedečemu delu. Za preprečevanje tovrstnih težav svetujemo, da se izogibate sključeni drži nad delovno površino. Priporočljivo je ohranjati pokončen položaj trupa, s sproščenimi rameni in enakomerno oporo hrbta ob naslonjalo stola. Priporočamo uporabo ledvene blazine ali zvite brisače v predelu ledij za boljšo stabilizacijo, stopala pa naj bodo med sedenjem v celoti in stabilno položena na tla.

Posledice pretiranega sedenja niso nedolžne
Preberi še
Posledice pretiranega sedenja niso nedolžne

Zdravila iz lekarne

Za lajšanje bolečin v hrbtu se najpogosteje uporabljata dve vrsti zdravil brez recepta: nesteroidna protivnetna zdravila ter acetaminofen. Ker lahko omenjena pripravka povzročita določene stranske učinke in nista primerna za vse bolnike, vam svetujemo, da se pred pričetkom njihove uporabe posvetujete s svojim izbranim zdravnikom. Ob tem poudarjamo, da zdravila zgolj blažijo simptome in praviloma ne odpravijo osnovnega vzroka težav; klinične raziskave namreč potrjujejo, da je za učinkovito obvladovanje bolečine pogosto potreben celosten pristop oziroma kombinacija različnih terapevtskih metod.

Protibolečinska zdravila na recept
Protibolečinska zdravila na receptFOTO: Shutterstock

Protibolečinska zdravila na recept

Nekateri pacienti lahko za učinkovito lajšanje bolečin zahtevajo nesteroidna protivnetna zdravila ali analgetike na osnovi opioidov, ki so na voljo izključno na zdravniški recept. Zaradi zagotavljanja varnosti in preprečevanja tveganja čezmernega odmerjanja posameznih farmakoloških učinkovin je ključnega pomena, da se pred uporabo kateregakoli pripravka, vključno z zdravili brez recepta, posvetujete s svojim zdravnikom ali farmacevtom. Poleg navedenih terapevtskih možnosti vam lahko zdravnik za lajšanje bolečih mišičnih krčev predpiše tudi ustrezne mišične relaksante.

To so lahko vzroki za bolečino v križu
Preberi še
To so lahko vzroki za bolečino v križu

Fizioterapija

Diplomirani fizioterapevti vam nudijo strokovno usposabljanje o pravilni telesni drži ter optimalnih vzorcih gibanja, ki zagotavljajo ustrezno razbremenitev hrbtenice in vzdržujejo njeno naravno poravnavo. Poleg tega vam bodo predstavili specializirane vadbene programe, namenjene krepitvi mišic trupa oziroma t. i. jedra, ki predstavljajo ključno oporo za vaš hrbet. Razvita mišična stabilnost telesnega jedra predstavlja eno najučinkovitejših metod za dolgoročno preprečevanje kroničnih bolečin v hrbtenici. Znanstvene raziskave potrjujejo, da postopno povečevanje fizične moči, prožnosti in vzdržljivosti pomembno zmanjšuje pojavnost bolečinskih sindromov, pri čemer je ključnega pomena doslednost in razumevanje, da izboljšanje stanja zahteva potreben čas.

Hrbtenica
HrbtenicaFOTO: iStock

Ne počivajte z bolečim hrbtom

V preteklosti je medicinska stroka za zdravljenje bolečin v hrbtenici pogosto priporočala dolgotrajen počitek v postelji. Sodobna dognanja pa kažejo, da je mirovanje ena izmed najmanj priporočljivih strategij, saj lahko privede do poslabšanja simptomov in dodatnih zdravstvenih zapletov. Svetujemo vam, da počitek omejite na največ en do dva dni. Za uspešno okrevanje je ključnega pomena, da se čim prej vrnete k postopnemu gibanju. Raziskave potrjujejo, da je redna vadba eden izmed najučinkovitejših načinov za zmanjševanje bolečin; v ta namen vam priporočamo dejavnosti, kot so plavanje, hoja ali joga.

Bolečine v nogah zaradi išiasa: Kako si pomagati?
Preberi še
Bolečine v nogah zaradi išiasa: Kako si pomagati?

Led in vročina

Dosledna aplikacija hladilnih obkladkov na boleče predele hrbta učinkovito zmanjšuje bolečino in vnetne procese, nastale kot posledica poškodb. Svetujemo, da postopek ponavljate večkrat dnevno, vendar v intervalih, ki ne presegajo 20 minut. Za zaščito kožne bariere je nujno, da ledeni obkladek predhodno ovijete v tanko tkanino. Po preteku nekaj dni priporočamo prehod na toplotno terapijo; uporaba grelnih blazin ali toplih obkladkov namreč bistveno pripomore k sprostitvi muskulature in pospešitvi prekrvavitve na prizadetem območju. Alternativno lahko uporabite tudi tople kopeli, ki delujejo sproščujoče. Zaradi preprečevanja opeklin ter morebitnih poškodb tkiva strogo odsvetujemo spanje z vklopljeno grelno blazino.

Hrbtenica
HrbtenicaFOTO: Profimedia

Praktično zdravljenje

Ali masažna terapija predstavlja učinkovit pristop pri obvladovanju bolečin v hrbtu? Nedavne raziskave potrjujejo, da redno izvajanje masaže, v trajanju desetih tednov, znatno zmanjša simptome kroničnih bolečin ter izboljša splošno gibalno funkcijo posameznika. Čeprav so se ugodni učinki ohranili obdobje približno šestih mesecev, so po enem letu postopoma oslabeli. Kot komplementarna strokovna metoda se priporoča tudi hrbtenična manipulacija, ki jo izvaja pooblaščen specialist; omenjeni poseg dokazano prispeva k blaženju strukturnih nepravilnosti ter k uspešni obnovi optimalne mobilnosti hrbtenice.

Bolečine v hrbtu skrivajo vaša neizražena čustva
Preberi še
Bolečine v hrbtu skrivajo vaša neizražena čustva

Stimulacija živcev

Raziskave na področju inovativnih terapevtskih pristopov, usmerjenih v živčno stimulacijo za blaženje kroničnih bolečin v hrbtu, še aktivno potekajo. V primeru, da standardni konservativni postopki ne zagotovijo želenega terapevtskega učinka, lahko zdravnik kot komplementarno metodo priporoči akupunkturo. Nadalje se kot ena izmed kliničnih možnosti ponuja transkutana električna živčna stimulacija, pri kateri se z aplikacijo blagih električnih impulzov učinkovito blokirajo nevrološki signali bolečine.

Drža
DržaFOTO: iStock

Spinalne injekcije

Zdravstveni strokovnjak vam lahko v primeru kroničnih bolečin v hrbtenici priporoči aplikacijo spinalne injekcije. Specialistični zdravniki, usmerjeni v protibolečinsko zdravljenje, pri svojem delu uporabljajo različne terapevtske metode; tako lahko denimo uporaba kortikosteroidov bistveno prispeva k zmanjšanju vnetnih procesov, ki so vzrok za nelagodje. Zaradi preprečevanja potencialnih neželenih učinkov strokovnjaki pogosto omejijo število tovrstnih aplikacij na letni ravni.

V primeru, da izbočen medvretenčni disk izvaja pritisk na živec, vam lahko kirurg svetuje diskektomijo, s katero se odstrani del herniiranega tkiva. Za dolgoročno stabilizacijo hrbtenice se izvaja tudi spinalna fuzija. Ob tem je treba upoštevati, da vsak kirurški poseg nosi določena tveganja in ne zagotavlja nujno pričakovanih rezultatov, zato se ti postopki v medicinski praksi obravnavajo kot skrajna možnost zdravljenja.

Vir: webmd 

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
hrbtenica bolečine v hrbtenici simptomi bolezni razlogi preventiva aktivno življenje zdravljenje potencialne rešitve
Simptomi in bolezni

Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja

Moskisvet.com Bolečine v spodnjem delu hrbta? Ta preprosta vaja vam lahko pomaga
Vizita.si Razumevanje diskus hernije: vzroki, simptomi in zdravljenje
Vizita.si Išias – s sodobno fizioterapijo do zdravega hrbta brez operacije
Vizita.si Kako si pomagati pri bolečinah v križu?
Moskisvet.com Teh bolečin v hrbtu ne smete ignorirati
Vizita.si 8 najpogostejših vzrokov za bolečine v hrbtu
Vizita.si Zakaj vas vsako jutro boli hrbet? 5 razlogov, ki jih ignorirate
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1705