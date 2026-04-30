Zakaj prihaja do spahovanja? Najpogostejši vzroki, ki jih večina spregleda

Spahovanje se najpogosteje pojavi zaradi neustrezne hrane, ki v želodcu ustvari občutek teže. Zato se je takšni hrani priporočljivo izogibati. Čeprav je vzrok navadno povezan s prehrano, lahko včasih spahovanje nakazuje tudi na določena bolezenska stanja. Najpogostejši razlog za spahovanje so gazirane pijače, sokovi z mehurčki in alkohol. Te težave lahko preprosto odpravite tako, da omenjene pijače pijete v manjših količinah ali pa se jim povsem odpoveste.

Če jeste hitro in med jedjo govorite, pogoltnete veliko zraka, kar povzroča spahovanje. Težavo preprosto odpravite tako, da hrano dobro prežvečite in med jedjo ne govorite. Pogosto spahovanje je lahko včasih znak razjede na želodcu, ki nastane, ko želodčna kislina poškoduje steno želodca ali dvanajstnika. Z zdravniško pomočjo lahko težave izginejo v nekaj mesecih, vendar morate pri tem paziti na zdrav način življenja in se izogibati stvarem, ki vam škodijo.

Kadar se želodčna kislina vrne v usta, se pogosteje pojavlja spahovanje. Do tega prihaja zlasti med nosečnostjo, ob prekomerni telesni teži ali pri drugih želodčnih težavah. Če občutite pekočino v želodcu ali imate druge pogoste težave, obiščite zdravnika. Pogost razlog za spahovanje je tudi laktozna intoleranca. Če imate težave s spahovanjem po uživanju mlečnih izdelkov, je to lahko eden izmed znakov preobčutljivosti na laktozo. Med ostale dejavnike, ki lahko privedejo do pojava spahovanja, uvrščamo uživanje pikantne prehrane, pri čemer se omenjena težava pogosto pojavlja tudi pri bolnikih z astmo, medtem ko vpliv stresnih situacij prav tako predstavlja možen povod za nastanek omenjene tegobe. Zoper nevšečnosti, povezane s spahovanjem, se je mogoče učinkovito boriti z vzdrževanjem zdravega in uravnoteženega prehranjevalnega režima, pri čemer se kot ključnega pomena izpostavlja počasno uživanje hrane, med katerim se odsvetuje govorjenje.