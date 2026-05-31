Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko pretirano potenje v mirovanju kaže na različna zdravstvena stanja – od hormonskega neravnovesja do težav z živčnim sistemom ali celo skrite okužbe.

KAJ SPLOH POMENI 'NENORMALNO' POTENJE

Kot razlaga Cleveland Clinic, je normalno potenje prilagojeno fizični aktivnosti, temperaturi okolja in psihičnemu stanju (npr. stresu). Če pa se močno potite brez očitnega razloga, še posebej v določenih delih telesa – dlani, pod pazduhami, obraz, hrbet, prsi – gre lahko za hiperhidrozo. Ta je lahko primarna (dedna, lokalizirana) ali sekundarna, kar pomeni, da je posledica drugega stanja.

KDAJ POTENJE NI VEČ NORMALNO

– Potenje v mirovanju ali med spanjem, tudi ko prostor ni vroč. – Nenadni izbruhi potenja, brez fizičnega napora. – Enostransko ali selektivno potenje (npr. samo ena stran telesa). – Potenje, ki ga spremljajo drugi simptomi: izguba telesne teže, utrujenost, vrtoglavica, pospešen srčni utrip. Če prepoznate katerega izmed teh znakov, je pomembno, da ne krivite zgolj vročine. To je lahko opozorilo, da telo deluje pod pritiskom – in ne nujno zaradi zunanjih temperatur.

KAJ LAHKO POVZROČI NENORMALNO POTENJE, ČEPRAV MIRUJETE?

Hormonske motnje

Potenje je pogosto povezano z motnjami ščitnice (hipertiroidizem), perimenopavzo ali menopavzo ter nenadnimi nihanji hormonov. Pri ženskah so nočno potenje, občutek zadušljivosti in mokre rjuhe pogosto prvi znaki hormonskih sprememb, še preden pride do drugih simptomov.

Nizka raven sladkorja

Po podatkih Mayo Clinic lahko hipoglikemija (prenizek krvni sladkor) povzroči nenadno potenje, tresenje, omotico in slabost – tudi v popolnem mirovanju. To je pogosto pri ljudeh s sladkorno boleznijo, lahko pa se pojavi tudi pri tistih, ki so jedli premalo ali prepozno.

Okužbe ali kronična vnetja

Potenje je lahko zgodnji znak okužbe, tudi če ni povišane temperature. Telo se lahko poti pri gripi, okužbah sečil, tuberkulozi in celo pri nekaterih oblikah rakavih obolenj (npr. limfomih). Če potenje spremlja splošna oslabelost ali nenamerno hujšanje, je nujen zdravniški pregled.

Zdravila

Nekatera zdravila lahko kot stranski učinek povzročijo potenje, tudi v mirovanju. Med najpogostejšimi so antidepresivi, zdravila za zniževanje krvnega tlaka, hormonska terapija in nekateri analgetiki. Če se je potenje začelo po uvedbi novega zdravila, se posvetujte z zdravnikom.

Anksioznost in stres

Tudi čustveni sprožilci lahko povzročijo telesne odzive – vključno z znojenjem. Če se vam pogosto poti hrbet, obraz ali dlani, kljub temu da ste fizično popolnoma mirni, je možno, da gre za odgovor živčnega sistema na notranjo napetost. Kot pojasnjuje Verywell Health, so napadi panike in splošna anksioznost pogosto povezani s potenjem, ki se pojavi brez jasnega razloga.

KDAJ OBISKATI ZDRAVNIKA?

Če vas potenje moti v vsakdanjem življenju, če se pojavlja brez očitnega vzroka, če vas ponoči prebudi, če ga spremljajo drugi simptomi ali se nenadoma pojavi v odrasli dobi, je smiselno opraviti osnovne preiskave: krvno sliko, ščitnične hormone, glukozo, morebitna vnetja in oceno zdravil, ki jih jemljete.

KAJ LAHKO NAREDITE SAMI?

– Izogibajte se kofeinu, alkoholu in pekoči hrani, ki spodbuja potenje. – Nosite zračna oblačila in uporabljajte antiperspirante z aluminijevim kloridom. – Poskrbite za dovolj tekočine, da nadomestite izgube. – Poskusite z vajami sproščanja, če sumite na psihološke vzroke. – Vzdržujte redno telesno težo – prekomerna teža poslabša težave s potenjem. Potenje je naraven proces – a kadar postane nenadzorovano, nepričakovano ali neprijetno, ga ne smete ignorirati. Telo z razlogom išče ravnovesje – in prav potenje je pogosto prvi znak, da je to ravnovesje porušeno.