Se počutite nenavadno utrujeni? Morda gre za opozorilo telesa

Sladkorna bolezen je ena tistih bolezni, ki se lahko v telesu razvijajo več mesecev ali celo let, ne da bi povzročile hude težave. Zdravnica Raj Arora prek svojih javnih nastopov opozarja na pomen prepoznavanja subtilnih simptomov, ki jih ljudje pogosto pripisujejo vsakodnevnim naporom.

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Namesto da zamahnete z roko nad nenehno utrujenostjo, je pametno pomisliti na preverjanje krvnega sladkorja. Sladkorna bolezen se namreč ne pojavi vedno nenadno s hudimi krči, temveč se plazi v naše življenje z majhnimi spremembami, ki jih moramo jemati resno. Zgodnja diagnoza je ključna za preprečevanje resnejših poškodb organov.

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Pretirana žeja in pogosti obiski stranišča

Eden najpogostejših in najbolj jasnih znakov diabetesa je nenehna žeja, ki ji običajno sledi pogostejše mokrenje. Čeprav se morda zdi logično, da več pijete, če hodite pogosto na stranišče, gre v resnici za obraten proces. Ker telo skuša odvečni sladkor odstraniti prek urina, izgublja veliko tekočine, kar sproži signal v možganih, da ste žejni. To je jasen znak, da se v vašem telesu dogaja nekaj, kar presega običajno potrebo po vodi, še posebej če se to dogaja ponoči ali brez povečane fizične aktivnosti.

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Zdravnica opozarja, da povišana temperatura in kašelj nista znaka diabetesa, zato ne mešajte teh stanj.

Marsikdo se ustraši, ko postane vid nenadoma moten. Dr. Arora pojasnjuje, da gre pri sladkorni bolezni za prehodne spremembe vida, ki se pojavijo, ker nihanje sladkorja v krvi vpliva na vsebnost tekočine v očesni leči. To pomeni, da megla v očeh ni vedno povezana z dioptrijo, temveč morda s hrano, ki ste jo zaužili. Prav tako bodite pozorni na svoje roke in noge – če opazite, da manjše rane, praske ali ureznine potrebujejo nenavadno veliko časa, da se zaprejo, je to resen opozorilni znak. Sladkorna bolezen upočasnjuje prekrvavitev in oslabi regeneracijo tkiva.