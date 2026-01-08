Vizita.si
Simptomi in bolezni

Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati

N.R.A.
08. 01. 2026 03.34
0

Vrtoglavica ob vstajanju je ena najpogostejših telesnih izkušenj, ki jo večina ljudi odpiše z zamahom roke.

'Prehitro sem vstal.' Včasih je to res. Pogosto pa ne. Če se vam ob prehodu iz ležečega ali sedečega položaja v stoječega ponavlja občutek vrtenja, zamegljen vid ali celo kratka izguba ravnotežja, gre za jasen fiziološki signal, ki ga ni pametno ignorirati. Telo ima zelo natančen sistem za uravnavanje krvnega tlaka in prekrvavitve možganov. Ko ta sistem zataji, tudi za nekaj sekund, se pojavijo simptomi.

Kaj se zgodi v telesu, ko vstanete

Ko vstanete, gravitacija potegne kri proti spodnjemu delu telesa. Zdravo telo se na to odzove takoj: krvne žile se zožijo, srčni utrip se rahlo poveča in pretok krvi v možgane ostane stabilen. Harvard Health pojasnjuje, da ta prilagoditev poteka v okviru avtonomnega živčnega sistema in običajno traja le nekaj sekund. Če je odziv prepočasen ali nezadosten, pride do začasnega padca krvnega tlaka v možganih. Rezultat je vrtoglavica, temnenje pred očmi ali občutek, da boste omedleli.

Vrtoglavica
VrtoglavicaFOTO: AdobeStock

Ortostatska hipotenzija: najpogostejši krivec

Najpogostejši razlog za vrtoglavico ob vstajanju je ortostatska hipotenzija. Gre za padec krvnega tlaka ob spremembi položaja telesa. Cleveland Clinic navaja, da se stanje pojavi, ko telo ne uspe dovolj hitro prilagoditi žilnega tonusa in srčnega utripa. Po podatkih, ki jih navaja WebMD, je ortostatska hipotenzija pogostejša pri starejših, a se pojavlja tudi pri mlajših ljudeh, zlasti ob dehidraciji, dolgotrajnem sedenju, po bolezni ali pri intenzivni telesni izčrpanosti. Pomembno je razumeti: to ni bolezen sama po sebi, ampak simptom motnje regulacije.

Dehidracija in pomanjkanje elektrolitov

Eden najbolj podcenjenih vzrokov je dehidracija. Že blago pomanjkanje tekočine zmanjša volumen krvi, kar oteži vzdrževanje stabilnega krvnega tlaka. Verywell Health opozarja, da so jutranje vrtoglavice pogosto povezane s kombinacijo nočne dehidracije in nenadnega vstajanja. Pri tem ne gre le za vodo, temveč tudi za elektrolite, zlasti natrij. Če jih je premalo, se žile težje odzivajo na spremembe položaja.

Vrtoglavica
VrtoglavicaFOTO: AdobeStock

Zdravila in njihov vpliv na krvni tlak

Veliko ljudi ne povezuje vrtoglavice z zdravili, a povezava je pogosta. Johns Hopkins Medicine izpostavlja, da antihipertenzivi, diuretiki, antidepresivi in nekatera zdravila za srce lahko upočasnijo prilagoditvene mehanizme telesa. Če se vrtoglavica pojavi po uvedbi nove terapije ali spremembi odmerka, to ni naključje. Gre za znan in dokumentiran stranski učinek, ki zahteva pogovor z zdravnikom, ne samostojno ukinjanje zdravil.

Vloga živčnega sistema

Pri nekaterih posameznikih je težava v pretirani aktivnosti vagusnega živca. Ta lahko povzroči prekomerno znižanje srčnega utripa in krvnega tlaka ob spremembi položaja. Mayo Clinic navaja, da se takšen odziv pogosto pojavlja pri ljudeh z občutljivim avtonomnim živčevjem ali po daljšem obdobju stresa in izčrpanosti. Simptomi so lahko izrazitejši zjutraj ali po daljšem sedenju.

Vrtoglavica
VrtoglavicaFOTO: Dreamstime

Kdaj vrtoglavica ni več nedolžna

Občasna vrtoglavica, ki hitro mine, običajno ni razlog za paniko. Če pa se pojavlja pogosto, traja dlje, je spremljana z bolečino v prsih, palpitacijami, zmedenostjo ali izgubo zavesti, je to rdeča zastava. NIH poudarja, da so lahko takšni simptomi povezani z motnjami srčnega ritma, nevrološkimi stanji ali hormonskimi neravnovesji. Telo zelo redko pošilja ponavljajoče se signale brez razloga.

Kako zmanjšati vrtoglavico ob vstajanju

Najbolj učinkovit ukrep je počasnost. Prehod iz ležečega v stoječi položaj naj poteka postopno. Cleveland Clinic priporoča, da se najprej usedete, počakate nekaj sekund in šele nato vstanete. Pomembni so tudi zadostna hidracija, uravnotežen vnos soli (razen če vam zdravnik svetuje drugače) in redna telesna aktivnost, ki izboljšuje žilni tonus. Če simptomi kljub temu vztrajajo, to ni stvar navade, temveč diagnostike.

Viri: Harvard Health Publishing, Cleveland Clinic, WebMD, Johns Hopkins Medicine, Mayo Clinic, Verywell Health, NIH (National Institutes of Health)

vrtoglavica ob vstajanju ortostatska hipotenzija padec krvnega tlaka dehidracija avtonomni živčni sistem
