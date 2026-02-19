Simptom, ki ga pogosto ignoriramo, a lahko pomeni resno bolezen

Kronična utrujenost je eden najpogosteje prezrtih simptomov. Veliko ljudi jo pripisuje pomanjkanju spanja ali napornemu življenjskemu slogu, vendar strokovnjaki opozarjajo, da lahko vztrajna in nepojasnjena utrujenost nakazuje resne zdravstvene motnje.

Preberi še Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice

Kaj pomeni kronična utrujenost?

Kronična utrujenost je stanje dolgotrajne izčrpanosti, ki ne izzveni po počitku in traja več tednov ali mesecev. Kot navaja verywellhealth, je ključno opozorilo dejstvo, da utrujenost vpliva na vsakodnevno delovanje in se s počitkom bistveno ne izboljša. Po podatkih NIH je utrujenost lahko simptom številnih bolezni – od hormonskih motenj do kroničnih vnetnih in srčno-žilnih obolenj. Utrujenost sama po sebi ni diagnoza, temveč klinični znak, ki zahteva dodatno obravnavo.

icon-expand Utrujenost FOTO: AdobeStock

Katere bolezni lahko povzročajo kronično utrujenost?

Slabokrvnost

Slabokrvnost je pogost vzrok dolgotrajne izčrpanosti. Gre za stanje, pri katerem telo nima dovolj zdravih rdečih krvničk za prenos kisika. WebMD poroča, da so poleg utrujenosti značilni tudi bledica, zadihanost in razbijanje srca.

icon-expand Anemija FOTO: AdobeStock

Bolezni ščitnice

Motnje delovanja ščitnice, zlasti zmanjšano delovanje ščitnice, pogosto povzročajo utrujenost, občutek mraza, pridobivanje telesne teže in upočasnjen srčni utrip. Kot piše Harvard Health, so hormonska neravnovesja med najpogostejšimi vzroki nepojasnjene izčrpanosti pri ženskah.

icon-expand Ščitnica FOTO: AdobeStock

Sladkorna bolezen

Pri sladkorni bolezni telo ne more učinkovito uravnavati ravni krvnega sladkorja, kar vodi v utrujenost, povečano žejo in pogosto uriniranje. Johns Hopkins Medicine poudarja, da je dolgotrajna utrujenost lahko eden prvih znakov presnovne motnje.

icon-expand Sladkorna bolezen FOTO: AdobeStock

Srčno-žilne bolezni

Kronična utrujenost je lahko tudi zgodnji znak bolezni srca. Po navedbah my.clevelandclinic se lahko kaže kot zmanjšana telesna zmogljivost in hitro izčrpavanje ob minimalnem naporu. Vztrajna utrujenost, ki traja več tednov in vpliva na vaše vsakodnevne dejavnosti, ni nekaj, kar bi smeli prezreti. Kot navaja my.clevelandclinic, je potrebna celostna diagnostična obravnava.

icon-expand Srce FOTO: AdobeStock

Kdaj je potreben obisk zdravnika?

Strokovnjaki priporočajo zdravniški pregled, če utrujenost traja več kot dva do tri tedne, se stopnjuje ali jo spremljajo drugi simptomi, kot so nepojasnjena izguba telesne teže, bolečine v prsih, težko dihanje ali motnje zavesti. NIH poudarja, da zgodnje odkrivanje osnovnega vzroka pomembno vpliva na izid zdravljenja. Diagnostika običajno vključuje laboratorijske preiskave krvi, oceno delovanja ščitnice, preverjanje ravni železa ter po potrebi dodatne kardiološke ali endokrinološke preiskave.

Preberi še Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12

Preberi še Utrujenost kot zgodnji znak bolezni jeter? To morate vedeti

Ignoriranje kronične utrujenosti lahko pomeni zamujeno priložnost za pravočasno zdravljenje. Če utrujenost vztraja in omejuje vaše vsakodnevno življenje, je smiselno opraviti strokovno oceno. Simptom je lahko prehoden, lahko pa predstavlja zgodnji znak bolezni, ki zahteva zdravljenje. Zgodnje ukrepanje bistveno izboljša prognozo in kakovost življenja.