Utrujenost
Simptomi in bolezni

Simptom, ki ga pogosto ignoriramo, a lahko pomeni resno bolezen

N.R.A.
19. 02. 2026 09.20
0

Utrujenost ni vedno posledica stresa. Lahko je prvi znak resne bolezni.

Kronična utrujenost je eden najpogosteje prezrtih simptomov. Veliko ljudi jo pripisuje pomanjkanju spanja ali napornemu življenjskemu slogu, vendar strokovnjaki opozarjajo, da lahko vztrajna in nepojasnjena utrujenost nakazuje resne zdravstvene motnje.

Kaj pomeni kronična utrujenost?

Kronična utrujenost je stanje dolgotrajne izčrpanosti, ki ne izzveni po počitku in traja več tednov ali mesecev. Kot navaja verywellhealth, je ključno opozorilo dejstvo, da utrujenost vpliva na vsakodnevno delovanje in se s počitkom bistveno ne izboljša. Po podatkih NIH je utrujenost lahko simptom številnih bolezni – od hormonskih motenj do kroničnih vnetnih in srčno-žilnih obolenj. Utrujenost sama po sebi ni diagnoza, temveč klinični znak, ki zahteva dodatno obravnavo.

Utrujenost
UtrujenostFOTO: AdobeStock

Katere bolezni lahko povzročajo kronično utrujenost?

Slabokrvnost

Slabokrvnost je pogost vzrok dolgotrajne izčrpanosti. Gre za stanje, pri katerem telo nima dovolj zdravih rdečih krvničk za prenos kisika. WebMD poroča, da so poleg utrujenosti značilni tudi bledica, zadihanost in razbijanje srca.

Anemija
AnemijaFOTO: AdobeStock

Bolezni ščitnice

Motnje delovanja ščitnice, zlasti zmanjšano delovanje ščitnice, pogosto povzročajo utrujenost, občutek mraza, pridobivanje telesne teže in upočasnjen srčni utrip. Kot piše Harvard Health, so hormonska neravnovesja med najpogostejšimi vzroki nepojasnjene izčrpanosti pri ženskah.

Ščitnica
ŠčitnicaFOTO: AdobeStock

Sladkorna bolezen

Pri sladkorni bolezni telo ne more učinkovito uravnavati ravni krvnega sladkorja, kar vodi v utrujenost, povečano žejo in pogosto uriniranje. Johns Hopkins Medicine poudarja, da je dolgotrajna utrujenost lahko eden prvih znakov presnovne motnje.

Sladkorna bolezen
Sladkorna bolezenFOTO: AdobeStock

Srčno-žilne bolezni

Kronična utrujenost je lahko tudi zgodnji znak bolezni srca. Po navedbah my.clevelandclinic se lahko kaže kot zmanjšana telesna zmogljivost in hitro izčrpavanje ob minimalnem naporu. Vztrajna utrujenost, ki traja več tednov in vpliva na vaše vsakodnevne dejavnosti, ni nekaj, kar bi smeli prezreti. Kot navaja my.clevelandclinic, je potrebna celostna diagnostična obravnava.

Srce
SrceFOTO: AdobeStock

Kdaj je potreben obisk zdravnika?

Strokovnjaki priporočajo zdravniški pregled, če utrujenost traja več kot dva do tri tedne, se stopnjuje ali jo spremljajo drugi simptomi, kot so nepojasnjena izguba telesne teže, bolečine v prsih, težko dihanje ali motnje zavesti. NIH poudarja, da zgodnje odkrivanje osnovnega vzroka pomembno vpliva na izid zdravljenja.

Diagnostika običajno vključuje laboratorijske preiskave krvi, oceno delovanja ščitnice, preverjanje ravni železa ter po potrebi dodatne kardiološke ali endokrinološke preiskave.

Ignoriranje kronične utrujenosti lahko pomeni zamujeno priložnost za pravočasno zdravljenje. Če utrujenost vztraja in omejuje vaše vsakodnevno življenje, je smiselno opraviti strokovno oceno. Simptom je lahko prehoden, lahko pa predstavlja zgodnji znak bolezni, ki zahteva zdravljenje. Zgodnje ukrepanje bistveno izboljša prognozo in kakovost življenja.

Viri: verywellhealth, NIH, WebMD, Harvard Health, Johns Hopkins Medicine, my.clevelandclinic

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
kronična utrujenost vztrajna utrujenost vzroki za utrujenost bolezni ščitnice simptomi slabokrvnost simptomi sladkorna bolezen znaki utrujenost in srce kdaj k zdravniku
Simptomi in bolezni

Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo

