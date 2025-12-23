Simptom v ustih, ki kaže na pomanjkanje vitamina B12

Simptomi so lahko nespecifični, utrujenost, slabša koncentracija, mravljinčenje v okončinah, a eden od zgodnjih in pogosto spregledanih znakov se pojavi tam, kjer ga redko povezujemo s pomanjkanjem vitaminov: v ustih. Stroka opozarja, da so spremembe v ustni votlini lahko eden prvih opozorilnih signalov, da telesu primanjkuje vitamina B12. Kot piše Harvard Health, je vitamin B12 ključen za tvorbo rdečih krvnih celic, delovanje živčnega sistema in obnovo tkiv z visoko stopnjo celične delitve, med katere sodi tudi ustna sluznica.

Pekoč, gladek in boleč jezik je klasičen znak pomanjkanja

Najznačilnejši ustni simptom pomanjkanja vitamina B12 je vnetje jezika, strokovno imenovano glositis. Kot poroča Cleveland Clinic, postane jezik gladek, rdeč, otekel in boleč, pogosto z občutkom pečenja ali zbadanja. Dr. Shilpi Agarwal, družinska zdravnica, za Verywell Health pojasnjuje, da bolniki pogosto opisujejo nenavaden občutek v ustih, kot da je jezik opečen ali pretirano občutljiv na vročo, kislo ali začinjeno hrano. To ni lokalna težava, temveč posledica motene obnove celic zaradi pomanjkanja vitamina B12.

icon-expand Vitamin B12 FOTO: AdobeStock

Zakaj se pomanjkanje B12 najprej pokaže v ustih?

Ustna sluznica se obnavlja zelo hitro. Kot piše Mayo Clinic, so tkiva z visoko hitrostjo celične delitve posebej občutljiva na pomanjkanje vitamina B12, saj ta sodeluje pri sintezi DNK. Ko ga primanjkuje, se celice ne obnavljajo pravilno, kar vodi v vnetje, tanjšanje sluznice in bolečino. Poleg jezika se lahko pojavijo tudi razpoke v kotičkih ust (angularni heilitis), pekoč občutek v ustni votlini in spremembe okusa. WebMD opozarja, da ti simptomi pogosto pridejo in gredo, zato jih ljudje ne povežejo s prehranskim ali presnovnim vzrokom.

icon-expand Vitamin B12 FOTO: AdobeStock

Pomanjkanje B12 brez anemije: zakaj je lahko zavajajoče?

Ena največjih pasti pomanjkanja vitamina B12 je, da se lahko pojavi brez klasične anemije. Kot poroča NIH, imajo nekateri ljudje normalno krvno sliko, hkrati pa že razvite nevrološke in sluznične simptome. Dr. Paul Thomas, internist, poudarja, da ustni simptomi včasih prehitijo laboratorijske spremembe v krvi. Zato je po njegovih besedah pomembno, da se pri nepojasnjenih spremembah v ustih pomisli tudi na pomanjkanje vitamina B12, zlasti pri starejših, vegetarijancih in ljudeh z boleznimi prebavil.

icon-expand Vitamin B12 FOTO: AdobeStock

Kdo je najbolj ogrožen za pomanjkanje vitamina B12?

Kot piše Johns Hopkins Medicine, pomanjkanje vitamina B12 ni redko, zlasti pri določenih skupinah. Med bolj ogrožene sodijo starejši, saj se s staranjem zmanjša absorpcija vitamina v želodcu, ter ljudje z gastritisom, celiakijo ali po operacijah prebavil. Vegetarijanci in vegani so še ena rizična skupina, saj je vitamin B12 naravno prisoten skoraj izključno v živilih živalskega izvora. Health opozarja tudi na dolgotrajno uporabo zaviralcev želodčne kisline, ki lahko pomembno zmanjša vsrkavanje vitamina B12.

icon-expand Živila, ki vsebujejo vitamin B12 FOTO: Dreamstime

Kdaj je čas za ukrepanje?

Če opazite vztrajno pekoč občutek jezika, gladek ali nenavadno rdeč jezik, bolečine v ustih ali spremembe okusa, strokovnjaki svetujejo, da teh znakov ne ignorirate. Kot piše Verywell Health, so zgodnje oblike pomanjkanja vitamina B12 popolnoma reverzibilne, poznejše nevrološke okvare pa so lahko trajne. Zdravnik lahko pomanjkanje potrdi s krvnimi preiskavami, v nekaterih primerih pa so potrebni tudi dodatni testi za oceno absorpcije vitamina.

Ustna votlina je ogledalo notranjega zdravja. Spremembe na jeziku in sluznici niso vedno zgolj lokalna težava, temveč lahko opozarjajo na sistemsko pomanjkanje pomembnih hranil. Vitamin B12 je eden tistih, katerih pomanjkanje se pogosto najprej razkrije prav v ustih. Pravočasno prepoznavanje teh znakov lahko prepreči resnejše zaplete in dolgoročne posledice za živčni sistem.