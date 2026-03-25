Sindrom zlomljenega srca: ko stres prizadene srce

Ko žalost dobesedno pretrese srce

Kot poroča 24ur.com, se sindrom zlomljenega srca najpogosteje pojavi po izjemno stresnih ali čustveno pretresljivih dogodkih, kot je izguba ljubljene osebe. Čeprav se sliši kot metafora, gre za resnično medicinsko stanje, pri katerem se srce zaradi stresa začasno deformira in deluje nepravilno.

Ganljiva zgodba Jožeta in Angelce

Zgodba, ki jo je za 24ur.com delila Anja Zupanc, razkriva, kako močna je lahko vez med dvema človekoma. Njena stara starša, poročena skoraj 75 let, sta bila neločljiva. Ko je 98-letna babica nenadoma umrla, je dedek sprva žaloval tiho, skoraj neopazno. Družina je poskušala ohranjati rutino, da bi mu olajšala izgubo, a njegova čustva so se razkrila šele pozneje.

icon-expand Sindrom zlomljenega srca FOTO: AdobeStock

Med okrevanjem po virusni okužbi je začel gledati proti njenemu delu postelje, kot da jo išče. Zavračal je hrano in tekočino, njegove oči so bile polne solz. Kot navaja 24ur.com, je bilo družini jasno, da se je odločil, da ji sledi – in tri mesece po njeni smrti je umrl tudi on.

Kaj je sindrom zlomljenega srca?

Sindrom zlomljenega srca, znan tudi kot takotsubo kardiomiopatija, je stanje, pri katerem se srčna mišica zaradi močnega stresa začasno oslabi. Ime izhaja iz japonske besede takotsubo, ki pomeni past za hobotnice, srce namreč v akutni fazi dobi podobno obliko.

Kako ga prepoznajo zdravniki?

Kot pojasnjuje kardiolog David Žižek za 24ur.com, se sindrom pogosto kaže podobno kot srčni infarkt: - močna bolečina za prsnico, - spremembe na EKG-ju, - težko dihanje, - občutek pritiska v prsih. Bolnika običajno pošljejo na koronarografijo, saj simptomi posnemajo infarkt. Ko se izkaže, da koronarne žile niso zamašene, zdravniki posumijo na sindrom zlomljenega srca.

Značilna oblika srca

Pri preiskavi s kontrastom se pokaže, da se del srca sploh ne krči, medtem ko se zgornji, bazalni del krči močno. Tako nastane značilna oblika "kletke za hobotnice".

Kdo najpogosteje zboli?

Kot poroča 24ur.com, sindrom pogosteje prizadene starejše, ženske večinoma zaradi psihičnega stresa, moške pogosteje zaradi fizičnega stresa. Primer, ki ga opisujejo zdravniki, vključuje starejšo gospo, ki je sindrom razvila po tem, ko je njen mož doživel hudo prometno nesrečo.

Kaj pravi medicina?

WebMD navaja, da je sindrom zlomljenega srca posledica nenadnega porasta stresnih hormonov, predvsem adrenalina, ki začasno "omami" srčno mišico. Po podatkih WebMD: - stanje je običajno reverzibilno, - srce si opomore v 1–2 tednih, - smrtnost je nizka, - tveganje za ponovitev obstaja, a je majhno. WebMD poudarja, da lahko sindrom sprožijo tudi pozitivna čustva, t. i. happy heart syndrome, na primer ob rojstvu vnuka ali ob veliki življenjski zmagi.

Zdravljenje in okrevanje

Kot navaja 24ur.com, se sindrom zdravi s počitkom, zdravili za podporo srčni funkciji in spremljanjem. Večina bolnikov okreva v dveh tednih, srčna funkcija pa se povrne v normalno stanje. Žižek dodaja, da pozitivna čustva sproščajo serotonin in druge 'dobre hormone', ki ščitijo srce, zato se ljudem v šali ne odsvetuje, da bi se zaljubili.

Ljubezen kot zaščita in navdih