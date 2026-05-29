Tihi ubijalec poletja: znaki sončarice, ki jih ne smete prezreti

Sončarica je odziv telesa na pregrevanje glave in možganov, ko se mehanizmi hlajenja telesa zlomijo. Poleti, še posebej med 11. in 17. uro, se tveganje močno poveča. Prepoznavanje razlik med blažjo obliko sončarice in stanjem, ki zahteva nujno pomoč, je ključno za preprečevanje resnih zapletov.

Kaj je sončarica in zakaj nastane

Sončarica nastane, ko je glava dlje časa neposredno izpostavljena soncu, kar povzroči pregrevanje možganskih ovojnic. Kot pojasnjuje Mayo Clinic, to vodi v motnje v delovanju centralnega živčnega sistema. Mehanizmi za hlajenje ne zadoščajo, telesna temperatura naraste in pojavijo se znaki toplotnega stresa.

Blažja oblika sončarice: opozorilni znaki

Glavobol in občutek zategovanja v glavi

Eden prvih znakov blažje sončarice je top ali utripajoč glavobol, ki se običajno začne v temenu in se širi navzdol. Kot piše WebMD, gre za neposredno posledico toplotnega draženja živčnega sistema.

Rdeča in vroča koža na obrazu

Obraz postane izrazito rdeč in pregrevan, kar kaže na povečano prekrvavitev v poskusu hlajenja. TheHealthy opozarja, da je to znak, da se telo še bori z vročino, a mu že zmanjkuje učinkovitih mehanizmov za hlajenje.

Omotica in slabost

Verywell Health izpostavlja, da se ob blažji sončarici pojavi občutek vrtoglavice, slabosti, včasih tudi izguba apetita. Ti znaki pogosto minejo z umikom v senco, hlajenjem in pitjem vode, a ne smemo jih podcenjevati.

Rahla zmedenost in razdražljivost

Zgodnje motnje v delovanju možganov se kažejo kot razdražljivost, zmanjšana koncentracija ali težave z jasnim razmišljanjem. Cleveland Clinic poudarja, da so ti simptomi lahko prvi znak, da stanje napreduje.

Urgentno stanje: znaki resne sončarice

Telesna temperatura nad 40 stopinj Celzija

Ko telesna temperatura močno naraste, gre že za vročinski udar s sončarico. Kot izpostavlja Johns Hopkins Medicine, je to jasen znak, da je telo pregreto in v nevarnosti.

Motnje zavesti ali izguba zavesti

Če oseba postane zmedena, nerazločno govori, ne odgovarja na vprašanja ali celo izgubi zavest, gre za urgentno stanje. WebMD navaja, da gre v takih primerih za nujno medicinsko pomoč.

Hitro bitje srca in plitvo dihanje

Pospešen srčni utrip in hitro, a plitvo dihanje pomenita, da telo ne zmore več regulirati svojih funkcij. TheHealthy poudarja, da gre pri tem že za popoln zlom termoregulacijskega sistema.

Krči ali nehoteno trzanje mišic

Zaradi neravnovesja elektrolitov in pregrevanja lahko pride do mišičnih krčev ali celo napadov. Mayo Clinic opozarja, da je to jasen znak ogroženosti živčnega sistema in srca.

Kaj storiti ob znakih sončarice

Umik iz vročine in hlajenje

Ob blažjih simptomih je treba osebo nemudoma premakniti v hladen, zračen prostor, odstraniti odvečno oblačilo in jo začeti hladiti z vodo, mokrimi brisačami ali ventilatorjem. Verywell Health priporoča tudi počasno pitje vode, ne prehladne, da se telesu povrne ravnovesje.

Pokličite nujno pomoč pri resnih simptomih

Če oseba ne reagira, ne more piti, bruha, ima visoko temperaturo ali je zmedena, kot opozarja WebMD, ne čakajte – pokličite 112. Čim prej je treba začeti ohlajanje in strokovno oskrbo, saj lahko stanje hitro vodi v poškodbo organov ali smrt.

Kako sončarico preprečiti

Nosite pokrivalo in poiščite senco

Najboljša preventiva je zaščita glave pred neposredno sončno svetlobo. Kot svetuje Mayo Clinic, so klobuki s širokim robom in senčna območja ključni elementi poletne samozaščite.

Pijte redno in vnaprej

Dehidracija močno poveča tveganje za sončarico. Johns Hopkins Medicine svetuje, da pijete že pred izpostavitvijo soncu in tekočino redno nadomeščate.

Izogibajte se aktivnosti v najhujši vročini

Med 11. in 17. uro se raje zadržujte v notranjih prostorih ali senci. Cleveland Clinic priporoča, da napornejše aktivnosti izvajate zgodaj zjutraj ali zvečer.

Poletje je čas sprostitve, a tudi obdobje, ko moramo biti posebej pozorni na svoje telo. Sončarica se ne pojavi le pri športnikih ali pohodnikih – lahko prizadene vsakogar. Pomembno je, da razlikujemo med blažjimi znaki in nevarnim stanjem ter pravočasno ukrepamo.