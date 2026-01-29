Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni

Zakaj so nohti pomemben pokazatelj zdravja

Zdravniki opozarjajo, da nohti pogosto odražajo dogajanje v telesu. Kot poroča Express, lahko spremembe njihove barve, strukture ali oblike kažejo na bolezni notranjih organov, presnovne motnje ali motnje krvnega obtoka. Čeprav so nekatere spremembe povezane s staranjem ali zunanjimi vplivi, strokovnjaki svetujejo previdnost pri nenadnih ali izrazitih spremembah. Ameriška akademija za dermatologijo poudarja, da bolezen v telesu lahko vpliva na videz nohtov, zato je ob določenih znakih smiselno poiskati strokovni pregled.

icon-expand Krhki in lomljivi nohti FOTO: AdobeStock

Bele obarvane nohtne plošče

Popolnoma ali pretežno beli nohti so lahko povezani z boleznimi jeter ali sladkorno boleznijo, kot izpostavlja Express na podlagi opozoril dermatologov. Pri boleznih jeter se ta znak pogosteje pojavlja v napredovalni fazi, zlasti pri jetrni cirozi. Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da se lahko belina nohtov pojavi tudi kot posledica staranja, zato sama po sebi še ne pomeni bolezni.

Nohti z rožnato in belo polovico

Posebna kombinacija barv, pri kateri je zgornji del nohta bel, spodnji pa rožnat do rjavkast, lahko nakazuje na bolezni ledvic. Gre za spremembo, pri kateri je jasno razmejena barvna meja, kar zdravniki obravnavajo kot možen opozorilni znak.

icon-expand Kaj vam sporočajo bele lise na nohtih? FOTO: Adobe Stock

Rumeni nohti in težave z dihali

Rumenkasta obarvanost nohtov je lahko povezana z boleznimi pljuč, piše Express. Strokovnjaki to spremembo povezujejo z motnjami krvnega ali limfnega obtoka, zaradi katerih se tekočina kopiči v mehkih tkivih pod kožo. Kot še pojasnjujejo, pa rumeni nohti niso nujno znak resne bolezni, saj so lahko posledica glivičnih okužb ali kajenja.

Temno rdečkasti polmeseci na nohtih

Temno rdečkasti polmeseci na dnu nohta lahko opozarjajo na več različnih bolezni. Express navaja, da so jih strokovnjaki povezali z boleznimi srca, sistemskim lupusom eritematozusom, alopecijo areato, artritisom in dermatomiozitisom. Zaradi širine možnih vzrokov zdravniki ob tem znaku svetujejo posvet z osebnim zdravnikom ali dermatologom.

Če na nohtih opazite nenavadne spremembe barve ali oblike in vas te skrbijo, strokovnjaki svetujejo, da ne odlašate s pregledom. Nohti so lahko dragocen zgodnji pokazatelj zdravstvenih težav, pravočasno ukrepanje pa lahko bistveno vpliva na nadaljnje zdravljenje.