Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvo Bolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Nohti
Simptomi in bolezni

Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni

N.R.A.
29. 01. 2026 03.36
0

Spremembe barve nohtov so lahko povsem nenevarne, v določenih primerih pa opozarjajo na resna zdravstvena stanja.

Zakaj so nohti pomemben pokazatelj zdravja

Zdravniki opozarjajo, da nohti pogosto odražajo dogajanje v telesu. Kot poroča Express, lahko spremembe njihove barve, strukture ali oblike kažejo na bolezni notranjih organov, presnovne motnje ali motnje krvnega obtoka. Čeprav so nekatere spremembe povezane s staranjem ali zunanjimi vplivi, strokovnjaki svetujejo previdnost pri nenadnih ali izrazitih spremembah. Ameriška akademija za dermatologijo poudarja, da bolezen v telesu lahko vpliva na videz nohtov, zato je ob določenih znakih smiselno poiskati strokovni pregled.

Krhki in lomljivi nohti
Krhki in lomljivi nohtiFOTO: AdobeStock

Bele obarvane nohtne plošče

Popolnoma ali pretežno beli nohti so lahko povezani z boleznimi jeter ali sladkorno boleznijo, kot izpostavlja Express na podlagi opozoril dermatologov. Pri boleznih jeter se ta znak pogosteje pojavlja v napredovalni fazi, zlasti pri jetrni cirozi. Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da se lahko belina nohtov pojavi tudi kot posledica staranja, zato sama po sebi še ne pomeni bolezni.

Nohti z rožnato in belo polovico

Posebna kombinacija barv, pri kateri je zgornji del nohta bel, spodnji pa rožnat do rjavkast, lahko nakazuje na bolezni ledvic. Gre za spremembo, pri kateri je jasno razmejena barvna meja, kar zdravniki obravnavajo kot možen opozorilni znak.

Kaj vam sporočajo bele lise na nohtih?
Kaj vam sporočajo bele lise na nohtih? FOTO: Adobe Stock

Rumeni nohti in težave z dihali

Rumenkasta obarvanost nohtov je lahko povezana z boleznimi pljuč, piše Express. Strokovnjaki to spremembo povezujejo z motnjami krvnega ali limfnega obtoka, zaradi katerih se tekočina kopiči v mehkih tkivih pod kožo. Kot še pojasnjujejo, pa rumeni nohti niso nujno znak resne bolezni, saj so lahko posledica glivičnih okužb ali kajenja.

Temno rdečkasti polmeseci na nohtih

Temno rdečkasti polmeseci na dnu nohta lahko opozarjajo na več različnih bolezni. Express navaja, da so jih strokovnjaki povezali z boleznimi srca, sistemskim lupusom eritematozusom, alopecijo areato, artritisom in dermatomiozitisom. Zaradi širine možnih vzrokov zdravniki ob tem znaku svetujejo posvet z osebnim zdravnikom ali dermatologom.

Koža in nohti na stopalih: od glivic do vraščenih nohtov
Preberi še
Koža in nohti na stopalih: od glivic do vraščenih nohtov

Če na nohtih opazite nenavadne spremembe barve ali oblike in vas te skrbijo, strokovnjaki svetujejo, da ne odlašate s pregledom. Nohti so lahko dragocen zgodnji pokazatelj zdravstvenih težav, pravočasno ukrepanje pa lahko bistveno vpliva na nadaljnje zdravljenje.

Vir: Express

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
spremembe nohtov zdravje nohtov barva nohtov opozorilni znaki zdravstvene težave
Simptomi in bolezni

Krvavitev iz nosu: kdaj je neškodljiva in kdaj zahteva zdravniški pregled

Koža in nohti na stopalih: od glivic do vraščenih nohtov
Zdravje

Koža in nohti na stopalih: od glivic do vraščenih nohtov

Prhljaj, težave z nohti, krvavitev dlesni... Kaj vse kaže na pomanjkanje vitaminov?
Vitamini in minerali

Prhljaj, težave z nohti, krvavitev dlesni... Kaj vse kaže na pomanjkanje vitaminov?

TPO v gel lakih: kaj morate vedeti o tej sestavini pred uporabo
Zdravje

TPO v gel lakih: kaj morate vedeti o tej sestavini pred uporabo

Spremembe nohtov, na katere morate biti pozorni
Simptomi in bolezni

Spremembe nohtov, na katere morate biti pozorni

Kaj moraš vedeti o geliranih nohtih?
Lajfstajl

Kaj moraš vedeti o geliranih nohtih?

Takšni nohti lahko nakazujejo na to bolezen
Bolezni

Takšni nohti lahko nakazujejo na to bolezen

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1498