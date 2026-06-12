Kako pravočasno prepoznati nevarne spremembe na nohtih

1. Beli madeži na nohtih

Bele lise na nohtih, ki so pogosto opazne, sicer ne predstavljajo nujno znakov resnejših zdravstvenih težav. Največkrat so posledica manjših poškodb ali blagih alergijskih reakcij na izdelke za nohte. Ob tem pa je pomembno poudariti, da če so omenjene spremembe prisotne pogosteje ali se razširjajo, to lahko nakazuje na morebitno pomanjkanje esencialnih hranil, kot so cink, kalcij ali beljakovine. Priporočamo vam, da posvetite posebno pozornost uravnoteženi prehrani, ki zagotavlja zadosten vnos vseh potrebnih vitaminov in mineralov. V kolikor omenjene spremembe ne izginejo, vam svetujemo, da se posvetujete z zdravnikom, da se izključijo morebitni drugi vzroki.

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2. Sprememba barve nohtov (rumeni ali rdeči nohti)

Rumeni nohti so lahko pogosto posledica različnih vzrokov, vključno z glivičnimi okužbami, ali pa nastanejo zaradi dolgotrajnejše uporabe lakov za nohte ali nalepk. V redkih primerih pa lahko rumenkast ten nohtov opozarja tudi na morebitne zdravstvene težave, kot so obolenja jeter, dihalne motnje ali sladkorna bolezen. V nasprotju s tem pa lahko rdeči odtenki na nohtih nakazujejo na prisotnost težav s krvnim obtokom ali pa na srčno-žilne bolezni. V primeru nenavadnih sprememb na nohtih, ki jih zaznate, se je priporočljivo posvetovati z zdravnikom. Ta bo lahko ugotovil morebitne vzroke teh sprememb, kot so okužbe ali druge zdravstvene težave, ter ustrezno ukrepal.

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3. Lomljivi ali krhki nohti

Ne glede na to, ali gre za krhke, lomljive nohte, ki se hitro cepijo ali lomijo, je pomembno prepoznati možne vzroke. Ti so lahko povezani s pomanjkanjem esencialnih hranil, kot so biotin, cink, železo ali vitamin D. Prav tako je treba upoštevati vpliv dejavnikov, kot sta prekomerni stres ali dolgotrajna izpostavljenost vodi oziroma kemikalijam, na primer čistilom ali močnim detergentom. V nekaterih primerih pa so krhki nohti lahko tudi kazalnik zdravstvenih stanj, kot so obolenja ščitnice ali pomanjkanje estrogena.. Za optimalno nego nohtov je priporočljiva redna uporaba vlažilnih krem. Pri delu s kemičnimi sredstvi je nujna uporaba zaščitnih rokavic. Pomembno je tudi, da skrbno spremljate svoj prehranski vnos in po potrebi vključite prehranska dopolnila, kot je biotin. V primeru vztrajanja težav pa se obrnite na svojega zdravnika.

icon-expand Kaj vam sporočajo bele lise na nohtih? FOTO: Adobe Stock

4. Podolgovate, izbočene ali vdolbine na nohtih (ukrivljeni nohti)

V primeru nenavadno izbočenih nohtov lahko ti predstavljajo stanje, poznano kot koilonihija ali žličasti nohti. Takšna pojava je lahko opozorilo na pomanjkanje železa, anemijo ali druge zdravstvene tegobe. Jama ali izbokline na nohtih so lahko posledica kožnih obolenj, kot je luskavica, ali pa signalizirajo prisotnost avtoimunskih bolezni, na primer lupus. V primeru pojava ukrivljenih ali vdolbenih nohtov je priporočljivo, da se obrnete na strokovno medicinsko pomoč. Ti pojavi so lahko namreč indikativni za morebitna obolenja, kot so anemija ali avtoimunske bolezni, ki zahtevajo ustrezno diagnostiko in zdravljenje s strani usposobljenega zdravstvenega osebja.

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5. Povečanje nohtov (hipertrofija nohtov)

Zadebeljeni nohti ali nohti, ki se nagibajo na robovih, so lahko klinični pokazatelj različnih kroničnih stanj. Med njimi izstopajo bolezni srca, bolezni dihal ter pljučna obolenja. Pojavijo se lahko tudi v primeru motenj cirkulacije ali obolenj jeter. Kot diferencialno diagnozo je potrebno upoštevati tudi morebitne poškodbe nohta ali glivične okužbe. Preverite, ali so spremembe povezane z drugimi simptomi. V primeru povečanja debeline nohtov ali nepravilnih sprememb se posvetujte z zdravnikom za nadaljnje preiskave.

icon-expand Krhki in lomljivi nohti FOTO: AdobeStock

6. Zlomi in razpokani nohti na robovih

V primeru lomljivih, poškodovanih ali razpokanih robov nohtov je to lahko posledica pomanjkanja vitamina A, splošnega pomanjkanja hranil ali pa dolgotrajne izpostavljenosti vlagi. Poškodbe robov nohtov so lahko prav tako posledica prekomernega manikiranja ali uporabe agresivnih kemičnih sredstev. Prepričajte se, da so vaši nohti pravilno negovani, in omejite uporabo lakov in drugih kemikalij. Poskrbite za dovolj vitamina A in za redno nego nohtov.

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7. Zatekanje okoli nohta

Paronihija, stanje zatekanja kože okoli nohta, je pogosto posledica okužbe ali draženja. Do pojava lahko pride po manjših poškodbah ali ob daljši izpostavljenosti vlagi. V redkih primerih pa zatekanje kože okoli nohta lahko opozarja na sistemske težave, povezane z imunskim sistemom, ali druge dermatološke bolezni. Če opazite otekanje ali bolečino okoli nohta, se posvetujte z zdravnikom, saj lahko okužba zahteva zdravljenje z antibiotiki ali drugimi zdravili.

icon-expand Na katere resne simptome je potrebno biti pozoren? FOTO: Adobe Stock

8. Prekomerna rast nohtov

Čeprav nenavadno hitra rast nohtov predstavlja redkejši pojav, lahko predstavlja indikator hormonskih sprememb ali določenih zdravstvenih stanj, ki zajemajo obolenja jeter, ledvic ali ščitnice. Kljub temu pa je v večini primerov hitra rast nohtov lahko zgolj posledica izboljšane cirkulacije ali sprememb v prehrani. Preverite, ali je hitra rast nohtov povezana z drugimi simptomi. Če je rast nohtov spremljana z drugimi težavami, obiščite zdravnika.

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Kako skrbeti za zdrave nohte?

Za ohranjanje zdravih nohtov je pomembno, da: Redno negujete nohte : poskrbite za nego nohtov z vlažilnimi kremami in zaščito pred kemikalijami. Jeste uravnoteženo prehrano : prehrana, bogata z vitamini, minerali in beljakovinami, je ključna za zdrave nohte. Se izogibate stresu : kroničen stres lahko vpliva na zdravje nohtov, zato je pomembno obvladovati stresne situacije. Pravilno skrbite za higieno nohtov : redno umivajte roke in nohte ter skrbite, da so vedno čisti, da preprečite okužbe.

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