Ste ves čas utrujeni? To so razlogi, na katere skoraj nihče ne pomisli

Čeprav utrujenost pogosto pripišemo stresu, hitremu življenjskemu tempu ali premalo spanja, strokovnjaki opozarjajo, da je lahko dolgotrajna izčrpanost znak, da se v telesu dogaja nekaj drugega. Vzrok ni vedno očiten – včasih se skriva v pomanjkanju hranil, hormonskih spremembah ali težavah, ki jih ljudje pogosto spregledajo.

1. Morda ne spite slabo – morda spite nekakovostno

Veliko ljudi misli, da je za utrujenost krivo premalo ur spanja. A težava je lahko tudi v kakovosti spanja. Eden od pogosto spregledanih razlogov je spalna apneja – motnja, pri kateri se med spanjem dihanje večkrat prekine. Oseba se lahko zjutraj zbudi, kot da sploh ni spala, čez dan pa je zaspana in brez energije. Znaki, na katere velja biti pozoren: - glasno smrčanje, - jutranji glavoboli, - suha usta po prebujanju, - zaspanost čez dan, - težave s koncentracijo.

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2. Pomanjkanje železa: utrujenost, ki jo mnogi ignorirajo

Železo je ključno za tvorbo hemoglobina, beljakovine v rdečih krvničkah, ki po telesu prenaša kisik. Ko ga je premalo, se lahko pojavi slabokrvnost, katere eden najpogostejših znakov je prav izrazita utrujenost. Človek se lahko počuti brez energije tudi po običajnih opravilih, kot so hoja po stopnicah ali daljši sprehod. Pogosti spremljajoči znaki : - bleda koža, - vrtoglavica, - razbijanje srca, - težko dihanje ob naporu.

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3. Ščitnica lahko deluje prepočasi

Ščitnica uravnava številne procese v telesu, tudi presnovo in porabo energije. Pri hipotiroidizmu (zmanjšanem delovanju ščitnice) telo deluje počasneje, kar se lahko pokaže kot: - stalna utrujenost, - občutek mraza, - pridobivanje telesne teže, - suha koža, - počasnejše razmišljanje. Težave s ščitnico so pogostejše zlasti pri ženskah in se lahko pojavijo tudi pozneje v življenju.

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4. Manjka vam lahko vitamin, ki ga povezujemo predvsem s prehrano

Nekateri ljudje iščejo rešitev v več kave ali energijskih napitkih, vendar je vzrok lahko veliko bolj preprost: pomanjkanje določenih hranil. Med pogostimi razlogi za utrujenost so: - pomanjkanje vitamina B12, - pomanjkanje vitamina D, - nizka raven železa. Vitamin B12 je pomemben za nastajanje zdravih rdečih krvničk in delovanje živčevja. Njegovo pomanjkanje lahko povzroča utrujenost, šibkost in težave s koncentracijo.

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5. Preveč stresa lahko telo izčrpa

Dolgotrajen stres ni samo psihična obremenitev. Vpliva lahko tudi na telo. Ko je človek dlje časa pod pritiskom, lahko pride do : - slabšega spanja, - napetosti v mišicah, - sprememb apetita, - občutka stalne izčrpanosti. Veliko ljudi stres prepozna šele takrat, ko telo začne 'ugasniti'.

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6. Premalo gibanja lahko povzroči še več utrujenosti

Čeprav se sliši nelogično, lahko premalo gibanja povzroča občutek manj energije. Redna telesna aktivnost pomaga izboljšati kondicijo, kakovost spanja in delovanje presnove. Nasprotno pa dolgotrajno sedenje lahko okrepi občutek utrujenosti. Ni treba začeti z intenzivnimi treningi. Že : - vsakodnevni sprehod, - več stopnic, - kratke vaje za moč ...lahko naredijo razliko.

7. Tudi zdravila in vsakodnevne navade so lahko krivec

Nekatera zdravila lahko kot stranski učinek povzročajo utrujenost. Med njimi so lahko določena zdravila proti alergijam, bolečinam ali nekatera zdravila za duševno zdravje. Na energijo vplivajo tudi : - preveč alkohola, - neredna prehrana, - premalo tekočine, - preveč kofeina pozno v dnevu.

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Kdaj utrujenost ni več 'normalna'?

Zdravniki svetujejo, da dolgotrajne utrujenosti ne ignoriramo, predvsem če: - traja več tednov, - ovira vsakodnevno življenje, - se pojavi skupaj z izgubo telesne teže, - jo spremljata težko dihanje ali bolečina, - se pojavijo težave s spominom ali mišična šibkost. Utrujenost je pogost simptom, vendar ni vedno nekaj, kar moramo preprosto sprejeti. Včasih telo z njo opozarja, da potrebuje več pozornosti.