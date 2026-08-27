Stiskanje v grlu in ščitnica: kdaj je potreben pregled?

Občutek stiskanja v grlu je pogosto znak težav s ščitnico. Do tega pride, če je žleza povečana, vneta ali ima vozliče. Ker se ščitnica nahaja v spodnjem delu vratu, lahko njen povečan obseg povzroči težave pri požiranju, hripavost, dolgotrajen kašelj ali neprijeten pritisk v vratu.
Povečana ščitnica in vozliči kot vzrok pritiska
Golšavost pomeni povečano ščitnico, kar se lahko kaže kot odebeljen vrat ali kot tišanje v sapniku in požiralniku. Pogosto se pojavijo tudi vozliči oziroma manjše bulice, ki povzročajo občutek tujka v grlu, zlasti pri ležanju ali sklanjanju. Pomembno je vedeti, da normalen izvid hormonov ne zagotavlja, da v žlezi ni sprememb, zato je za natančen pregled nujen ultrazvok ščitnice.
Hipotiroza, hipertiroza in stiskanje v vratu
Ali ste vedeli, da občutek stiskanja v vratu in delovanje ščitnice pogosto nista povezana? Tudi ob slabem delovanju ščitnice v grlu morda ne boste čutili pritiska, medtem ko se lahko kljub zdravim izvidom krvi v grlu zaradi povečane žleze ali vozličev pojavi občutek knedla. Simptomi hipertiroze, kot sta razbijanje srca in nemir, so posledica telesnega neravnovesja, občutek tujka v grlu pa je navadno posledica fizične spremembe v velikosti oziroma obliki vaše ščitnice.
Kdaj je čas za obisk zdravnika in preiskave
Če na vratu začutite novo bulico ali občutite stiskanje v grlu, obiščite zdravnika. Ta bo s pregledom vratu in ščitnice ocenil stanje. Glavna preiskava vključuje odvzem krvi za hormonski test in ultrazvok, ki pokaže dogajanje v žlezi. Čeprav so te težave večinoma nenevarne, bodite pozorni na nujne znake, kot so nenadno težko dihanje, hitra rast otekline ali nenadna izguba glasu. V takšnih primerih pomoč poiščite takoj.
Vir: krenizdravo
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