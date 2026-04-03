Sprememba na nohtih, ki jo mnogi spregledajo: zakaj je lahko zgodnji znak bolezni srca ali jeter in kdaj je čas za pregled pri zdravniku

Gre za spremembo na nohtih, ki jo večina ljudi pripiše staranju, pomanjkanju vitaminov ali suhi koži, a lahko kaže na resne težave z jetri ali srcem. Strokovnjaki poudarjajo, da je ta znak pogosto spregledan, ker ne boli in ne povzroča nelagodja, a je klinično zelo pomemben.

Kaj so Terryjevi nohti in zakaj so lahko opozorilni znak

Kot pojasnjuje Mayo Clinic, so Terry's nails posebna oblika razbarvanja nohtov, pri kateri: - večina nohta postane nenavadno bleda ali skoraj bela, - na konici ostane ozek rjavkast ali rožnat pas, - beli polmesec pri korenu skoraj izgine.

Ta sprememba ni kozmetična, lahko je povezana z boleznimi notranjih organov.

Kaj pravijo strokovni viri o povezavi z jetri?

Po podatkih National Institutes of Health (NIH) se Terryjevi nohti pogosto pojavljajo pri ljudeh s kroničnimi boleznimi jeter, kot so: - ciroza, - kronični hepatitis, - napredovala fibroza, - jetrna odpoved. NIH navaja, da se spremembe na nohtih lahko pojavijo mesece ali leta pred resnimi simptomi, zato so pomemben zgodnji opozorilni znak.

icon-expand Terryjevi nohti FOTO: Profimedia

Povezava s srčnim popuščanjem

Kot piše Cleveland Clinic, se Terryjevi nohti pojavljajo tudi pri ljudeh s srčnim popuščanjem. Razlog je v spremenjenem pretoku krvi in zmanjšani oksigenaciji tkiv, kar vpliva tudi na nohtno posteljico. Najpogosteje se pojavijo pri: - kroničnem srčnem popuščanju, - napredovali srčno-žilni bolezni, - zmanjšani prekrvavitvi okončin.

Nohti so eden prvih delov telesa, kjer se pokažejo spremembe v prekrvavitvi, še preden človek začuti težko sapo ali bolečine.

Kako prepoznati, ali gre res za Terryjeve nohte?

Strokovnjaki iz British Journal of Dermatology opisujejo tri ključne znake: - noht je skoraj v celoti mlečno bel, - ob konici je ozek temnejši pas, - meja med svetlim in temnim delom je ostra in izrazita. Če so prizadeti vsi nohti na rokah ali nogah, je verjetnost sistemske bolezni večja.

Zakaj ljudje ta znak pogosto ignorirajo?

Po podatkih Mayo Clinic obstajajo trije glavni razlogi: - sprememba ne boli, - ljudje jo pripišejo staranju ali pomanjkanju vitaminov, - nohti niso del telesa, ki bi ga redno opazovali. Veliko ljudi opazi spremembo šele, ko jim na to opozori nekdo drug, pogosto je to zdravstveni delavec.

Kdaj je sprememba nevarna?

Zdravniki opozarjajo, da je nujen pregled, če se sprememba na nohtih pojavlja skupaj z: - otekanjem nog ali gležnjev, - kronično utrujenostjo, - rumenkasto kožo ali očmi, - težkim dihanjem, - bolečinami v trebuhu, - izgubo apetita. To so lahko znaki bolezni jeter ali srca, ki zahtevajo hitro obravnavo.

icon-expand Terryjevi nohti FOTO: Profimedia

Kaj lahko človek naredi doma?

Če opazite spremembo na nohtih, strokovnjaki priporočajo: - preverite, ali je sprememba prisotna na več nohtih, - opazujte, ali se barva nohta spreminja, - preverite, ali imate še druge simptome (utrujenost, otekanje, zadihanost), - fotografirajte nohte za primerjavo, - izogibajte se agresivnim lakom in odstranjevalcem. Če sprememba traja več kot 4 tedne, jo je treba pokazati zdravniku, tudi če ni drugih simptomov.

Kako zdravniki postavijo diagnozo?

Običajno opravijo: - pregled nohtov in kože, - krvne preiskave (jetrni encimi, albumin, bilirubin), - EKG ali ultrazvok srca, - ultrazvok trebuha, - oceno prehranskega stanja. Kot navaja Cleveland Clinic, je zgodnja diagnostika ključna, saj lahko prepreči napredovanje bolezni.

icon-expand Nohti FOTO: AdobeStock

Ali se Terryjevi nohti lahko pojavijo tudi pri zdravih ljudeh?

Da, v redkih primerih. Mayo Clinic navaja, da se lahko pojavijo pri starejših odraslih, ljudeh s sladkorno boleznijo in denimo osebah z nizko ravnjo albumina.

Če se sprememba pojavi nenadoma ali pri mlajši osebi, je verjetnost bolezni večja.

Nohti so pogosto spregledan del telesa, a lahko razkrijejo veliko o zdravju notranjih organov. Sprememba, ki se zdi nepomembna, je lahko zgodnji znak bolezni jeter ali srca. Zdravniki poudarjajo: če opazite nenavadno razbarvanje, ne čakajte, zgodnje odkrivanje rešuje življenja.