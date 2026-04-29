Tiha bolezen, ki prizadene 40 % odraslih

Gre za tiho motnjo, ki se razvija neopazno, brez bolečin ali drugih opozorilnih znakov. Večina ljudi zanjo izve šele, ko pride do zloma ali ko zdravnik zaradi starosti ali drugih dejavnikov tveganja predlaga merjenje kostne gostote. Čeprav osteopenija sama po sebi še ni bolezen, je pomemben opozorilni znak, da se kosti slabijo hitreje, kot bi morale. Če je ne odkrijemo pravočasno, lahko napreduje v osteoporozo – stanje, pri katerem so zlomi pogosti in lahko močno vplivajo na kakovost življenja.

icon-expand Osteopenija FOTO: AdobeStock

Zakaj pride do osteopenije?

Kot pojasnjuje ScienceAlert, so kosti živo tkivo, ki se nenehno obnavlja. V mladosti sta razgradnja in obnova kosti v ravnovesju, največjo kostno maso pa dosežemo v dvajsetih ali zgodnjih tridesetih letih. Po tem obdobju se naravni procesi začnejo nagibati v smer izgube kostnine. Največji dejavniki tveganja so: - starost, saj se obnova kosti upočasni, - hormonske spremembe, predvsem padec estrogena po menopavzi, - življenjski slog, kot so kajenje, premalo gibanja in prekomerno uživanje alkohola, - neustrezna prehrana, zlasti premalo kalcija in vitamina D, - dolgotrajno jemanje kortikosteroidov, - bolezni, ki vplivajo na absorpcijo hranil, npr. Crohnova bolezen ali celiakija. Po podatkih ScienceAlert kar ena od dveh žensk po 50. letu doživi t. i. krhki zlom, ki je neposredna posledica zmanjšane kostne gostote.

Kako odkrijemo osteopenijo?

Ker osteopenija ne povzroča simptomov, je edina zanesljiva metoda merjenje kostne gostote. Zgodnje odkrivanje je ključnega pomena, saj omogoča pravočasne ukrepe, ki lahko preprečijo napredovanje bolezni.

Kaj lahko naredimo?

Zdravljenje osteopenije temelji predvsem na spremembah življenjskega sloga, poudarja ScienceAlert. To vključuje: - redno telesno aktivnost, zlasti vaje z obremenitvijo (hoja, tek, ples) in vadbo za moč, - vaje za ravnotežje, kot je tai chi, ki zmanjšujejo tveganje padcev, - dovolj kalcija in vitamina D v prehrani ali s prehranskimi dopolnili, - prenehanje kajenja in zmerno uživanje alkohola. Zdravila niso potrebna pri vseh bolnikih. Uporabljajo se predvsem pri tistih, ki imajo visoko tveganje za zlom ali so ga že doživeli. V teh primerih zdravniki predpišejo zdravila, ki upočasnijo razgradnjo kosti.

Osteopenija ni obsodba

Kot poudarja ScienceAlert, osteopenije ne smemo razumeti kot neizogibne poti v osteoporozo. Pri mnogih ljudeh se lahko napredovanje ustavi, včasih pa se kostna gostota celo izboljša, če pravočasno spremenimo življenjske navade. Kosti so odraz našega celotnega življenjskega sloga – od prehrane in gibanja do hormonskih sprememb skozi leta. Zato je osteopenija predvsem priložnost, še vedno trenutek, ko lahko ukrepamo in dolgoročno zaščitimo svoje kosti.