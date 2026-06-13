Zakaj so vnetja nevarna in kako jih pravočasno prepoznati

Kot piše Verywell Health, tiha vnetja nastanejo, ko imunski sistem dlje časa ostane aktiviran, tudi če ni akutne okužbe ali poškodbe. Telo se odziva z vnetnimi procesi, ki počasi poškodujejo tkiva in organe. Ta oblika vnetja je povezana z boleznimi srca, sladkorno boleznijo tipa 2, demenco in celo rakom.

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Kako prepoznati tiha vnetja?

Ker simptomi niso vedno očitni, jih je težko prepoznati brez testiranja. Kot poroča WebMD, se tiha vnetja lahko kažejo skozi: - Utrujenost brez jasnega razloga. - Pogoste okužbe ali počasno celjenje. - Težave s prebavo (napihnjenost, zaprtje). - Kožne spremembe (rdečica, izpuščaji). - Nihanje razpoloženja ali megla v glavi. - Povečana občutljivost na stres. - Povišan krvni sladkor ali inzulinska rezistenca. Kot piše Health, se vnetja lahko merijo tudi z laboratorijskimi testi, kot so CRP (C-reaktivni protein), IL-6 in TNF-alfa, ki kažejo na prisotnost sistemskega vnetja.

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Zakaj so tiha vnetja nevarna?

Kot poroča Verywell Health, dolgotrajna vnetja povzročajo oksidativni stres in poškodbe celic, kar vodi do kroničnih bolezni. Vnetni procesi lahko prizadenejo možgane, srce, sklepe in celo presnovo. Nova raziskava, ki jo navaja Health, povezuje tiha vnetja z zmanjšano kognitivno funkcijo in večjim tveganjem za depresijo.

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Kaj lahko storimo?

Strokovnjaki priporočajo spremembe življenjskega sloga, ki zmanjšujejo vnetne odzive: - Uživanje protivnetne prehrane (zelenjava, sadje, omega-3 maščobe). - Redna telesna aktivnost. - Zmanjšanje stresa z meditacijo ali spanjem. - Izogibanje predelani hrani in sladkorju. - Dodatki, kot so kurkumin, vitamin D in probiotiki.

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Tiha vnetja so pogosto spregledana, a imajo velik vpliv na zdravje. Prepoznavanje zgodnjih znakov in sprememba življenjskega sloga sta ključna za preprečevanje dolgoročnih posledic. Kot poudarjajo strokovni viri, je preventiva najboljše zdravilo – in vse se začne z zavedanjem.