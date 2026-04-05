Takšna bolečina v trebuhu ni 'normalna', lahko je zgodnji znak resne bolezni

Po navedbah Mayo Clinic lahko specifična, ponavljajoča se ali nenadna bolečina v trebuhu kaže na resnejše zdravstvene težave, ki se pogosto začnejo tiho in neopazno. Harvard Health dodaja, da ljudje bolečino v trebuhu pogosto pripišejo stresu, hrani ali napihnjenosti, a lahko gre za zgodnji znak bolezni, ki zahteva pravočasno obravnavo.

Strokovnjaki opozarjajo: nekatere bolečine so rdeča zastavica

Po podatkih Cleveland Clinic je bolečina v trebuhu, ki se pojavlja vedno na istem mestu, traja več tednov ali se postopoma stopnjuje, eden najpomembnejših opozorilnih znakov, da se v telesu dogaja nekaj resnega. Zdravniki poudarjajo, da je še posebej zaskrbljujoča bolečina, ki: - se pojavi nenadoma in močno, - je ostra ali pekoča, - se širi v hrbet ali ramo, - jo spremlja slabost, izguba apetita ali utrujenost, - se poslabša po jedi.

icon-expand Bolečina v trebuhu FOTO: AdobeStock

Najpogostejši resni vzroki, ki se začnejo z 'nedolžno' bolečino

1. Vnetje žolčnika Mayo Clinic navaja, da se bolečina običajno pojavi v zgornjem desnem delu trebuha, pogosto po mastnem obroku. Bolečina lahko seva v hrbet ali ramo. 2. Vnetje slepiča Harvard Health opisuje bolečino, ki se začne okoli popka, nato pa se premakne v spodnji desni del trebuha. Gre za urgentno stanje. 3. Težave s trebušno slinavko Po navedbah Cleveland Clinic je bolečina pogosto močna, stalna in seva v hrbet. Pogosto jo spremlja slabost. 4. Razjede želodca ali dvanajstnika Johns Hopkins Medicine navaja, da gre za pekočo bolečino v zgornjem delu trebuha, ki se lahko izboljša ali poslabša po jedi. 5. Vnetna črevesna bolezen Harvard Health opozarja, da se bolečina pojavlja kronično, pogosto skupaj z drisko, izgubo teže in utrujenostjo.

icon-expand Bolečina v trebuhu FOTO: AdobeStock

Zakaj ljudje nevarne bolečine pogosto spregledajo

Strokovnjaki poudarjajo, da je največja težava ta, da se resne bolezni pogosto začnejo z blagimi, občasnimi bolečinami, ki jih ljudje pripišejo: - stresu, - hrani, - napihnjenosti, - menstrualnemu ciklu, - 'občutljivemu želodcu'. Mayo Clinic opozarja, da prav ta zamuda pri prepoznavanju pogosto vodi v zaplete, ki bi jih lahko preprečili.

Kdaj je bolečina v trebuhu znak za alarm

Zdravniki priporočajo pregled, če bolečina: - traja več kot teden dni, - se ponavlja na istem mestu, - je vedno močnejša, - se pojavi skupaj z vročino, bruhanjem ali izgubo teže, - vas zbudi iz spanja, - se pojavi po jedi in ne mine. Harvard Health poudarja, da je zgodnje ukrepanje ključno, saj lahko pravočasno zdravljenje prepreči resne zaplete.

Bolečina v trebuhu ni vedno 'nedolžna'. Zdravniki opozarjajo, da lahko določene vrste bolečine razkrijejo resno bolezen, ki se začne tiho, a zahteva hitro prepoznavanje.