Takšna bolečina v trebuhu ni 'normalna', lahko je zgodnji znak resne bolezni

Po navedbah Mayo Clinic lahko specifična, ponavljajoča se ali nenadna bolečina v trebuhu kaže na resnejše zdravstvene težave, ki se pogosto začnejo tiho in neopazno. Harvard Health dodaja, da ljudje bolečino v trebuhu pogosto pripišejo stresu, hrani ali napihnjenosti, a lahko gre za zgodnji znak bolezni, ki zahteva pravočasno obravnavo.
Strokovnjaki opozarjajo: nekatere bolečine so rdeča zastavica
Po podatkih Cleveland Clinic je bolečina v trebuhu, ki se pojavlja vedno na istem mestu, traja več tednov ali se postopoma stopnjuje, eden najpomembnejših opozorilnih znakov, da se v telesu dogaja nekaj resnega.
Zdravniki poudarjajo, da je še posebej zaskrbljujoča bolečina, ki:
- se pojavi nenadoma in močno,
- je ostra ali pekoča,
- se širi v hrbet ali ramo,
- jo spremlja slabost, izguba apetita ali utrujenost,
- se poslabša po jedi.
Najpogostejši resni vzroki, ki se začnejo z 'nedolžno' bolečino
1. Vnetje žolčnika
Mayo Clinic navaja, da se bolečina običajno pojavi v zgornjem desnem delu trebuha, pogosto po mastnem obroku. Bolečina lahko seva v hrbet ali ramo.
2. Vnetje slepiča
Harvard Health opisuje bolečino, ki se začne okoli popka, nato pa se premakne v spodnji desni del trebuha. Gre za urgentno stanje.
3. Težave s trebušno slinavko
Po navedbah Cleveland Clinic je bolečina pogosto močna, stalna in seva v hrbet. Pogosto jo spremlja slabost.
4. Razjede želodca ali dvanajstnika
Johns Hopkins Medicine navaja, da gre za pekočo bolečino v zgornjem delu trebuha, ki se lahko izboljša ali poslabša po jedi.
5. Vnetna črevesna bolezen
Harvard Health opozarja, da se bolečina pojavlja kronično, pogosto skupaj z drisko, izgubo teže in utrujenostjo.
Zakaj ljudje nevarne bolečine pogosto spregledajo
Strokovnjaki poudarjajo, da je največja težava ta, da se resne bolezni pogosto začnejo z blagimi, občasnimi bolečinami, ki jih ljudje pripišejo:
- stresu,
- hrani,
- napihnjenosti,
- menstrualnemu ciklu,
- 'občutljivemu želodcu'.
Mayo Clinic opozarja, da prav ta zamuda pri prepoznavanju pogosto vodi v zaplete, ki bi jih lahko preprečili.
Kdaj je bolečina v trebuhu znak za alarm
Zdravniki priporočajo pregled, če bolečina:
- traja več kot teden dni,
- se ponavlja na istem mestu,
- je vedno močnejša,
- se pojavi skupaj z vročino, bruhanjem ali izgubo teže,
- vas zbudi iz spanja,
- se pojavi po jedi in ne mine.
Harvard Health poudarja, da je zgodnje ukrepanje ključno, saj lahko pravočasno zdravljenje prepreči resne zaplete.
Viri: Mayo Clinic, Harvard Health, Cleveland Clinic, Johns Hopkins Medicine
