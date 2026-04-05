Bolečina v trebuhu
Simptomi in bolezni

Takšna bolečina v trebuhu ni 'normalna', lahko je zgodnji znak resne bolezni

N.R.A.
05. 04. 2026 03.24
Bolečina v trebuhu je eden najpogostejših razlogov za obisk zdravnika, a strokovnjaki opozarjajo, da določene vrste bolečine nikakor niso 'običajne'.

Po navedbah Mayo Clinic lahko specifična, ponavljajoča se ali nenadna bolečina v trebuhu kaže na resnejše zdravstvene težave, ki se pogosto začnejo tiho in neopazno. Harvard Health dodaja, da ljudje bolečino v trebuhu pogosto pripišejo stresu, hrani ali napihnjenosti, a lahko gre za zgodnji znak bolezni, ki zahteva pravočasno obravnavo.

Strokovnjaki opozarjajo: nekatere bolečine so rdeča zastavica

Po podatkih Cleveland Clinic je bolečina v trebuhu, ki se pojavlja vedno na istem mestu, traja več tednov ali se postopoma stopnjuje, eden najpomembnejših opozorilnih znakov, da se v telesu dogaja nekaj resnega.

Zdravniki poudarjajo, da je še posebej zaskrbljujoča bolečina, ki:

- se pojavi nenadoma in močno,

- je ostra ali pekoča,

- se širi v hrbet ali ramo,

- jo spremlja slabost, izguba apetita ali utrujenost,

- se poslabša po jedi.

Bolečina v trebuhuFOTO: AdobeStock

Najpogostejši resni vzroki, ki se začnejo z 'nedolžno' bolečino

1. Vnetje žolčnika

Mayo Clinic navaja, da se bolečina običajno pojavi v zgornjem desnem delu trebuha, pogosto po mastnem obroku. Bolečina lahko seva v hrbet ali ramo.

2. Vnetje slepiča

Harvard Health opisuje bolečino, ki se začne okoli popka, nato pa se premakne v spodnji desni del trebuha. Gre za urgentno stanje.

3. Težave s trebušno slinavko

Po navedbah Cleveland Clinic je bolečina pogosto močna, stalna in seva v hrbet. Pogosto jo spremlja slabost.

4. Razjede želodca ali dvanajstnika

Johns Hopkins Medicine navaja, da gre za pekočo bolečino v zgornjem delu trebuha, ki se lahko izboljša ali poslabša po jedi.

5. Vnetna črevesna bolezen

Harvard Health opozarja, da se bolečina pojavlja kronično, pogosto skupaj z drisko, izgubo teže in utrujenostjo.

Bolečina v trebuhuFOTO: AdobeStock

Zakaj ljudje nevarne bolečine pogosto spregledajo

Strokovnjaki poudarjajo, da je največja težava ta, da se resne bolezni pogosto začnejo z blagimi, občasnimi bolečinami, ki jih ljudje pripišejo:

- stresu,

- hrani,

- napihnjenosti,

- menstrualnemu ciklu,

- 'občutljivemu želodcu'.

Mayo Clinic opozarja, da prav ta zamuda pri prepoznavanju pogosto vodi v zaplete, ki bi jih lahko preprečili.

Kdaj je bolečina v trebuhu znak za alarm

Zdravniki priporočajo pregled, če bolečina:

- traja več kot teden dni,

- se ponavlja na istem mestu,

- je vedno močnejša,

- se pojavi skupaj z vročino, bruhanjem ali izgubo teže,

- vas zbudi iz spanja,

- se pojavi po jedi in ne mine.

Harvard Health poudarja, da je zgodnje ukrepanje ključno, saj lahko pravočasno zdravljenje prepreči resne zaplete.

Bolečina v trebuhu ni vedno 'nedolžna'. Zdravniki opozarjajo, da lahko določene vrste bolečine razkrijejo resno bolezen, ki se začne tiho, a zahteva hitro prepoznavanje.

Viri: Mayo Clinic, Harvard Health, Cleveland Clinic, Johns Hopkins Medicine

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
