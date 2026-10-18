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Občutek mraza
Simptomi in bolezni

Vas zebe, čeprav je v stanovanju toplo? Kaj vam lahko sporoča telo

N.R.A.
18. 10. 2026 03.12
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Če vas pogosto zebe, čeprav je temperatura v stanovanju prijetna, razlog ni vedno v tem, da ste preveč občutljivi na mraz. Občasno občutenje hladu je povsem normalno, vendar lahko vztrajna občutljivost na nizke temperature spremlja tudi nekatere zdravstvene težave.

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Med možnimi vzroki so slabokrvnost, premalo aktivna ščitnica in težave s prekrvavitvijo. Na občutek mraza lahko vplivajo tudi telesna teža, prehrana in določene življenjske navade.

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Če vas pogosto zebe, je lahko razlog slabokrvnost

Eden od možnih razlogov za občutek mraza je anemija oziroma slabokrvnost. Pri njej telo nima dovolj zdravih rdečih krvničk za učinkovito prenašanje kisika. Poleg občutka hladu se lahko pojavijo še utrujenost, bledica, omotica, šibkost ali zadihanost. Pomanjkanje železa je eden od pogostih vzrokov za slabokrvnost, vendar lahko do anemije pride tudi zaradi pomanjkanja vitamina B12 ali folata. Če vas poleg mraza pogosto spremlja izrazita utrujenost, je smiselno vzrok preveriti pri zdravniku.

Občutek mraza
Občutek mraza FOTO: AdobeStock

Mraz je lahko povezan tudi s ščitnico

Premalo aktivna ščitnica oziroma hipotiroza lahko upočasni presnovo in vpliva na uravnavanje telesne temperature. Mayo Clinic med značilnimi simptomi hipotiroze navaja povečano občutljivost na mraz, utrujenost, suho kožo, zaprtje, pridobivanje telesne teže in mišično šibkost. Simptomi se pogosto razvijajo počasi, zato jih človek sprva lahko pripiše stresu ali utrujenosti. Če se občutek mraza pojavi skupaj z več takšnimi znaki, je lahko smiseln zdravniški pregled in krvna preiskava.

Občutek mraza
Občutek mraza FOTO: AdobeStock

Zakaj so lahko hladne predvsem roke in noge?

Če vas zebe predvsem v prste na rokah ali nogah, je lahko vzrok tudi način, kako telo uravnava pretok krvi. Pri Raynaudovem pojavu se manjše žile ob izpostavljenosti mrazu ali stresu zožijo. Prsti lahko postanejo hladni in otrpli ter včasih spremenijo barvo, najprej pobledijo, nato lahko postanejo modrikasti. Mayo Clinic opozarja, da so občasno hladne roke običajen odziv telesa na mraz. Če pa so roke nenehno hladne ali se pojavljajo spremembe barve kože, mravljinčenje, odrevenelost ali ranice, je priporočljivo poiskati zdravniški nasvet.

Občutek mraza
Občutek mraza FOTO: AdobeStock

Včasih je razlog precej preprost

Na občutek mraza lahko vplivajo tudi prehrana, telesna teža, premalo spanja in dehidracija. Če ste utrujeni, niste dovolj jedli ali ste dlje časa telesno neaktivni, lahko občutek hladu postane izrazitejši. Zato ni vsaka mrzlica znak bolezni. Pomembno je predvsem, ali gre za novo ali izrazito spremembo in ali se pojavljajo tudi drugi simptomi.

Občutek mraza
Občutek mrazaFOTO: AdobeStock

Če vas dlje časa zebe tudi v toplem prostoru, če se je občutljivost na mraz nenadoma povečala ali jo spremljajo utrujenost, bledica, omotica, spremembe telesne teže, odrevenelost ali spremembe barve prstov, je dobro vzrok preveriti pri zdravniku. Sam občutek mraza namreč ni dovolj za postavitev diagnoze.

Viri: Mayo Clinic, Verywell Health, Cleveland Clinic

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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Simptomi in bolezni

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