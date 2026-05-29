Stigma okoli te pogoste kožne bolezni je globlja, kot si mislite

Vitiligo je razširjena kožna bolezen, pri kateri se na različnih delih telesa pojavijo svetlejši ali povsem beli madeži. Do tega pride, ker imunski sistem pomotoma napade lastne celice, imenovane melanociti, ki koži dajejo barvo. Ker te celice izginejo, koža na določenih mestih izgubi svoj naravni pigment. "Število prizadetih uvršča vitiligo med najpogostejše kožne bolezni," ugotavljajo strokovnjaki, kljub temu pa mnogi ljudje s tem stanjem sploh nimajo uradne diagnoze. Bolezen se lahko pojavi pri komurkoli, ne glede na starost ali barvo polti.
Zakaj koža izgubi svojo barvo in kako nastanejo lise?
Barvo naše kože določa melanin, pigment, ki ga izdelujejo posebne celice v zunanji plasti kože. Ko te celice prenehajo delovati ali so uničene, se pojavijo značilni beli madeži. Vitiligo se lahko pojavi kjer koli, najpogosteje pa na obrazu, rokah, komolcih in okoli ust. Obstajata dve glavni obliki: segmentalni, ki se pojavi le na eni strani telesa, in pogostejši nesegmentalni vitiligo, kjer so lise simetrično razporejene na obeh straneh. Ker koži na teh mestih manjka zaščita pigmenta, postane izjemno občutljiva na sončno svetlobo.
Socialne težave in nerazumevanje okolice ob soočanju z diagnozo
Mnogi ljudje z vitiligom se poleg fizičnih sprememb soočajo še z zbadanjem, dolgimi pogledi in nepotrebnimi vprašanji. Svetovno znana manekenka Winnie Harlow je odkrito spregovorila o svoji izkušnji, ko so starši drugim otrokom govorili, naj se ne igrajo z njo, ker se bodo "nalezli". Takšne zgodbe niso redkost in pustijo globoke rane na samozavesti ter lahko vodijo v depresijo ali socialno izolacijo. Barva kože je ključen del naše identitete, zato so spremembe, ki jih prinese vitiligo, za marsikoga težek psihološki izziv, ki zahteva podporo bližnjih in strokovnjakov.
Vir: ScienceAlert
