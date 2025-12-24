Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena

Nenadna bolečina v glavi je eden najpogostejših razlogov za paniko in velikokrat tudi upravičeno.

Čeprav migrena pogosto pobere vso pozornost, obstaja cela vrsta vzrokov nenadne bolečine v glavi, ki nimajo nobene zveze z migreno. Nekateri so benigni, drugi pa potencialno življenjsko ogrožajoči.

Kaj pomeni 'nenadna' bolečina v glavi?

V medicini se kot nenadna opredeljuje bolečina, ki nastopi v sekundah ali minutah, pogosto z visoko intenzivnostjo. Kot piše Mayo Clinic, je ključna razlika v hitrosti nastopa, ne nujno v jakosti. Prav ta lastnost je rdeča zastavica.

icon-expand Glavobol FOTO: AdobeStock

Subarahnoidna krvavitev

Če bolečina udari kot strela z jasnega in jo bolniki opisujejo kot najhujšo bolečino v življenju, je treba najprej pomisliti tudi na subarahnoidno krvavitev. Gre za krvavitev v prostor okoli možganov, najpogosteje zaradi rupture anevrizme. Kot poroča Johns Hopkins Medicine, je thunderclap headache medicinska nuja, ki zahteva takojšnje slikanje možganov. Nevrolog dr. Rafael Tamargo z Johns Hopkins poudarja, da zamuda pri diagnostiki bistveno poveča tveganje za smrt ali trajne nevrološke posledice.

Cervikogeni glavobol

Nenadna bolečina v glavi je lahko posledica težav v vratni hrbtenici. Cervikogeni glavobol nastane zaradi draženja živcev ali mišic v vratu, bolečina pa se projicira v glavo. Kot piše Cleveland Clinic, je ta vrsta glavobola pogosto enostranska, poslabša se pri gibanju vratu in je lahko posledica nenadnega giba, dolgotrajne slabe drže ali mikrotravme. To ni migrena in tudi ne nevrološka katastrofa, a je pogosto napačno diagnosticirana.

icon-expand Glavobol FOTO: Dreamstime

Sinusna bolečina: ni vedno okužba

Nenadna bolečina v čelu, okoli oči ali licih pogosto vodi do samodiagnoze 'sinusitis'. A kot poroča Harvard Health Publishing, je prava bakterijska okužba sinusov precej redkejša, kot mislimo. Akutna sinusna bolečina se lahko pojavi zaradi nenadne blokade drenaže, alergijske reakcije ali hitre spremembe zračnega tlaka. Značilno je, da se bolečina okrepi pri sklanjanju.

Primarni thunderclap glavobol: ko je vse normalno, bolečina pa ostane

Redkejša, a pomembna diagnoza je primarni thunderclap glavobol, kjer so vse preiskave normalne, bolečina pa posnema subarahnoidno krvavitev. Kot navaja NIH, gre za diagnozo izključevanja. Nevrolog dr. Peter Goadsby opozarja, da se ta diagnoza sme postaviti šele po tem, ko so izključeni vsi nevarni vzroki. Če ti nekdo to pove brez CT-ja ali MRI-ja, je to strokovno neodgovorno.

icon-expand Glavobol FOTO: Dreamstime

Povišan krvni tlak: tihi sprožilec nenadne bolečine

Nenadna bolečina v zatilju, z občutkom pritiska, je lahko povezana z nenadnim skokom krvnega tlaka. Kot piše WebMD, hipertenzivna kriza pogosto poteka brez simptomov, a ko se pojavijo, so glavoboli med prvimi znaki. Internistka dr. Nieca Goldberg opozarja, da bolečina sama po sebi ni zanesljiv pokazatelj, a v kombinaciji z zamegljenim vidom, slabostjo ali bolečino v prsih zahteva takojšnje ukrepanje.

icon-expand Glavobol FOTO: Shutterstock

Kdaj je treba TAKOJ k zdravniku?

Nenadna bolečina v glavi ni za googlanje doma, če jo spremlja vsaj eden od naslednjih znakov: motnje govora, ohromelost, izguba zavesti, vročina z otrdelim vratom ali nenaden začetek brez očitnega sprožilca. Kot piše Mayo Clinic, je pravilo preprosto: če je bolečina drugačna od vsega, kar si že doživel, ne čakaj.

Preberi še Ko bolečina ni več nedolžna - to so rdeči alarmi

Če nekdo vsako nenadno bolečino v glavi avtomatično označi za migreno, je to strokovno površno. Telo je natančen sistem signalov. Nenadna bolečina v glavi je eden tistih signalov, ki jih ne ignoriramo. Včasih pomeni mišično napetost, včasih pa nekaj bistveno resnejšega. Razlika je v pravočasni reakciji.