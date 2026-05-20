Trigliceridi
Simptomi in bolezni

Vzroki za povišane trigliceride pri osebah z normalno težo

N.R.A.
20. 05. 2026 03.46
Tudi če nimate težav s telesno težo, so lahko vaši trigliceridi nevarno visoki. Spoznajte ključne prehranske napake in bolezenska stanja, ki vplivajo na krvne maščobe.

Večina ljudi meni, da so povišane maščobe v krvi težava, ki doleti le tiste s prekomerno telesno težo. Resnica pa je precej drugačna; povišani trigliceridi se lahko pojavijo tudi pri osebah, ki imajo povsem normalno telesno težo. Trigliceridi so vrsta maščobe, ki kroži po naši krvi in telesu služi kot vir energije, a ko njihova raven preseže zdrave meje, se znatno poveča nevarnost za nastanek bolezni srca in ožilja. Pomembno je razumeti, da telesna teža ni edini pokazatelj metaboličnega zdravja, zato je redno spremljanje lipidograma ključnega pomena za vsakogar.

Skrita past: sladkorji in rafinirani ogljikovi hidrati

Prehrana, ki temelji na beli moki in sladkorju, je glavni krivec za slabe krvne izvide. Tudi če se ne zredite, lahko sladke pijače, sladkarije in izdelki iz bele moke (kruh, testenine) hitro zvišajo ravni trigliceridov. Telo te preproste sladkorje zelo hitro predela in jih shrani v krvi kot maščobne zaloge. Namesto belega riža ali klasičnih testenin je zato pametneje izbrati polnozrnate različice, kot so rjavi riž, integralni kruh in ovseni kosmiči. Te vlaknine se prebavljajo počasneje, kar preprečuje nenadne poraste krvnih maščob.

Sladkor
SladkorFOTO: AdobeStock

Slabi vplivi: "Zmanjšanje vnosa alkohola ali popolno izogibanje alkoholnim pijačam lahko bistveno pomaga pri zniževanju trigliceridov in ohranjanju zdravja srca." To velja za vse, ne glede na telesno težo.

Zdravstvena stanja in zdravila, ki spreminjajo krvno sliko

Povišani trigliceridi so včasih povezani z boleznimi, ki na prvi pogled nimajo nobene zveze z maščobo v krvi. Mednje sodijo predvsem bolezni ledvic, jeter in težave s ščitnico (npr. upočasnjeno delovanje). Tudi določena življenjska obdobja pri ženskah, kot sta nosečnost in menopavza, vplivajo na hormone in s tem na ravni trigliceridov.

Posebno pozornost si zaslužijo nekatera zdravila: hormonska terapija, kontracepcijske tabletke, nekateri diuretiki in celo zdravila za akne (retinoidi) lahko dvignejo vrednosti trigliceridov ne glede na to, kaj jemo.

Vir: krenizdravo

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
trigliceridi krvne maščobe zdrava teža holesterol srčno-žilne bolezni omega-3 rafinirani ogljikovi hidrati
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

