Kako prepoznati vnetje žolčnika in preprečiti zaplete

Čeprav se lahko pojavi pri vsakem, obstajajo skupine ljudi, pri katerih je bolezen bistveno nevarnejša. Kot piše WebMD, kar 90–95 % primerov akutnega holecistitisa nastane zaradi žolčnih kamnov, a zapleti so odvisni od starosti, pridruženih bolezni in življenjskega sloga.
Najbolj ogroženi so starejši bolniki. Kot poroča Mayo Clinic, se pri njih vnetje pogosto razvije hitreje, hkrati pa je imunski sistem oslabljen, kar povečuje tveganje za sepso in perforacijo žolčnika. Dr. Alan Lucks, specialist interne medicine, opozarja, da "pri starostnikih vnetje žolčnika pogosto poteka prikrito, kar pomeni, da se diagnoza postavi pozno, ko so zapleti že prisotni."
Posebej ranljivi so tudi bolniki s sladkorno boleznijo. Kot piše Cleveland Clinic, diabetes vpliva na mikrocirkulacijo in obrambne mehanizme telesa, zato se okužbe razvijejo hitreje in so težje obvladljive. Pri teh bolnikih je tveganje za gangreno žolčnika bistveno večje.
Kot poroča Johns Hopkins Medicine, so ogroženi tudi kritično bolni, ki so dalj časa hospitalizirani, nepokretni ali hranjeni intravensko. Pri njih se pogosto razvije tako imenovani akalkulozni holecistitis, ki ni povezan z žolčnimi kamni, temveč s slabšim pretokom krvi v žolčniku. Ta oblika je posebej nevarna, saj se pojavi nenadno in brez klasičnih simptomov.
Ženske v srednjih letih so prav tako v rizični skupini. Kot piše Health, hormonske spremembe, nosečnost in uporaba hormonske kontracepcije povečujejo nastanek žolčnih kamnov, kar je glavni sprožilec vnetja. Kot poudarja Harvard Health, je vnetje žolčnika posebej nevarno pri ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom, bodisi zaradi zdravljenja raka, kroničnih bolezni ali dolgotrajne uporabe imunosupresivnih zdravil. Pri njih je tveganje za razširjeno okužbo in sepso bistveno večje.
Vnetje žolčnika je najnevarnejše pri starejših, diabetikih, kritično bolnih, imunokompromitiranih bolnikih ter ženskah v srednjih letih z večjim tveganjem za žolčne kamne. Kot opozarja dr. Nivedita Pandey, hepatologinja, "je pravočasno prepoznavanje simptomov ključno, saj lahko zapleti v nekaj urah postanejo življenjsko ogrožajoči." Preventiva, zgodnje zdravljenje in pozornost na rizične skupine so zato bistveni za zmanjšanje smrtnosti in zapletov.
Viri: WebMD, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Johns Hopkins Medicine, Health, Harvard Health
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