Kako prepoznati vnetje žolčnika in preprečiti zaplete

Čeprav se lahko pojavi pri vsakem, obstajajo skupine ljudi, pri katerih je bolezen bistveno nevarnejša. Kot piše WebMD, kar 90–95 % primerov akutnega holecistitisa nastane zaradi žolčnih kamnov, a zapleti so odvisni od starosti, pridruženih bolezni in življenjskega sloga.

Najbolj ogroženi so starejši bolniki. Kot poroča Mayo Clinic, se pri njih vnetje pogosto razvije hitreje, hkrati pa je imunski sistem oslabljen, kar povečuje tveganje za sepso in perforacijo žolčnika. Dr. Alan Lucks, specialist interne medicine, opozarja, da "pri starostnikih vnetje žolčnika pogosto poteka prikrito, kar pomeni, da se diagnoza postavi pozno, ko so zapleti že prisotni."