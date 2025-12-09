Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvo Bolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Ledvice
Simptomi in bolezni

Začetno vnetje ledvic: kako prepoznati zgodnje simptome, preden postane resno

N.R.A.
09. 12. 2025 03.54
0

Vnetje ledvic (medicinsko imenovano pielonefritis) je resno stanje, ki se pogosto začne kot navadna okužba sečil, a se lahko hitro razširi na ledvice. Ključ do preprečevanja zapletov je pravočasno prepoznavanje zgodnjih simptomov.

Kaj je vnetje ledvic?

Kot piše Mayo Clinic, gre za okužbo, ki nastane, ko bakterije, najpogosteje Escherichia coli, iz spodnjih sečil potujejo navzgor do ledvic. Ledvice so vitalni organi, odgovorni za filtracijo krvi in odstranjevanje odpadnih snovi, zato je njihova okužba lahko nevarna za celoten organizem.

Ledvice
LedviceFOTO: Adobe Stock

Zgodnji simptomi, ki jih ne smemo spregledati

Najpogostejši zgodnji znaki vključujejo:

- Povišana telesna temperatura in mrzlica: okužba se pogosto pokaže z nenadnim občutkom slabosti in vročino.

- Bolečina v spodnjem delu hrbta ali ob strani: bolečina je lahko ostra ali topa, pogosto lokalizirana tik pod rebri.

- Pogosto in boleče uriniranje: eden prvih opozorilnih znakov je občutek pekočega uriniranja, ki se pojavi že pri okužbi mehurja, a se ob širjenju na ledvice stopnjuje.

- Moten in krvav seč: sprememba barve urina je jasen znak, da se v sečilih dogaja vnetni proces.

- Slabost in bruhanje: ob okužbi ledvic se pogosto pojavijo tudi prebavne težave, ki so posledica sistemskega odziva telesa.

Ledvice
LedviceFOTO: Adobe Stock

Zakaj je zgodnje prepoznavanje ključno?

Dr. Mitchell Humphreys, urolog, je za Mayo Clinic opozoril, da lahko nezdravljene okužbe vodijo v resne zaplete, kot je urosepsa, življenjsko ogrožajoče stanje, ko se bakterije razširijo v krvni obtok. Zgodnje prepoznavanje in zdravljenje z antibiotiki je zato nujno.

Kdo je bolj ogrožen?

Kot poroča WebMD, so ženske zaradi krajše sečnice bolj dovzetne za okužbe sečil, ki se lahko razširijo na ledvice. Poleg tega so bolj ogroženi ljudje z oslabljenim imunskim sistemom, sladkorno boleznijo ali anatomskimi nepravilnostmi sečil.

Ledvice
LedviceFOTO: iStock

Kako ukrepati ob prvih znakih?

Kot poudarja Cleveland Clinic, je ob pojavu zgoraj naštetih simptomov nujen takojšen obisk zdravnika. Zdravljenje običajno vključuje antibiotike, v hujših primerih pa tudi hospitalizacijo. Ignoriranje zgodnjih znakov lahko vodi v kronične poškodbe ledvic.

Zakaj se zgodi, da je urin zelene barve?
Preberi še
Zakaj se zgodi, da je urin zelene barve?
Prepoznajte simptome boleče okužbe ledvic
Preberi še
Prepoznajte simptome boleče okužbe ledvic
Ta vsakodnevna pijača lahko obremenjuje ledvice bolj kot sol
Preberi še
Ta vsakodnevna pijača lahko obremenjuje ledvice bolj kot sol

Začetno vnetje ledvic se pogosto začne z blagimi simptomi, ki jih lahko zamenjamo za navadno okužbo mehurja. A kot opozarja Mayo Clinic, je prav zgodnje ukrepanje tisto, ki prepreči resne zaplete. Če opazite kombinacijo vročine, bolečine v hrbtu in spremembe urina, ne odlašajte, pravočasna diagnoza je ključ do zdravja.

Viri: Mayo Clinic, WebMD, Cleveland Clinic, Mayo Clinic News Network

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
vnetje ledvic pielonefritis simptomi vnetja ledvic okužba sečil zdravje ledvic

SORODNI ČLANKI

Izjemen uspeh v UKC Ljubljana: opravljena prva robotsko asistirana presaditev ledvice z živim darovalcem
Novice

Izjemen uspeh v UKC Ljubljana: opravljena prva robotsko asistirana presaditev ledvice z živim darovalcem

Novo zdravilo napoveduje preobrat v boju proti staranju
Zdravje

Novo zdravilo napoveduje preobrat v boju proti staranju

Ta vsakodnevna pijača lahko obremenjuje ledvice bolj kot sol
Prehrana

Ta vsakodnevna pijača lahko obremenjuje ledvice bolj kot sol

Poletni stres za ledvice: kako vročina vpliva na vaše sečne poti in izločanje
Simptomi in bolezni

Poletni stres za ledvice: kako vročina vpliva na vaše sečne poti in izločanje

Previdno z beljakovinami: Zakaj lahko presežek škodi zdravju
Prehrana

Previdno z beljakovinami: Zakaj lahko presežek škodi zdravju

Kronična ledvična bolezen: Ti znaki pogosto ostanejo neopaženi – a lahko vodijo v odpoved ledvic
Bolezni

Kronična ledvična bolezen: Ti znaki pogosto ostanejo neopaženi – a lahko vodijo v odpoved ledvic

V enem mesecu vzel 1176 tablet ibuprofena
Zdravje

V enem mesecu vzel 1176 tablet ibuprofena

Kaj se zgodi, če uživate preveč soli?
Prehrana

Kaj se zgodi, če uživate preveč soli?

Znaki, da vam ledvice ne delujejo pravilno
Simptomi in bolezni

Znaki, da vam ledvice ne delujejo pravilno

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331