Začetno vnetje ledvic: kako prepoznati zgodnje simptome, preden postane resno

Kot piše Mayo Clinic , gre za okužbo, ki nastane, ko bakterije, najpogosteje Escherichia coli, iz spodnjih sečil potujejo navzgor do ledvic. Ledvice so vitalni organi, odgovorni za filtracijo krvi in odstranjevanje odpadnih snovi, zato je njihova okužba lahko nevarna za celoten organizem.

Najpogostejši zgodnji znaki vključujejo:

- Povišana telesna temperatura in mrzlica: okužba se pogosto pokaže z nenadnim občutkom slabosti in vročino.

- Bolečina v spodnjem delu hrbta ali ob strani: bolečina je lahko ostra ali topa, pogosto lokalizirana tik pod rebri.

- Pogosto in boleče uriniranje: eden prvih opozorilnih znakov je občutek pekočega uriniranja, ki se pojavi že pri okužbi mehurja, a se ob širjenju na ledvice stopnjuje.

- Moten in krvav seč: sprememba barve urina je jasen znak, da se v sečilih dogaja vnetni proces.

- Slabost in bruhanje: ob okužbi ledvic se pogosto pojavijo tudi prebavne težave, ki so posledica sistemskega odziva telesa.