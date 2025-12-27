Zatekanje po hrani: kaj ga povzroča in kdaj skrbeti?

Zatekanje, medicinsko imenovano edem , je posledica kopičenja tekočine v tkivih, najpogosteje v spodnjih okončinah in rokah.

Eden najpogostejših sprožilcev zatekanja po obroku je prekomeren vnos soli. Kot poroča WebMD, natrij zadržuje vodo v telesu, kar vodi do otekanja. Če jeste obroke z veliko soli, na primer predelano hrano, konzervirane jedi ali slane prigrizke, telo zadrži več tekočine.

Poleg soli lahko tudi ogljikovi hidrati prispevajo k zatekanju. Kot piše Health, telo ob zaužitju večje količine ogljikovih hidratov shrani glikogen, ki nase veže vodo. Posledično se lahko po obroku pojavijo občutki napihnjenosti in otekanja.