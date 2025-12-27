Zatekanje po hrani: kaj ga povzroča in kdaj skrbeti?

Zatekanje, medicinsko imenovano edem, je posledica kopičenja tekočine v tkivih, najpogosteje v spodnjih okončinah in rokah.
Prehranski vzroki: sol in ogljikovi hidrati
Eden najpogostejših sprožilcev zatekanja po obroku je prekomeren vnos soli. Kot poroča WebMD, natrij zadržuje vodo v telesu, kar vodi do otekanja. Če jeste obroke z veliko soli, na primer predelano hrano, konzervirane jedi ali slane prigrizke, telo zadrži več tekočine.
Poleg soli lahko tudi ogljikovi hidrati prispevajo k zatekanju. Kot piše Health, telo ob zaužitju večje količine ogljikovih hidratov shrani glikogen, ki nase veže vodo. Posledično se lahko po obroku pojavijo občutki napihnjenosti in otekanja.
Skriti zdravstveni vzroki
Če zatekanje ni povezano s prehrano, je lahko znak resnejših zdravstvenih težav:
- Srčno popuščanje: srce ne črpa krvi učinkovito, kar povzroči kopičenje tekočine v okončinah.
- Težave z ledvicami: Ledvice ne izločajo tekočine pravilno, kar vodi do edema.
- Težave z jetri: Okvarjena jetra ne proizvajajo dovolj albumina, kar povzroči uhajanje tekočine v tkiva.
- Venska insuficienca: oslabljene vene ne vračajo krvi učinkovito, kar povzroči zatekanje nog.
Gibanje in telesna drža
Zatekanje se lahko pojavi tudi zaradi dolgotrajnega sedenja ali stanja. Po obroku večina ljudi sedi, kar upočasni cirkulacijo. Kot poroča VerywellHealth, je gibanje ključno za preprečevanje zadrževanja tekočine.
Hormonski vplivi in zdravila
Pri ženskah lahko hormonske spremembe vplivajo na zatekanje, zlasti med menstruacijo ali nosečnostjo. Poleg tega nekatera zdravila – kot so antihipertenzivi, steroidi ali nesteroidna protivnetna zdravila – povzročajo zadrževanje tekočine, kot piše WebMD.
Kdaj k zdravniku?
Če zatekanje traja več dni, se pojavlja samo na eni strani telesa, ga spremljajo bolečine, težave z dihanjem ali spremembe na koži, je nujen obisk zdravnika. Kot poroča Health, so to lahko znaki resnih bolezni, ki zahtevajo takojšnjo obravnavo.
Kako si lahko pomagate?
- Zmanjšajte vnos soli in predelane hrane.
- Pijte dovolj vode, da spodbudite izločanje natrija.
- Gibajte se po obroku, tudi kratek sprehod pomaga.
- Dvignite noge, da spodbudite vračanje krvi.
- Nosite kompresijske nogavice, če imate težave z venami.
Zatekanje rok in nog po obroku je lahko posledica prehrane, telesne drže ali resnejših zdravstvenih težav. Če se pojavlja redno, je priporočljivo spremljanje simptomov in posvet z zdravnikom. Pravočasna sprememba prehrane in življenjskega sloga lahko bistveno zmanjša neprijetne simptome.
Viri: Verywellhealth, WebMD, Health
