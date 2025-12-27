Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvo Bolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Otekle noge
Simptomi in bolezni

Zatekanje po hrani: kaj ga povzroča in kdaj skrbeti?

N.R.A.
27. 12. 2025 03.47
0

Zatekanje rok in nog po obroku je pogost pojav, ki pa ga mnogi spregledajo. Čeprav je lahko povsem neškodljiv, v nekaterih primerih nakazuje na resnejše zdravstvene težave.

Zatekanje, medicinsko imenovano edem, je posledica kopičenja tekočine v tkivih, najpogosteje v spodnjih okončinah in rokah.

Zdravniki opozarjajo na pet živil, ki povzročajo zadrževanje vode
Preberi še
Zdravniki opozarjajo na pet živil, ki povzročajo zadrževanje vode

Prehranski vzroki: sol in ogljikovi hidrati

Eden najpogostejših sprožilcev zatekanja po obroku je prekomeren vnos soli. Kot poroča WebMD, natrij zadržuje vodo v telesu, kar vodi do otekanja. Če jeste obroke z veliko soli, na primer predelano hrano, konzervirane jedi ali slane prigrizke, telo zadrži več tekočine.

Poleg soli lahko tudi ogljikovi hidrati prispevajo k zatekanju. Kot piše Health, telo ob zaužitju večje količine ogljikovih hidratov shrani glikogen, ki nase veže vodo. Posledično se lahko po obroku pojavijo občutki napihnjenosti in otekanja.

Otekanje nog
Otekanje nogFOTO: AdobeStock

Skriti zdravstveni vzroki

Če zatekanje ni povezano s prehrano, je lahko znak resnejših zdravstvenih težav:

- Srčno popuščanje: srce ne črpa krvi učinkovito, kar povzroči kopičenje tekočine v okončinah.

- Težave z ledvicami: Ledvice ne izločajo tekočine pravilno, kar vodi do edema.

- Težave z jetri: Okvarjena jetra ne proizvajajo dovolj albumina, kar povzroči uhajanje tekočine v tkiva.

- Venska insuficienca: oslabljene vene ne vračajo krvi učinkovito, kar povzroči zatekanje nog.

Otekanje
OtekanjeFOTO: AdobeStock

Gibanje in telesna drža

Zatekanje se lahko pojavi tudi zaradi dolgotrajnega sedenja ali stanja. Po obroku večina ljudi sedi, kar upočasni cirkulacijo. Kot poroča VerywellHealth, je gibanje ključno za preprečevanje zadrževanja tekočine.

10 razlogov za otekanje prstov
Preberi še
10 razlogov za otekanje prstov

Hormonski vplivi in zdravila

Pri ženskah lahko hormonske spremembe vplivajo na zatekanje, zlasti med menstruacijo ali nosečnostjo. Poleg tega nekatera zdravila – kot so antihipertenzivi, steroidi ali nesteroidna protivnetna zdravila – povzročajo zadrževanje tekočine, kot piše WebMD.

Otekanje nog
Otekanje nogFOTO: Profimedia

Kdaj k zdravniku?

Če zatekanje traja več dni, se pojavlja samo na eni strani telesa, ga spremljajo bolečine, težave z dihanjem ali spremembe na koži, je nujen obisk zdravnika. Kot poroča Health, so to lahko znaki resnih bolezni, ki zahtevajo takojšnjo obravnavo.

Otečene noge
Otečene nogeFOTO: AdobeStock

Kako si lahko pomagate?

- Zmanjšajte vnos soli in predelane hrane.

- Pijte dovolj vode, da spodbudite izločanje natrija.

- Gibajte se po obroku, tudi kratek sprehod pomaga.

- Dvignite noge, da spodbudite vračanje krvi.

- Nosite kompresijske nogavice, če imate težave z venami.

Otečene noge
Otečene nogeFOTO: AdobeStock

Zatekanje rok in nog po obroku je lahko posledica prehrane, telesne drže ali resnejših zdravstvenih težav. Če se pojavlja redno, je priporočljivo spremljanje simptomov in posvet z zdravnikom. Pravočasna sprememba prehrane in življenjskega sloga lahko bistveno zmanjša neprijetne simptome.

Viri: Verywellhealth, WebMD, Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
zatekanje rok zatekanje nog otekanje po obroku vzroki za edem zdravniški nasvet edem prehrana zdravje
Simptomi in bolezni

Kaj pomenijo krči v mečih, ki se pojavijo ponoči?

Simptomi in bolezni

Občutek cmoka v grlu: kdaj je kriv stres in kdaj gre za resen fizični problem

SORODNI ČLANKI

Zdravniki opozarjajo na pet živil, ki povzročajo zadrževanje vode
Zdravje

Zdravniki opozarjajo na pet živil, ki povzročajo zadrževanje vode

7 razlogov, zakaj so kompresijske nogavice odlične za vaše noge
Zdravje

7 razlogov, zakaj so kompresijske nogavice odlične za vaše noge

Zakaj otekajo noge?
Zdravje

Zakaj otekajo noge?

Otečene roke, noge ali obraz? Morda imate to bolezen
Simptomi in bolezni

Otečene roke, noge ali obraz? Morda imate to bolezen

Zato otekajo noge
Srčno žilne bolezni

Zato otekajo noge

Popuščanje srca – to so najpogostejši znaki
Bolezni

Popuščanje srca – to so najpogostejši znaki

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331