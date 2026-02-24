Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica

Nenadna omotica in vrtoglavica: najpogostejši vzroki

Nenadna omotica in nenadna vrtoglavica sta med najpogostejšimi simptomi, zaradi katerih ljudje poiščejo zdravniško pomoč. Ravnotežje je rezultat usklajenega delovanja notranjega ušesa, vida in možganov, kar potrjuje tudi my.clevelandclinic, kjer poudarjajo, da že manjše motnje v katerem koli od teh sistemov povzročijo občutek vrtenja, nestabilnosti ali lebdenja. Ko se ravnotežni sistem poruši, se simptomi pojavijo nenadno, pogosto brez jasnega opozorila.

icon-expand Vrtoglavica FOTO: AdobeStock

Najpogostejši telesni vzroki nenadne omotice in nenadne vrtoglavice

Motnje notranjega ušesa

Motnje notranjega ušesa so eden najpogostejših razlogov za nenadno vrtoglavico. Benigna paroksizmalna pozicijska vrtoglavica nastane zaradi premika drobnih kristalov v polkrožnih kanalčkih. Johns Hopkins Medicine pojasnjuje, da se simptomi pojavijo ob spremembi položaja glave in trajajo le nekaj sekund, vendar so lahko izjemno intenzivni. Vestibularni nevritis je vnetje vestibularnega živca, najpogosteje virusnega izvora. Nevrolog Dr. David S. Zee iz Johns Hopkins Medicine poudarja, da bolniki občutijo močno, nenadno vrtoglavico, ki lahko traja več dni in je pogosto povezana s slabostjo. Menierjeva bolezen, kot piše Mayo Clinic, nastane zaradi kopičenja tekočine v notranjem ušesu in povzroča epizode vrtoglavice, nihajočo izgubo sluha ter tinitus.

icon-expand Vrtoglavica FOTO: AdobeStock

Motnje krvnega obtoka

Motnje prekrvavitve možganov so pogost vzrok nenadne omotice. Ortostatska hipotenzija se pojavi, ko ob hitrem vstajanju krvni tlak nenadoma pade. NIH poroča, da je to pogostejše pri starejših in pri bolnikih, ki jemljejo zdravila za zniževanje krvnega tlaka. Srčne bolezni, kot so aritmije ali srčno popuščanje, lahko povzročijo zmanjšan pretok krvi v možgane. Harvard Health navaja, da se omotica pogosto pojavi ob nenadnih spremembah srčnega ritma, kar je lahko znak resnejše srčnožilne motnje.

icon-expand Vrtoglavica FOTO: AdobeStock

Nevrološki vzroki

Nenadna vrtoglavica je lahko tudi nevrološkega izvora. Možganska kap je eden najresnejših vzrokov, saj se lahko pojavi nenadna vrtoglavica, ki jo spremljajo motnje govora, vida ali ohromelost. NIH opozarja, da je takšna kombinacija simptomov urgentna in zahteva takojšnjo zdravniško obravnavo. Multipla skleroza lahko zaradi prizadetosti živčnih poti povzroča občutek vrtenja, nestabilnosti in težave pri koordinaciji.

Presnovni in sistemski vzroki

Hipoglikemija, ki se pogosto pojavlja pri sladkornih bolnikih, povzroča nenadno omotico, tresenje in zmedenost. Health navaja, da je padec glukoze v krvi eden najpogostejših presnovnih sprožilcev omotice. Anemija zaradi pomanjkanja železa zmanjša dotok kisika v možgane, kar povzroča omotico, utrujenost in bledico. Dehidracija, kot poroča Verywell Health, je pogost vzrok omotice pri starejših, športnikih in ljudeh, ki ne zaužijejo dovolj tekočine.

icon-expand Vrtoglavica FOTO: AdobeStock

Psihološki vzroki

Anksiozne motnje lahko povzročijo občutek nestabilnosti, derealizacije in omotice. WebMD pojasnjuje, da hiperventilacija in močan adrenalinski odziv med paničnim napadom pogosto sprožita občutek vrtenja ali izgube ravnotežja.

Kdaj je nenadna omotica znak resne bolezni?

Opozorilni simptomi

Če se ob nenadni omotici pojavijo motnje govora, nenadna slabost ene strani telesa, dvojni vid, močan glavobol, izguba zavesti ali izrazite težave pri hoji, morate takoj poiskati nujno medicinsko pomoč. Harvard Health opozarja, da so ti simptomi lahko znak možganske kapi ali druge resne nevrološke motnje, pri katerih je čas ključnega pomena.

icon-expand Vrtoglavica FOTO: AdobeStock

Kako si lahko pomagate sami pri blažjih oblikah omotice?

Preverjeni ukrepi

Pri blažjih oblikah omotice pomaga počitek v sedečem ali ležečem položaju, počasno vstajanje, zadosten vnos tekočine ter izogibanje alkoholu in nikotinu. Redni manjši obroki pomagajo stabilizirati raven glukoze v krvi.

Preberi še Razlog, zakaj se lahko pojavlja vrtoglavica, vas bo presenetil

Nenadna omotica in nenadna vrtoglavica sta simptoma, ki ju ne smete prezreti. Čeprav sta pogosto posledica nenevarnih stanj, lahko v določenih primerih nakazujeta resno bolezen. Pozorno spremljanje spremljajočih simptomov in pravočasno iskanje strokovne pomoči lahko bistveno izboljšata izid zdravljenja. Zgodnje ukrepanje je vedno v vašo korist, še posebej kadar se simptomi pojavijo nenadno in brez jasnega vzroka.