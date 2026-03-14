Migrene
Simptomi in bolezni

Zakaj se spomladi poveča število migren (in kakšno vlogo ima pri tem svetloba)

N.R.A.
14. 03. 2026 03.00
0

Spomladi se migrene pogosto okrepijo, pomemben sprožilec pa je tudi močnejša svetloba.

Zakaj spomladi pogosteje nastopijo migrene

Kot piše Verywellhealth, je migrena nevrološka motnja, na katero vplivajo hormoni, okolje in senzorični dražljaji. Spomladanski prehod med letnimi časi združuje več dejavnikov, ki lahko občutljive posameznike hitreje pripeljejo do napada migrene.

Spremembe vremena in zračnega tlaka

Spomladi se vreme hitro menja, kar vpliva na zračni tlak. Webmd poroča, da nihanja tlaka vplivajo na možganske žile, kar lahko sproži migreno. Hitre spremembe med toplimi in hladnimi dnevi dodatno obremenijo živčni sistem, ki je pri osebah z migreno že tako bolj odziven.

Temperaturna nihanja

Health navaja, da se ob nenadnih temperaturnih skokih spremeni tudi prekrvavitev možganov, kar lahko sproži bolečino, slabost in občutljivost na svetlobo.

Vlažnost in veter

My.clevelandclinic poudarja, da povečana vlažnost in močan veter dražita sinuse ter lahko sprožita migreno pri posameznikih, ki so občutljivi na spremembe v okolju.

Kaj ima pri tem svetloba?

Spomladi se dan podaljša, sonce je močnejše, kontrasti med svetlobo in senco pa izrazitejši. To je za osebe z migreno lahko pomemben sprožilec.

Preobčutljivost na svetlobo

Harvard Health pojasnjuje, da je fotofobija eden najpogostejših simptomov migrene. Močnejša svetloba aktivira živčne poti v možganih, ki so pri migreni bolj občutljive, zato lahko že kratka izpostavljenost sproži napad.

Modra svetloba in zasloni

Science Alert navaja, da modra svetloba iz zaslonov dodatno obremenjuje oči. Spomladi, ko je zunanja svetloba močnejša, se kontrast med naravno in umetno svetlobo poveča, kar lahko okrepi napetost v očeh in sproži migreno.

Odboj svetlobe v naravi

Johnhopkinsmedicine poroča, da bleščanje z gladkih površin, vode, snega v višjih legah ali svetlih fasad prekomerno stimulira vidni korteks, kar je pogost sprožilec migrene.

Dodatni spomladanski sprožilci migrene

Alergeni v zraku

Z začetkom cvetenja se poveča količina cvetnega prahu. Kot navaja Mayoclinic, alergijske reakcije povzročajo vnetje sinusov, kar lahko pri občutljivih posameznikih sproži ali okrepi migreno.

Spremembe spalnega ritma

Daljši dnevi lahko porušijo spalni cikel. NIH poudarja, da pomanjkanje spanja ali neredni spalni vzorci pomembno vplivajo na pojav migrene.

Dehidracija

Spomladi se zaradi višjih temperatur poveča izguba tekočine. Healthy navaja, da je dehidracija eden najpogostejših, a pogosto spregledanih sprožilcev migrene.

Kako zmanjšati vpliv svetlobe in sezonskih sprememb

Zaščita pred svetlobo

Uporaba sončnih očal z UV-zaščito in polarizacijo lahko zmanjša bleščanje. Verywellhealth poudarja, da kakovostna zaščita oči pomembno zmanjša senzorično obremenitev.

Urejanje spalnega ritma

Reden spanec stabilizira živčni sistem. Health navaja, da dosledna rutina zmanjšuje pogostost migrene.

Spremljanje sprožilcev

Webmd priporoča vodenje dnevnika migrene, saj posameznik tako lažje prepozna, kateri spomladanski dejavniki nanj najbolj vplivajo.

Spomladanski čas prinaša več svetlobe, hitrejše vremenske spremembe in več alergenov, kar lahko okrepi migreno. Z razumevanjem sprožilcev in prilagoditvijo vsakodnevnih navad lahko posameznik bistveno zmanjša pogostost in intenzivnost napadov.

Viri: Verywellhealth, Webmd, Health, Johnhopkinsmedicine, Healthy, My.clevelandclinic, Mayoclinic, Harvard Health, NIH, Science Alert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
