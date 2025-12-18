Vizita.si
bolečine
Simptomi in bolezni

Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?

N.R.A.
18. 12. 2025 03.27
0

Bolečina v desnem delu trebuha po obroku je pogost simptom, ki pri mnogih vzbuja skrb, in to upravičeno.

Na desni strani trebuha se namreč nahaja več ključnih organov prebavnega sistema, zato je vzrokov lahko več, od povsem nenevarnih do takšnih, ki zahtevajo zdravniško obravnavo. Stroka poudarja, da je pri ponavljajočih se bolečinah, zlasti tistih, ki so vezane na hrano, pomembno razumeti možne razloge in pravočasno ukrepati. Kot piše Cleveland Clinic, je bolečina po jedi pomemben diagnostični namig, saj pogosto kaže na motnje v delovanju žolča, jeter ali prebavil.

Kateri organi so na desni strani trebuha?

Na desni strani trebuha se nahajajo jetra, žolčnik, del trebušne slinavke, tanko in debelo črevo ter slepič. Kot poroča Johns Hopkins Medicine, se bolečina po obroku najpogosteje povezuje z žolčnikom in žolčnimi vodi, saj ti sodelujejo pri prebavi maščob. Razumevanje anatomije je ključno, ker lokacija bolečine pogosto usmeri iskanje vzroka.

Žolčnik
ŽolčnikFOTO: AdobeStock

Težave z žolčnikom so najpogostejši vzrok

Žolčni kamni in žolčne kolike

Najpogostejši vzrok bolečine v desnem zgornjem delu trebuha po jedi so žolčni kamni. Kot piše Mayo Clinic, se bolečina običajno pojavi po mastnem obroku, je lahko močna, krčevita in se širi proti desni rami ali hrbtu. Dr. Michael F. Picco, gastroenterolog z Mayo Clinic, pojasnjuje, da žolčnik ob zaužitju maščob izloči žolč. Če je iztok oviran zaradi kamnov, pride do bolečine, ki se lahko stopnjuje več deset minut ali celo ur.

Žolčni kamni
Žolčni kamniFOTO: AdobeStock

Vnetje žolčnika

Če bolečina traja dlje časa in jo spremljajo slabost, bruhanje ali vročina, gre lahko za vnetje žolčnika. Kot opozarja WebMD, je to stanje, ki zahteva zdravniško obravnavo.

Jetra in prehranska obremenitev

Jetra imajo ključno vlogo pri presnovi hranil. Kot poroča Harvard Health Publishing, se bolečina v desnem zgornjem delu trebuha lahko pojavi tudi zaradi zamaščenih jeter ali vnetnih procesov, zlasti pri prehrani z veliko maščob, alkohola ali sladkorja. Čeprav jetra sama po sebi redko povzročajo ostro bolečino, lahko občutek pritiska ali nelagodja po jedi kaže na njihovo preobremenjenost.

Jetra
JetraFOTO: AdobeStock

Prebavne motnje in črevesni vzroki

Bolečina v desnem spodnjem delu trebuha po jedi je lahko povezana s črevesjem. Kot piše Verywell Health, lahko napenjanje, zaprtje ali sindrom razdražljivega črevesja povzročijo lokalizirano bolečino, ki se pojavi po obroku in se izboljša po odvajanju blata. Pri nekaterih ljudeh se bolečina pojavi zaradi intolerance na določena živila, zlasti mastno hrano ali laktozo.

Slepič: redkejši, a pomemben vzrok

Čeprav slepič ni neposredno povezan s prebavo, lahko začetna bolečina včasih nastopi po jedi. Kot opozarja NIH, je bolečina pri vnetju slepiča običajno stalna, se stopnjuje in jo pogosto spremljajo slabost, vročina in izguba apetita. V tem primeru ne gre za tipično prebavno bolečino in zahteva takojšen zdravniški pregled.

Slepič
SlepičFOTO: AdobeStock

Kdaj bolečina po jedi ni več nedolžna?

Stroka opozarja, da je treba biti posebej pozoren, če se bolečina:

- pojavlja redno po obrokih,

- stopnjuje z mastno hrano,

- traja dlje kot eno uro,

- jo spremljajo slabost, bruhanje, vročina ali rumenkasta koža.

Kot poroča Health, so to znaki, ki lahko kažejo na žolčne ali jetrne težave in jih ni priporočljivo ignorirati.

Zamaščena jetra
Zamaščena jetraFOTO: AdobeStock

Kako ukrepati in kaj lahko storite sami?

Pri blagih in občasnih težavah lahko pomaga prilagoditev prehrane, manj mastnih obrokov, počasnejše prehranjevanje in manj alkohola. Vendar kot poudarja Cleveland Clinic, prehranske spremembe ne nadomestijo diagnostične obravnave, če so simptomi pogosti ali izraziti. Zdravnik lahko z ultrazvokom, krvnimi preiskavami ali drugimi preiskavami ugotovi pravi vzrok in predlaga ustrezno zdravljenje.

Bolečina v desni strani trebuha po jedi je pogosto znak, da prebavni sistem ne deluje optimalno. Najpogosteje je povezana z žolčnikom, lahko pa kaže tudi na težave z jetri, črevesjem ali drugimi organi. Pozorno opazovanje simptomov in pravočasno ukrepanje sta ključna, saj zgodnje odkrivanje prepreči resnejše zaplete.

Viri: Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Harvard Health Publishing, Johns Hopkins Medicine, WebMD, Verywell Health, Health, NIH

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
bolečina v trebuhu desna stran trebuha po jedi žolčni kamni prebavne motnje
