Zdravnik opozarja: Nevaren kožni simptom med pitjem alkohola, ki ga ne smete ignorirati

Bi lahko simptom, ki se lahko pojavi med pitjem alkohola, nakazoval na večje tveganje za raka? Po mnenju strokovnjaka je lahko 80-krat večja verjetnost, da zbolite za rakom, če imate ta simptom, piše Express.

Simptom, ki lahko nakazuje na večje tveganje ob uživanju alkohola

Medicinski strokovnjaki opozarjajo, da specifičen obrazni simptom, ki se manifestira po zaužitju alkoholnih pijač, lahko korelira s kar 80-krat povečanim tveganjem za nastanek malignih obolenj. Ta genetska posebnost nedvomno indicira primanjkljaj esencialnega encima, katerega vloga je ključna za varno in učinkovito presnovo alkohola v človeškem organizmu.

To lahko povzroči večje tveganje za raka požiralnika, je dejal strokovnjak. Zdravnik Karan Rajan je na platformi družbenih medijev pojasnil, na kaj je treba biti pozoren. Ljudje, ki med pitjem alkohola pordijo v obraz oz. preprosto rečeno, postanejo rdeči, so tisti, ki so ogroženi.

Za kakšno genetsko napako gre?

Pojav rdečice po uživanju alkoholnih pijač predstavlja genetsko pogojeno značilnost, ki deluje kot pomemben indikator zdravstvenega tveganja. Navedena lastnost je prisotna pri približno 8 % svetovne populacije, pri čemer se statistično najpogosteje manifestira pri posameznikih vzhodnoazijskega porekla.

To v bistvu pomeni, da je vaš začetni paket DNK 'pozabil' vključiti dovolj encima, ki telesu pomaga pri razgradnji alkohola, aldehid dehidrogenaze 2. Ko pijete alkohol, ga telo pretvori v acetaldehid, ki je pravzaprav bolj strupen kot sam alkohol.

"Ta strupeni acetaldehid nato encim pretvori v varnejši acetat. Če imate mutacijo in pijete, se vam v krvi kopiči strupeni acetaldehid." Dr. Rajan je nato opozoril na povezavo med tem in rakom. "To je snov, ki poveča tveganje za nastanek raka, poleg tega pa povzroči rdečico obraza in pospešen srčni utrip," je dejal.

Posamezniki z genetsko mutacijo, ki zaužijejo le štiri enote alkohola na teden, so izpostavljeni od 40- do 80-krat višjemu tveganju za razvoj raka požiralnika v primerjavi s tistimi brez tovrstne predispozicije. Njegove strokovne ugotovitve utemeljuje študija, objavljena v reviji PLOS Medicine leta 2009.

Kaj so še zapisali avtorji študije?

Avtorji študije so priznali, da je zardevanje zaradi alkohola pogostejše med prebivalci vzhodne Azije, in opozorili na povezavo z rakom. Zapisali so: "Ta tako imenovani odziv na rdečico zaradi alkohola (znan tudi kot azijsko zardevanje ali azijski sij) je predvsem posledica podedovanega pomanjkanja encima aldehid dehidrogenaze 2 (ALDH2)."

Ste pri sebi opazili ta simptom? V vsakem primeru je priporočljivo, da alkohola sploh ne uživamo, če pa že, ga uživamo zmerno! Več o tem si lahko preberete tukaj.