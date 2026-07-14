Zdravniki razkrivajo: To je simptom, ki jih pri pacientih najbolj skrbi

Nenamerno hujšanje. Če kilogrami izginjajo, ne da bi spremenili prehrano ali povečali telesno aktivnost, je to lahko pomemben opozorilni znak, ki ga ne gre prezreti. Čeprav je vzrok pogosto nenevaren ali dobro obvladljiv, lahko nenamerna izguba telesne teže nakazuje tudi resnejše zdravstvene težave. Zato strokovnjaki poudarjajo, da je pravočasna diagnostika ključnega pomena.

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Zakaj zdravnike najbolj skrbi prav nenamerno hujšanje?

Večina simptomov je povezana z enim organom ali enim zdravstvenim sistemom. Nenamerna izguba telesne teže pa je drugačna, lahko je prvi znak zelo različnih bolezni. Po podatkih Mayo Clinic in Cleveland Clinic zdravniki postanejo posebej pozorni, kadar oseba v šestih do dvanajstih mesecih izgubi več kot pet odstotkov telesne teže, ne da bi hujšala namenoma. To še ne pomeni, da gre za resno bolezen, pomeni pa, da je treba poiskati vzrok.

V ozadju je lahko več različnih bolezni

Nenamerna izguba telesne teže ni bolezen sama po sebi, ampak simptom. Med najpogostejšimi možnimi vzroki so: - sladkorna bolezen, - bolezni ščitnice, - prebavne bolezni, pri katerih telo slabše absorbira hranila, - kronične okužbe, - depresija in druge duševne motnje, - nekatere vrste raka. Prav zato zdravniki pri takšnem simptomu običajno opravijo širšo diagnostiko in ne iščejo le ene bolezni.

icon-expand Nenamerna izguba telesne teže ni bolezen sama po sebi, ampak simptom. FOTO: AdobeStock

Veliko ljudi spremembo sprva celo pozdravi

To je eden od razlogov, zakaj je lahko nenamerna izguba telesne teže nevarna. Če nekdo izgubi nekaj kilogramov brez diete, se mu to lahko sprva zdi dobra novica. Šele ko se pridružijo utrujenost, slabši apetit ali druge težave, postane jasno, da nekaj ni v redu. Strokovnjaki opozarjajo, da hujšanja brez očitnega razloga nikoli ne bi smeli razumeti kot 'pozitivnega stranskega učinka'.

Še bolj zaskrbljujoče je, če se pojavijo še drugi simptomi

Zdravniki vedno gledajo celotno sliko. Nenamerna izguba telesne teže je posebej pomembna, če jo spremljajo: - dolgotrajna utrujenost, - izguba apetita, - nočno potenje, - vztrajna vročina, - bolečine v trebuhu, - kri v blatu, - težave pri požiranju, - dolgotrajen kašelj. Takšna kombinacija simptomov zahteva čimprejšnjo zdravniško obravnavo.

icon-expand Kašelj FOTO: AdobeStock

Kateri simptomi poleg hujšanja veljajo za 'rdeče zastavice'?

Čeprav zdravniki pogosto izpostavljajo nenamerno hujšanje, obstajajo tudi drugi simptomi, ki zahtevajo hitro ukrepanje. Med njimi so : - bolečina ali pritisk v prsnem košu, - nenadna težka sapa, - motnje govora ali vida, - nenadna zmedenost, - huda bolečina v trebuhu, - občutek sitosti že po nekaj grižljajih hrane. Ti simptomi lahko kažejo na nujna zdravstvena stanja, zato jih ne smemo odlašati.

icon-expand Bolečina v trebuhu FOTO: AdobeStock

Kdaj obiskati zdravnika?

Če opazite, da ste brez posebnega razloga izgubili več kilogramov, ne čakajte, da se težava 'uredi sama od sebe'. Še posebej pomembno je, da poiščete zdravniški nasvet, če: - ste izgubili več kot deset odstotkov telesne teže v obdobju šestih do dvanajstih mesecev, - hujšanje spremljajo utrujenost ali izguba apetita, - imate prebavne težave, ki trajajo več tednov, - opažate kri v blatu ali druge opozorilne znake. V številnih primerih vzrok ni življenjsko ogrožajoč, vendar je prav zgodnje odkrivanje bolezni pogosto odločilno za uspešno zdravljenje.

Telesa ne podcenjujte

Vsak organizem občasno niha v telesni teži. Nekaj kilogramov gor ali dol je lahko povsem običajno. Drugače pa je, ko telo začne izgubljati težo brez sprememb v prehrani ali življenjskem slogu. Prav zato zdravniki opozarjajo, da je nenamerna izguba telesne teže eden od simptomov, ki si zasluži posebno pozornost. Ne zato, ker vedno pomeni najhujše, ampak zato, ker je lahko prvi in včasih edini znak, da telo opozarja na zdravstveno težavo, ki jo je smiselno odkriti čim prej.