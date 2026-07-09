Znak na obrazu, ki ga mnogi spregledajo, a lahko kaže na težavo v telesu

Dermatologi opozarjajo, da so določene spremembe na koži, okoli oči ali na ustnicah lahko znak, da se v telesu dogaja nekaj, kar zahteva pozornost. Eden izmed znakov, ki ga ljudje pogosto spregledajo, so nenavadne rumenkaste spremembe okoli oči ali na koži.

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Rumene lise okoli oči niso vedno samo estetska težava

Če opazite majhne rumenkaste obloge ali izboklinice ob vekah, lahko gre za stanje, imenovano ksantelazma. Gre za rumenkaste obloge, ki nastanejo zaradi kopičenja maščobnih snovi, predvsem holesterola, pod kožo. Čeprav so pogosto nenevarne, lahko pri nekaterih ljudeh opozarjajo na povišan holesterol ali motnje presnove maščob. Zdravniki zato pogosto priporočajo, da se ob pojavu takšnih sprememb preveri raven holesterola v krvi.

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Rumena koža ali rumene beločnice: znak, ki ga ne smemo ignorirati

Druga sprememba, ki jo lahko opazimo na obrazu, je rumenkasta obarvanost kože ali predvsem beločnic oči. To stanje imenujemo zlatenica (ikterus) in nastane, ko se v krvi poveča količina bilirubina, rumenega pigmenta, ki nastaja pri razgradnji rdečih krvničk. Pri odraslih je lahko rumenenje kože ali oči povezano z različnimi težavami, med drugim: - boleznimi jeter, - težavami z žolčnikom, - zaporo žolčevodov, - nekaterimi boleznimi trebušne slinavke. Če rumenkasta barva kože ali oči nastane nenadoma, je to razlog za posvet z zdravnikom.

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Bleda koža in spremembe okoli ust lahko kažejo na pomanjkanje hranil

Tudi nenavadna bledica obraza je lahko več kot le posledica utrujenosti. Pomanjkanje vitamina B12 lahko vpliva na nastajanje rdečih krvničk, kar se lahko pokaže kot bolj bleda koža, bleda notranjost vek, razpoke v kotičkih ust ali spremembe na jeziku. Strokovnjaki opozarjajo, da takšnih znakov ni mogoče diagnosticirati samo s pogledom v ogledalo, lahko pa so razlog za preverjanje krvnih vrednosti.

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Koža je lahko 'okno' v dogajanje v telesu

Dermatologi pogosto poudarjajo, da koža ni ločen organ, ampak odraža številne procese v telesu. Spremembe barve kože, nenavadni izpuščaji, nove tvorbe ali spremembe okoli oči so lahko pomembne informacije za zdravnika. Med spremembami, ki jih je vredno spremljati, so: - nenadne spremembe barve kože, - nove rumene ali rjave spremembe, - izpuščaji, ki ne izginejo, - spremembe, ki se hitro povečujejo, - srbeča koža brez jasnega razloga.

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Kdaj je čas za obisk zdravnika?

Ni vsaka sprememba na obrazu znak bolezni. Veliko kožnih sprememb je popolnoma nenevarnih. Pozorni pa bodite, če : - se sprememba pojavi nenadoma, - se hitro spreminja, - jo spremljajo utrujenost, bolečine, izguba telesne teže ali drugi simptomi, - opazite rumene oči ali kožo. Obraz lahko včasih pokaže prve namige, vendar lahko pravi odgovor dajo šele pregled, krvne preiskave in zdravniška ocena.