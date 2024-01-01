Vizita.si
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Koža

Zakaj vas koža srbi ponoči?

Novice
Kje opraviti poceni registracijo .SI domene?
OGLAS

Kje opraviti poceni registracijo .SI domene?

Domena .SI podjetjem in posameznikom omogoča prepoznavno in zaupanja vredno spletno prisotnost na slovenskem trgu. Pri NEOSERV je registracija hitra, enostavna in cenovno ugodna, poleg tega pa ponudnik zagotavlja tudi izjemno tehnično podporo.
Vitamini in minerali
Melatonin: za koga je priporočljiv in za koga ne?

Melatonin: za koga je priporočljiv in za koga ne?

Melatonin je eden najbolj prodajanih prehranskih dodatkov za spanje na svetu.
Dieta
Zato ne zmorete shujšati

Zato ne zmorete shujšati

Hujšanje je za mnoge eno najbolj frustrirajočih področij življenja. Veliko ljudi ima za sabo že več poskusov, različne diete, kratkotrajne uspehe in še več razočaranj. Pogosto se zdi, kot da telo sodeluje na začetku, nato pa nenadoma začne "nagajati". Teža obstane, energija pade, motivacija izgine. V takih trenutkih se marsikdo vpraša, kaj dela narobe. A resnica je pogosto drugačna: problem ni v posamezniku, temveč v napačnih pristopih in globoko zakoreninjenih mitih o hujšanju.
Novice
Piješ preveč alkohola?

Piješ preveč alkohola?

Pitje alkohola pogosto povezujemo s sprostitvijo, praznovanji in druženjem, ki je v prazničnih časih še pogostejše. Ker je v Sloveniji odnos do pitja zelo sprejemljiv, se marsikdo ne zaveda posledic, ki jih ima že občasno pitje na naše zdravje.
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
Estetska medicina

Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah

Lepotne operacije so postale dostopnejše in pogostejše, kar pomeni, da se vedno več ljudi odloča za estetske posege, kot so liposukcija, povečanje prsi, facelift ali korekcija nosu. Kljub temu mnogi podcenjujejo čas in zahtevnost okrevanja, kar lahko vodi do neprijetnih presenečenj.

Koža

Najboljši napitki za sijočo kožo in globinsko hidracijo

Če želite izboljšati videz kože, zmanjšati suhost in spodbuditi naravni sijaj, je ključno, da začnete pri temeljih – hidraciji od znotraj.

Najboljši napitki za sijočo kožo in globinsko hidracijo
Zimska nega kože obraza: kako preprečiti suhost, rdečico in razpoke
Koža

Zimska nega kože obraza: kako preprečiti suhost, rdečico in razpoke

Zimski meseci prinašajo nizke temperature, suh zrak in veter. Gre za kombinacijo, ki lahko močno obremeni kožo na obrazu.

So polnila za ustnice lahko nevarna? To so tveganja
Estetska medicina

So polnila za ustnice lahko nevarna? To so tveganja

Težave pri povečanju ustnic nastanejo zaradi slabe tehnike, pretirane uporabe polnil ali nekvalitetnih izdelkov.

Imate takšne spremembe na koži? Bi znali prepoznati melanom?
Koža

Imate takšne spremembe na koži? Bi znali prepoznati melanom?

Melanom, ki je vrsta kožnega raka, naj bi bil v zadnjem času močno v porastu. Je le ena od vrst kožnega raka, ki jo poznamo, vsekakor pa lahko ogromno naredimo z zaščitnimi preventivnimi ukrepi!

Kdaj ste nazadnje umili krtačo za lase?
Lepota

Kdaj ste nazadnje umili krtačo za lase?

Morda ste se ob branju naslova vprašali, zakaj bi to sploh morali storiti. Berite dalje.

Koža

Varnost sončnih krem: Kaj morate vedeti?

Poglobljena analiza varnostnih profilov in mehanizmov delovanja mineralnih ter kemičnih UV filtrov razkriva njihove ključne razlike in poudarja pomembnost regulativnega nadzora za zaščito potrošnikov.

Varnost sončnih krem: Kaj morate vedeti?
Nevarno varčevanje? Zakaj samoinjiciranje korejskega botoksa ni varna rešitev
Estetska medicina

Nevarno varčevanje? Zakaj samoinjiciranje korejskega botoksa ni varna rešitev

Samoinjiciranje korejskega botoksa, Innotoxa, narašča na družbenih omrežjih. Članek opozarja na kritična tveganja, od nepreverjenih izdelkov do potencialno usodnih stranskih učinkov, ter poudarja pomen izključno strokovne uporabe.

Dermatologi razkrivajo, zakaj je 'podlaga' ali 'bazična porjavitev' pri sončenju lahko še bolj nevarna
Koža

Dermatologi razkrivajo, zakaj je 'podlaga' ali 'bazična porjavitev' pri sončenju lahko še bolj nevarna

Dermatologi razkrivajo zmotno prepričanje o bazični porjavitvi kot zaščiti kože. Poudarjajo, da gre za poškodbo celic, ki dramatično poveča tveganje za kožni rak in prezgodnje staranje. Namesto tveganega sončenja priporočajo znanstveno dokazane metode fotozaščite za optimalno zdravje kože.

Zdravnik izdal nujno opozorilo: "Če opazite spremembe na koži, nemudoma obiščite dermatologa"
Koža

Zdravnik izdal nujno opozorilo: "Če opazite spremembe na koži, nemudoma obiščite dermatologa"

Zdravniki svetujejo, da se v najtoplejšem delu dneva izogibate soncu. Nositi morate zaščitna oblačila in uporabljati kremo za sončenje. Zdravnik John O'Bryen iz Avstralije je na TikToku pokazal najhujši primer kožnega raka, ki ga je kdaj koli videl.

Kateri je boljši za zaščito kože pred soncem – fizični ali kemični filter?
Koža

Kateri je boljši za zaščito kože pred soncem – fizični ali kemični filter?

Ali je zaščita pred soncem s kemičnimi filtri res najboljša izbira? Kakšna je razlika med fizikalnimi in kemičnimi filtri v kremah za sončenje, kakšne so njihove prednosti in slabosti?

Koža

Zakaj je zaščita pred soncem nujna tudi v oblačnih dneh?

Čeprav je zunaj oblačno in sonca ni na vidiku, to še ne pomeni, da vaša koža ne potrebuje zaščite. UV-žarki, ki povzročajo staranje kože, opekline in povečujejo tveganje za kožnega raka, brez težav prodrejo skozi oblake.

Zakaj je zaščita pred soncem nujna tudi v oblačnih dneh?
10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj
Kaj vam trenutno predstavlja največji izziv pri skrbi za zdravje?

10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj

