Kako do lepih in zdravih stopal z domačo pedikuro

Urejena stopala in nohti niso le vprašanje lepote, temveč jasen pokazatelj naše skrbi za zdravje in higieno, piše net.hr. Marsikdo misli, da je za brezhiben videz stopal potreben drag obisk kozmetičnega salona, vendar lahko profesionalne rezultate dosežete tudi doma. Z upoštevanjem pravilnega zaporedja korakov boste ne le prihranili čas in denar, ampak boste svojim stopalom zagotovili nego, ki bo zdržala tedne. Postopek se začne pri ustrezni pripravi prostora in orodja, nadaljuje pa prek natančne obdelave trde kože do estetskega zaključka. Redna nega stopal doma ne izboljša le videza, temveč poskrbi, da se boste v svoji koži počutili bolj samozavestno v vseh letnih časih.

Preberi še 3 enostavni koraki za domačo pedikuro

Kaj vse potrebujete za učinkovito izvedbo domače pedikure

Preden začnete z namakanjem nog, si pripravite vse, kar boste potrebovali, da med postopkom ne boste iskali manjkajočih stvari. Potrebujete posodo s toplo vodo, v katero lahko dodate sol in dišave po želji. Od orodja si pripravite ščipalec, kakovostno pilico, blok za poliranje nohtov, strgalo za pete in leseno palčko za potiskanje obnohtne kožice. Ne pozabite tudi na kozmetiko: odstranjevalec laka (bolje brez acetona), piling, bogato kremo ter podlak, barvni lak in nadlak. Higienski vidik je izjemno pomemben, zato naj bo pribor oseben in vedno čist. Po mnenju strokovnjakov bi morali kovinske pripomočke vedno očistiti z alkoholom, da preprečite prenos bakterij in glivic.

icon-expand Domača pedikura FOTO: AdobeStock

"Pripomočke obravnavajte kot medicinske instrumente, ne kot trajen inventar," svetuje strokovnjakinja Ji Baek.

Pravilen vrstni red: od kopeli do popolne gladkosti

Postopek se dejansko začne z odstranitvijo starega laka, nato pa noge potopimo v toplo kopel. Svetujemo, da stopala namakate vsaj 15 minut, saj se bo le tako zadebeljena koža dovolj omehčala. Za dodatni učinek v vodo vmešajte jabolčni kis, ki deluje protibakterijsko, ali sodo bikarbono, če se borite z močnejšim vonjem. Nežno strganje trde kože na petah je naslednji korak – bodite previdni, da ne pretiravate in ne poškodujete zdrave kože pod odmrlo plastjo. Za tisti pravi salonski občutek na koncu uporabite še piling za stopala, ki bo poskrbel, da bo koža na otip neverjetno mehka in pripravljena na nadaljnjo nego.

Preberi še Pripravite stopala za skok v sandale

Urejanje nohtov: oblika, dolžina in nega obnohtne kožice

Pri striženju nohtov bodite zelo pazljivi. Da se izognete bolečemu vraščanju nohtov, jih vedno strizite ravno in ne na okroglo. Robove le nežno popravite s pilico, vendar ne pilite naprej in nazaj, saj to povzroča cepljenje nohta; vedno pilite le v eni smeri. Primerna dolžina nohta je do roba prsta. Obnohtna kožica ima pomembno funkcijo, saj ščiti koren nohta pred infekcijami, zato je nikoli ne strizite. Raje jo omehčajte s primernim oljem in jo nato z leseno palčko nežno potisnite nazaj. Tako bodo vaši nohti videti urejeno in predvsem bodo zdravi in odporni.

icon-expand Domača pedikura FOTO: AdobeStock

Masaža in lakiranje: zaključni dotik za popoln videz

Po urejanju nohtov stopala dobro osušite, sploh med prsti. Čas je za razvajanje s kremo – izberite bogato teksturo z ureo, ki globinsko vlaži. Masaža stopal bo spodbudila prekrvavitev in vas dodatno sprostila. Če imate čas, si po kremi nadenite bombažne nogavice za še večji učinek. Preden nanesete barvo, nohte očistite maščob, da bo lak zdržal dlje. Ne pozabite na tri sloje: osnovni podlak za zaščito, dve plasti izbranega laka za močno barvo in končni nadlak za lesk. Ta postopek bo preprečil, da bi barva prehitro popokala ali zbledela pod vplivom obutve.