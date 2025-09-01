Vizita.si
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
Estetska medicina

Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah

Imunski sistem
Znanost o sladkorju in vaši odpornosti

Znanost o sladkorju in vaši odpornosti

Sladkor je v zadnjih letih postal ena najbolj demoniziranih sestavin sodobne prehrane. Pogosto slišimo, da sladkor ubija imunski sistem ali da že ena sladica oslabi odpornost. A kaj od tega dejansko potrjuje znanost?
Dieta
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)

Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)

Ko govorimo o hujšanju, si večina ljudi najprej predstavlja diete, prepovedi, štetje kalorij in stroge urnike. A resnica je precej bolj preprosta in hkrati bolj kompleksna. Nihče se ne zredi v enem tednu in nihče tudi ne more zdravo shujšati v treh. Hujšanje ni enkratna akcija, temveč proces, ki zahteva potrpežljivost, razumevanje lastnega telesa in predvsem spremembo življenjskega sloga.
Prebava
Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi

Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi

Prazniki so čas druženj, vonja po piškotih in bogato obloženih mizah. A hkrati so tudi obdobje v letu, ko jemo več kot običajno in predvsem težjo, bolj mastno hrano. Rezultat je občutek napihnjenosti, počasna prebava, utrujenost in pomanjkanje energije ravno takrat, ko bi morali uživati.
Prebava
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Veseli december je poln druženj ob dobri hrani in pijači, zato ni nič čudnega, da se marsikdo v tem obdobju leta srečuje z napihnjenostjo in težavami s prebavo. Mnogi ob tem posegajo po 'hitrih rešitvah' ali verjamejo mitom, ki nimajo veliko skupnega z dejstvi. V nadaljevanju razkrivamo, kako prebava v resnici deluje in kaj lahko sami naredimo, da se bomo med prazniki počutili bolje.
So polnila za ustnice lahko nevarna? To so tveganja
Estetska medicina

So polnila za ustnice lahko nevarna? To so tveganja

Težave pri povečanju ustnic nastanejo zaradi slabe tehnike, pretirane uporabe polnil ali nekvalitetnih izdelkov.

Estetska medicina

Nevarno varčevanje? Zakaj samoinjiciranje korejskega botoksa ni varna rešitev

Samoinjiciranje korejskega botoksa, Innotoxa, narašča na družbenih omrežjih. Članek opozarja na kritična tveganja, od nepreverjenih izdelkov do potencialno usodnih stranskih učinkov, ter poudarja pomen izključno strokovne uporabe.

Nevarno varčevanje? Zakaj samoinjiciranje korejskega botoksa ni varna rešitev
Ali so prsni vsadki za vse življenje? Strokovnjaki opozarjajo, da ne
Estetska medicina

Ali so prsni vsadki za vse življenje? Strokovnjaki opozarjajo, da ne

Če ste med tistimi, ki zavračajo estetsko medicino, naj za začetek poudarimo, da se za prsne vsadke posamezniki ne odločajo le iz estetskih razlogov, četudi tudi ta razlog ni napačen, temveč tudi iz zdravstvenih razlogov. Denimo osebe, ki so preživele raka. Malo ljudi pa ve, da imajo prsni vsadki rok trajanja.

Povečanje prsi z lastno maščobo: izkušnja Klare Čampa po odstranitvi vsadkov
Estetska medicina

Povečanje prsi z lastno maščobo: izkušnja Klare Čampa po odstranitvi vsadkov

Želite izvedeti več o lipofilingu za povečanje prsi z lastno maščobo? Klara Čampa deli svojo osebno izkušnjo, kako je ta metoda postala njena izbira po odstranitvi silikonskih vsadkov in rekonstrukciji prsi zaradi raka. Kako poteka poseg, okrevanje in kako se počuti po tem, ko je dosegla občutek, da njeno telo spet pripada njej?

Miran Križančič: Fizična podoba ne bo več kazala naših bioloških let
Estetska medicina

Miran Križančič: Fizična podoba ne bo več kazala naših bioloških let

Nekirurški estetski posegi so v zadnjem desetletju doživeli izjemen razcvet. Tehnološki napredek, dostopnost postopkov in družbeni pritisk po ohranjanju mladostnega videza so povzročili, da danes lepotni posegi niso več tabu, temveč del vsakdanjega estetskega vzdrževanja.

Zakaj se pojavijo povešene veke in kako jih odpraviti?
Estetska medicina

Zakaj se pojavijo povešene veke in kako jih odpraviti?

Ptoza je stanje, pri katerem se zgornja veka povesi, pokrije del očesa ali pade čez oko. Zakaj pride do tega in kakšne so rešitve?

Estetska medicina

Vse, kar morate vedeti o hialuronskih polnilih in njihovih učinkih

Hialuronska polnila so postala ena izmed najbolj priljubljenih estetskih rešitev za izboljšanje videza obraza, saj ponujajo hitro in učinkovito metodo za glajenje gub, dodajanje volumna in izboljšanje kontur obraza. Njihova priljubljenost je v zadnjih letih močno narasla, saj so minimalno invazivna, omogočajo naravne rezultate in imajo kratko okrevanje.

Vse, kar morate vedeti o hialuronskih polnilih in njihovih učinkih
Najnovejši trendi v estetski medicini za pomlajevanje obraza
Estetska medicina

Najnovejši trendi v estetski medicini za pomlajevanje obraza

Estetska medicina se hitro razvija, saj želijo ljudje doseči mladosten videz brez invazivnih operacij. Tehnološki napredek omogoča varnejše, učinkovitejše in naravnejše rešitve za pomlajevanje obraza. Čeprav se osredotoča na izboljšanje videza, sodobna estetska medicina stremi k temu, da ohranja individualno lepoto in naravne poteze. Oglejmo si najnovejše trende, ki preoblikujejo področje estetske medicine.

Kaj je lifting z nitkami?
Estetska medicina

Kaj je lifting z nitkami?

Thread lift oz. lifting z nitkami je kozmetični, nekirurški poseg in minimalno invazivni postopek, ki se uporablja za obraz in kožo vratu.

Vpliv estetske medicine na samozavest: Kako izbrati prave tretmaje in kdaj se ustaviti?
Estetska medicina

Vpliv estetske medicine na samozavest: Kako izbrati prave tretmaje in kdaj se ustaviti?

Estetska medicina je v zadnjih letih postala izjemno priljubljena, saj ponuja številne možnosti za izboljšanje videza in s tem tudi povečanje samozavesti. Z napredkom tehnologije in izboljšanjem tehnik so postali nekateri tretmaji dostopni širši javnosti, od pomlajevalnih tretmajev do kirurških posegov. Vendar pa se pojavi vprašanje; kako izbrati prave tretmaje za ohranjanje zdravja in mladostnega videza, ne da bi izgubili svoj naravni videz? In kdaj se je smiselno ustaviti, da ne bi škodili lastni samozavesti? Kje je meja med 'boljšim' in iskanjem vedno 'boljšega'?

Učinki polnil: kako dolgo trajajo in kako jih vzdrževati?
Estetska medicina

Učinki polnil: kako dolgo trajajo in kako jih vzdrževati?

Polnila so priljubljena metoda za pomlajevanje kože in izboljšanje videza obraza. Pogosto se uporabljajo za izpolnitev gubic, izboljšanje volumna kože in obnavljanje mladostnega videza. Vendar pa se mnogi sprašujejo, kako dolgo trajajo učinki polnil in kako jih vzdrževati.

Estetska medicina

Najpogostejši miti o botoksu in resnice, ki jih morate poznati

Botoks že desetletja spada med najbolj priljubljene kozmetične tretmaje za zmanjševanje gub in pomlajevanje kože. Kljub njegovi učinkovitosti pa se še vedno srečuje z vrsto mitov, ki pogosto zasenčijo dejanske učinke in varnost postopka. Ali botoks resnično spremeni obraz v "zamrznjeno masko"? Je škodljiv ali zasvoljiv?

Najpogostejši miti o botoksu in resnice, ki jih morate poznati
