Imunski sistem

Znanost o sladkorju in vaši odpornosti Sladkor je v zadnjih letih postal ena najbolj demoniziranih sestavin sodobne prehrane. Pogosto slišimo, da sladkor ubija imunski sistem ali da že ena sladica oslabi odpornost. A kaj od tega dejansko potrjuje znanost?

Dieta

Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo) Ko govorimo o hujšanju, si večina ljudi najprej predstavlja diete, prepovedi, štetje kalorij in stroge urnike. A resnica je precej bolj preprosta in hkrati bolj kompleksna. Nihče se ne zredi v enem tednu in nihče tudi ne more zdravo shujšati v treh. Hujšanje ni enkratna akcija, temveč proces, ki zahteva potrpežljivost, razumevanje lastnega telesa in predvsem spremembo življenjskega sloga.

Prebava

Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi Prazniki so čas druženj, vonja po piškotih in bogato obloženih mizah. A hkrati so tudi obdobje v letu, ko jemo več kot običajno in predvsem težjo, bolj mastno hrano. Rezultat je občutek napihnjenosti, počasna prebava, utrujenost in pomanjkanje energije ravno takrat, ko bi morali uživati.

