Kaj je abdominoplastika in za koga je primerna

Kot piše WebMD, gre za kirurški poseg, pri katerem kirurg odstrani odvečno kožo in maščobo ter po potrebi popravi razmak trebušnih mišic, kar vodi do bolj ravnega in stabilnega trebuha. Poseg ni namenjen hujšanju, temveč preoblikovanju telesa in odpravi posledic nosečnosti, staranja ali večje izgube telesne teže.

Kdaj je abdominoplastika primerna?

Kot poroča Mayo Clinic, je poseg primeren za osebe, ki imajo odvečno kožo na trebuhu, oslabele ali razmaknjene trebušne mišice ter stabilno telesno težo. Najpogostejši kandidati so ženske po nosečnosti, posamezniki po večji izgubi teže in osebe, pri katerih je koža izgubila elastičnost zaradi staranja. Verywell Health poudarja, da je pomembno, da pacienti nimajo nerealnih pričakovanj in da razumejo, da abdominoplastika ne nadomešča zdravega življenjskega sloga.

icon-expand Abdominoplastika FOTO: AdobeStock

Kako poteka poseg?

Abdominoplastika se izvaja v splošni anesteziji. Kot piše WebMD, kirurg naredi rez nizko na trebuhu, običajno od kolka do kolka, nato zategne trebušne mišice in odstrani odvečno kožo ter maščobo. Pri klasični abdominoplastiki se pogosto prestavi tudi položaj popka, da je rezultat videti naraven. Obstajajo različne tehnike, med njimi mini abdominoplastika, ki je primerna za osebe z odvečno kožo pod popkom, ter razširjene tehnike, ki vključujejo večje površine trebuha in bokov. Verywell Health dodaja, da se pri obsežnejših posegih lahko uporabijo drenažne cevke za odvajanje tekočine v prvih dneh po operaciji.

Prednosti posega

Abdominoplastika prinaša tako estetske kot funkcionalne koristi. Kot piše WebMD, lahko poseg izboljša držo, saj zategnjene trebušne mišice bolje podpirajo hrbtenico. Pri nekaterih pacientih se zmanjša tudi bolečina v križu, ki je posledica oslabljenih mišic. Poleg tega lahko poseg zmanjša simptome stresne urinske inkontinence, ki se pojavlja ob kašljanju, kihanju ali fizičnem naporu. TheHealth poroča, da se mnogi pacienti po posegu počutijo samozavestnejše, saj se izboljša videz trebuha in celotna telesna silhueta.

Tveganja in možni zapleti

Kot pri vsakem kirurškem posegu tudi pri abdominoplastiki obstajajo tveganja. WebMD navaja možnost okužbe, krvnih strdkov, seroma (nabiranja tekočine), slabšega celjenja ran in začasne izgube občutka na koži. Mayo Clinic opozarja, da brazgotine ostanejo trajne, čeprav sčasoma zbledijo. Kadilci imajo večje tveganje za zaplete, zato je priporočljivo popolno prenehanje kajenja pred posegom. Healthline dodaja, da lahko pri osebah s kroničnimi boleznimi, kot so sladkorna bolezen ali bolezni srca, tveganje zapletov naraste, zato je pred posegom nujen temeljit posvet z zdravnikom.

Preberi še Gašper Kramar po operaciji: Res sem vesel in zadovoljen z rezultatom

Okrevanje po abdominoplastiki

Okrevanje je postopno in zahteva dosledno upoštevanje navodil kirurga. Kot piše Verywell Health, se v prvih tednih pojavljata oteklina in občutljivost, pacienti pa morajo nositi kompresijski pas, ki pomaga pri celjenju in zmanjšuje otekanje. Mayo Clinic navaja, da se je treba izogibati napornim aktivnostim vsaj šest tednov, pri obsežnejših posegih pa tudi dlje. Večina pacientov se na delo lahko vrne v dveh do štirih tednih, odvisno od narave dela. Končni rezultat je običajno viden po nekaj mesecih, ko oteklina popolnoma izgine.

Preberi še Vse, kar morate vedeti o dvigu zadnjice

Dolgoročni rezultati

Rezultati abdominoplastike so dolgotrajni, če pacient ohranja stabilno telesno težo. Kot poroča Mayo Clinic, se trebušne mišice po posegu okrepijo, koža pa je bolj napeta, vendar naravni proces staranja še vedno vpliva na elastičnost tkiv. TheHealth poudarja, da redna telesna aktivnost in uravnotežena prehrana pomembno prispevata k ohranjanju rezultatov.

Alternativne možnosti

Za osebe, ki niso primerne za abdominoplastiko ali si želijo manj invazivnih posegov, obstajajo druge možnosti. WebMD omenja liposukcijo, ki odstrani maščobo, vendar ne odvečne kože, ter neinvazivne metode, kot so kriolipoliza in radiofrekvenčni tretmaji, ki lahko zmanjšajo maščobne obloge, vendar ne nadomestijo kirurškega učinka. Healthline dodaja, da je pannikulectomija podobna abdominoplastiki, vendar ne vključuje zategovanja mišic, zato je primerna predvsem za osebe z zelo veliko odvečne kože. Abdominoplastika je učinkovit kirurški poseg za preoblikovanje trebuha, ki združuje estetske in funkcionalne koristi. Ključnega pomena je realno razumevanje posega, pravilna izbira kirurga in dosledno upoštevanje navodil med okrevanjem. Za mnoge predstavlja poseg pomemben korak k boljši telesni podobi, stabilnejši drži in večji samozavesti.