Bi si v obraz vbrizgali spermo lososa ali postrvi? Novi trend pomlajevanja, ki osvaja svet

Zakaj svet govori o ribji spermi v kozmetiki?
Kot je poročal 24ur.com v Viziti, so polinukleotidi, pridobljeni iz sperme lososa ali postrvi, v zadnjem letu postali globalni hit med zvezdnicami, ki iščejo naravne, a učinkovite metode pomlajevanja. Ne gre za neposredno uporabo sperme, temveč za prečiščene delce DNK, ki naj bi spodbujali obnovo kože in izboljšali njen videz.
Zvezdnice, ki so trend ponesle v nebo
Kim Kardashian je javno priznala, da so ji med nego obraza v kožo vbrizgali lososovo spermo. Jennifer Aniston se je šalila, da ima zdaj 'čudovito lososovo kožo', Miley Cyrus pa je dodala, da sploh ne ve, ali je bil tretma res iz lososa, a je bila z rezultatom zadovoljna. Takšne izjave so sprožile globalno zanimanje in ustvarile vtis, da gre za naslednji 'veliki čudež' v negi kože.
Kaj so polinukleotidi in kako delujejo?
Polinukleotidi delujejo neposredno na fibroblaste, ključne celice, ki tvorijo kolagen in elastin. Ko se vežejo na receptorje na površini celic, sprožijo kaskado procesov, ki vodijo do izboljšane regeneracije kože.
Biološki mehanizem delovanja
Polinukleotidi:
- spodbujajo fibroblaste k povečani proizvodnji kolagena in elastina,
- izboljšujejo elastičnost in tonus kože,
- zmanjšujejo videz gubic, rdečice in brazgotinic,
- ne dodajajo volumna, kot to počne hialuronska kislina,
- delujejo kot "globinski vitamini" za kožo.
Specialist Amadej Lah je za Vizito poudaril, da tretma ni revolucionaren, je pa pomemben korak v evoluciji pomlajevanja, predvsem na predelu okoli oči, ki je izjemno občutljiv in nagnjen k otekanju.
Kaj pravi medicina?
WebMD navaja, da polinukleotidi v estetski medicini delujejo kot biostimulatorji, ki izboljšujejo:
- hidracijo kože,
- celično obnovo,
- elastičnost,
- videz drobnih linij.
Poudarjajo, da so polinukleotidi varni, ker so biokompatibilni in se v telesu razgradijo na naravne nukleotide. Prav tako WebMD izpostavlja, da so primerni za občutljive predele, kot je okolica oči, kjer so tradicionalna polnila pogosto pretežka ali tvegana.
Prednosti in omejitve tretmaja
Kot poroča 24ur.com, je največja prednost tretmaja prav varnost na občutljivih predelih, kjer so bile druge metode manj predvidljive.
Prednosti:
- izboljšanje videza kože okoli oči,
- zmanjšanje drobnih gubic,
- zmanjšanje rdečice in brazgotinic,
- naravna stimulacija kože brez dodajanja volumna,
- minimalni stranski učinki.
Možni stranski učinki
Lah navaja, da hujših zapletov ni zaslediti. Možni so le:
- kratkotrajno otekanje,
- manjša modrica.
WebMD potrjuje, da so stranski učinki običajno blagi in kratkotrajni, saj gre za biokompatibilne snovi.
Cena in potek tretmaja
Kot navaja 24ur.com, cena enega tretmaja znaša 200–250 evrov. Ker gre za skin booster, en obisk ne zadostuje. Priporočeni protokol je 3 do 4 tretmaji v razmiku 3 do 4 tednov. Tako se koži omogoči postopna in trajna stimulacija fibroblastov.
Je ribja sperma res čudež pomlajevanja?
Čeprav se tretma oglašuje kot revolucionaren, strokovnjaki opozarjajo, da ne gre za čudež, temveč za nadgradnjo obstoječih metod. Prednost polinukleotidov je predvsem v tem, da omogočajo varno obravnavo občutljivih predelov, kjer so bila polnila prej tvegana. WebMD dodaja, da so rezultati najboljši pri osebah z zgodnjimi znaki staranja, medtem ko pri globljih gubah ali izrazitem pomanjkanju volumna polinukleotidi niso dovolj.
Polinukleotidi iz ribje sperme so zaradi zvezdniških priporočil postali globalni trend, a njihova priljubljenost temelji na dejanskem biološkem mehanizmu, ki spodbuja obnovo kože. Čeprav ne gre za čudežno rešitev, tretma predstavlja pomemben korak v smeri naravnega pomlajevanja, še posebej na občutljivih predelih, kot je okolica oči. Z ustreznim številom tretmajev lahko koža postane bolj gladka, prožna in sijoča.
Vir: 24ur.com, WebMD
