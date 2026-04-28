Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?

N.R.A.
28. 04. 2026 03.19
0

Si želite videz filmskega junaka? Spoznajte pasti estetskih operacij, ki lahko trajno uničijo vaše dihalne poti in naravno lepoto obraza.

Ste kdaj sanjali o tem, da bi imeli obraz kot bitje iz pravljice ali fantazijskega filma? Dr. Dan Marsh pravi, da so takšne želje vse bolj pogoste, a hkrati zelo nevarne, piše net.hr. Priznava, da bi si najbolj želel, da ljudje prenehajo prositi za operacije, ki njihov videz spremenijo v nekaj abnormalnega. Lepota bi morala poudariti vaše naravne danosti, ne pa vas spremeniti v nekoga, ki ga narava ni 'predvidela', saj to s seboj prinaša hude posledice.

Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
Preberi še
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah

Ko si želite popoln nos, pa ostanete brez zraka

Zamislite si, da si želite majhen, popoln nos, nato pa ugotovite, da skozenj komaj še zajamete zrak. Prav to se dogaja tistim, ki se odločijo za trendovski 'fantasy' nos. "Videl sem paciente, ki so po operaciji ostali brez možnosti dihanja, ker je postal nos premajhen," pripoveduje dr. Marsh. Naša telesa so se razvijala skozi tisočletja z razlogom. Če to ravnovesje porušimo zaradi trenutnega ideala lepote, se hitro znajdemo v resnih zdravstvenih težavah, ki jih je težko popraviti.

Rinoplastika
RinoplastikaFOTO: Shutterstock

Lepotni trendi pridejo in grejo, vaše zdravje pa je eno.

Mačji videz: operacija, ki premika meje mogočega

Tudi vaše oči niso varne pred ekstremnimi trendi. Marsikdo si danes želi dvignjene kotičke oči, da bi dosegli zapeljiv mačji pogled. A dr. Marsh svari: "Za vse takšne operacije, ki pomembno spreminjajo stvari izven tistega, kar je anatomsko normalno, si želim, da se ljudje zanje ne bi odločali." Naš obraz deluje kot celota. Ko na silo spreminjamo kote oči, tvegamo, da bomo izgubili tisto iskro, ki nas dela unikatne, in si namesto tega predelamo obraz, ki deluje togo in umetno.

So polnila za ustnice lahko nevarna? To so tveganja
Preberi še
So polnila za ustnice lahko nevarna? To so tveganja

Lepa podoba v ogledalu ne sme biti pomembnejša od zdravja. Dr. Dan Marsh nas opominja, da so vsi ti ekstremni popravki včasih le pot v nesrečo. "Če značilno odstopate od tega, kakšni bi morali biti ljudje po naravi, se boste znašli v težavah," pravi. Preden se odločite za kakršno koli spremembo, se vprašajte, ali je vredno tvegati zdravje za trenutno modo. Bodite prijazni do svojega telesa in ne pozabite, da je prava lepota tista, ki vam še vedno omogoča normalno življenje in svobodno dihanje s polnimi pljuči.

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1645